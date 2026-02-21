Homes AI: Cum să găsești rapid casa dorită cu ajutorul inteligenței artificiale

Spre deosebire de metodele tradiționale, care presupun navigarea prin numeroase site-uri, Homes AI permite utilizatorilor să găsească rapid oferte personalizate, bazate pe preferințe specifice precum buget, locație, tip de proprietate și facilități. Algoritmii AI analizează date din multiple surse, optimizând căutările și economisind timp prețios, informează foxnews/tech.

Căutarea unei case online, până acum, însemna setarea unor filtre de preț, navigarea prin liste interminabile de opțiuni și repetarea procesului până găseai ceva potrivit. Acum, acest ritual ar putea deveni istorie.

Homes.com a introdus Homes AI, o platformă bazată pe tehnologia Microsoft Azure OpenAI, care permite utilizatorilor să caute locuințe prin conversație.

În loc să filtrezi manual fiecare criteriu, poți pur și simplu să spui sau să tastezi ce îți dorești: „Vreau o casă aproape de școli bune, cu tavane înalte, navetă scurtă și bucătărie modernă.” Sistemul răspunde inteligent, prioritizând ceea ce contează cel mai mult pentru tine.

Această nouă abordare nu este doar o funcție inovatoare; ea ar putea schimba fundamental modul în care oamenii caută și, în cele din urmă, cumpără locuințe, aducând experiența digitală mai aproape de o interacțiune naturală, intuitivă și personalizată.

Pentru mulți cumpărători de case, căutarea proprietăților a fost mult timp un proces birocratic: bifarea de filtre, rularea mai multor căutări și navigarea prin baze de date complicate pentru a găsi ceea ce își doreau cu adevărat.

„Anterior, căutarea unei case obliga oamenii să gândească ca o bază de date, să activeze filtre și să ruleze manual mai multe căutări pentru a ajunge la rezultatul dorit”, explică Livia Sponseller, șefa diviziei de produse Homes.com de la CoStar Group, într-un interviu pentru CyberGuy.

Informațiile despre prețurile medii dintr-un cartier, școli sau detalii despre o anumită locuință sunt integrate într-un sistem intuitiv, care răspunde direct preferințelor cumpărătorilor.

Cu platforma Homes AI, procesul devine mai simplu și mai personal, deoarece utilizatorii pot descrie ceea ce contează cu adevărat pentru ei. Mai mult, sistemul folosește date detaliate despre proprietăți, tururi 3D, informații despre cartiere pentru a oferi recomandări precise.

„Conversațiile cu Homes AI surprind nuanțele preferințelor cumpărătorilor pe care filtrele tradiționale nu le pot detecta. Aceste detalii fac diferența între a naviga prin anunțuri și a avea o experiență reală a casei dorite”, a mai declrat Sponseller

Asistenții virtuali au pătruns deja în rutina zilnică a milioane de oameni, iar instrumentele de inteligență artificială generativă sunt folosite săptămânal de sute de milioane de persoane. Familiaritatea cu aceste tehnologii face diferența în modul în care oamenii interacționează cu ele. Așa cum explică Sponseller, „utilizatorii s-au obișnuit să discute cu asistenți AI precum ChatGPT, ceea ce schimbă complet așteptările legate de căutarea informațiilor.”

Platforme precum Homes.com duc această tendință un pas mai departe, integrând AI avansată direct în infrastructura site-ului. În loc ca cumpărătorii să filtreze și să analizeze manual rezultatele căutărilor, tehnologia preia această sarcină, oferind rezultate personalizate în timp real.

Această abordare mută responsabilitatea de la utilizator la tehnologie și garantează că datele rămân în siguranță în interiorul platformei, fără a fi folosite pentru antrenarea modelelor externe. Astfel, căutarea locuințelor devine mai rapidă, mai inteligentă și mai sigură, adaptându-se natural la obiceiurile digitale ale utilizatorilor.

Tehnologia nu mai este doar un instrument auxiliar în imobiliare, ea redefinește complet experiența căutării unei locuințe. Potrivit experților de la Homes.com, integrarea inteligenței artificiale în portalurile imobiliare nu se limitează la simpla listare a proprietăților:

„Este vorba despre întregul domeniu imobiliar. În scurt timp, vom vedea experiențe conversaționale care vor revoluționa modul în care oamenii interacționează cu serviciile din diverse industrii, nu doar cu portalurile imobiliare. De ce să lăsăm utilizatorul să facă întreaga muncă grea, când sistemele automate pot simplifica procesul?”, explică reprezentanții platformei.

Privind retrospectiv, această transformare va face ca modul tradițional de căutare să pară arhaic: „Oamenii se vor amuza de cât de complicat și fragmentat era procesul până acum”, adaugă aceștia. Comparând cu trecutul, aplicarea manuală a filtrelor și rularea repetată a căutărilor va părea la fel de depășită precum răsfoirea Paginilor Aurii.