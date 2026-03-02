Chatbot‑ul de inteligență artificială Grok, dezvoltat de compania lui Elon Musk, a devenit subiect la nivel mondial după ce a „nimerit” data la care forțele aeriene americane și israeliene vor lansa lovituri coordonate asupra Iranului, informează dailystar.co.uk.

Mai exact, Elon Musk a captat atenția publicului după ce chatbot-ul său bazat peinteligență artificială, Grok, a prezis cu exactitate data unui presupus atac masiv american și israelian asupra Iranului, care ar fi dus la moartea liderului suprem, ayatollahul Khamenei.

Potrivit informațiilor recente, miercurea trecută, pe 24 februarie, Grok a indicat data de 28 februarie ca posibil moment al unui atac major, în răspuns la solicitările de a anticipa posibile escaladări în regiune. Pentru a face această previziune, AI-ul a analizat mai multe semnale:

În primul rând, a observat întreruperea negocierilor de pace de la Geneva, un indicator al creșterii tensiunilor internaționale.

În al doilea rând, Grok a monitorizat în timp real mișcările trupelor și ale navelor militare din Orientul Mijlociu, sugerând o posibilă acțiune militară iminentă.

În plus, sistemul a luat în considerare discuțiile publice și declarațiile oficialilor pe rețelele sociale, în special pe X, pentru a evalua starea de spirit a populației și a detecta eventuale semne ale unor evenimente viitoare.

Această prezicere aduce în prim-plan capacitățile tot mai sofisticate ale inteligenței artificiale în analiza geopolitică și în anticiparea unor evenimente globale complexe.

Jerusalem Post a ajuns la rezultat analizând patru platforme de inteligență artificială de top: Claude de la Anthropic, Gemini de la Google, Grok de la xAI și ChatGPT de la OpenAI. Numai că, fiecare platformă de inteligență artificială a răspuns diferit:

Claude a refuzat inițial, dar ulterior a sugerat începutul sau mijlocul lunii martie;

Gemini a oferit o fereastră între 4 și 6 martie,

iar ChatGPT a ales 1 martie și apoi 3 martie.

Cu toate acestea, Grok s-a remarcat numind de două ori 28 februarie drept data probabilă, legând-o de eșecul negocierilor de pace de la Geneva. „Predicția viitorului este cea mai bună măsură a inteligenței”, a declarat ulterior Elon pe X.

Reacțiile față de „predicția” chatbot‑ului Grok au fost diferite: pe de o parte, postările care au circulat pe rețelele sociale au prezentat coincidența ca pe o dovadă a unei capacități profunde de analiză, în timp ce experți și jurnaliști au subliniat că acest rezultat a făcut parte dintr‑un test ipotetic și nu datorită capacităților reale de a anticipa decizii militare secrete.

Sâmbătă, Statele Unite și Israelul au declanșat operațiuni militare coordonate de amploare împotriva Iranului. Obiectivul acestor acțiuni a fost eliminarea conducerii de vârf iraniene și distrugerea principalelor baze militare.

În perioada premergătoare atacurilor, SUA și-au întărit considerabil prezența în Orientul Mijlociu, mobilizând două portavioane majore, numeroase avioane de luptă și nave de război, la cel mai ridicat nivel de după invazia Irakului din 2003.

Operațiunea militară a inclus atacuri aeriene foarte de precise, vizând liderii politici și militari iranieni. Avioanele israeliene au lansat zeci de bombe antibunker asupra reședinței liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, în Teheran, provocând moartea acestuia, a membrilor familiei și a peste 40 de oficiali de rang înalt.

Aproximativ 200 de avioane de vânătoare israeliene au vizat peste 500 de locații strategice, inclusiv situri nucleare și baze de rachete. Primele rapoarte indică peste 200 de decese și 700 de răniți doar în prima zi. Cel mai tragic incident a avut loc la o școală de fete din Minab, unde 148 de persoane și-au pierdut viața.