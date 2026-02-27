Afganistanul susține că a doborât un avion F-16 pakistanez în timpul unor lovituri aeriene

Afganistanul a susținut că ar fi doborât un avion de vânătoare F-16 al Pakistanului în timpul unor confruntări armate între cele două țări, generând o nouă escaladare a tensiunilor regionale, potrivit The Times New India.

Afirmația a fost însoțită de un videoclip care arată, potrivit celor care l-au publicat, resturile avionului de luptă american, în contextul operațiunilor militare ale Pakistanului împotriva forțelor conduse de talibani în Afganistan.

Dincolo de aceste declarații, nu există o confirmare independentă a incidentului.

Potrivit rapoartelor, Afganistanul a anunțat vineri că Pakistan ar fi pierdut un avion de luptă F-16 în acțiune, în timp ce forțele militare pakistaneze au efectuat lovituri aeriene asupra mai multor orașe din Afganistan controlate de talibani. Aeronava de proveniență americană, esențială în dotarea Forțelor Aeriene ale Pakistanului, ar fi fost implicată în raidurile aeriene împotriva țării vecine.

Pe rețelele sociale, un cont care pretinde că este afiliat “Afghanistan Defense” a publicat un videoclip despre care se susține că ar arăta resturile unui F-16 distrus și arzând, afirmând că acesta a fost doborât de forțele de apărare talibane.

În relatare se arată că „debris from the F-16 was seen scattered on the ground” („resturi de la F-16 au fost văzute împrăștiate pe pământ”).

Afirmațiile vin pe fondul unei acțiuni militare lansate de Pakistan, descrisă oficial ca răspuns la ceea ce orașul Islamabad a numit „unprovoked firing” („trageri neprovocate”) din partea Afganistanului. Această ofensivă, denumită Operation Ghazab Lil Haq, ar include lovituri țintite în orașe precum Kabul și Kandahar, precum și distrugerea unor baze militare aflate pe teritoriul afgan.

🚨 BIG BREAKING NEWS💥 This is a Pakistani military F-16, American-made, that Afghan defensive forces have shot down. pic.twitter.com/7qBAjv89rk — Afghanistan Defense (@AFGDefense) February 27, 2026

Afganistanul nu deține o forță aeriană proprie robustă, bazându-se în mare parte pe forțele terestre, ceea ce face afirmațiile privind doborârea unui avion de luptă unul cu un impact strategic și simbolic semnificativ în opinia publică regională.

Confruntările dintre Pakistan și alte state din regiune nu sunt fără precedent pentru avioanele F-16 ale Pakistanului.

În mai 2025, în contextul unor tensiuni ridicate, India a lansat Operation Sindoor și a susținut că a distrus avioane de luptă F-16 și JF-17 ale Pakistanului. Această afirmație a inclus, potrivit oficialilor indieni, că au fost distruse hangarele și alte echipamente asociate acestor aeronave.

Șeful Forțelor Aeriene din India a declarat la acea vreme: „Avem informații privind un avion de tip C-130 și posibil un avion AEW&C, împreună cu cel puțin patru-cinci avioane de vânătoare, cel mai probabil F-16, fiind distruse”.

Deși videoclipul și afirmațiile au fost distribuite în media socială, acestea nu au fost confirmate de surse independente.

Instrumentul AI al platformei X, Grok, a efectuat o verificare a conținutului și a concluzionat că „Nu, acest videoclip nu este real așa cum se afirmă”, sugerând că materialul ar putea fi înșelător sau fals din punct de vedere al conținutului prezentat.

Până în prezent, nu au fost publicate dovezi independente sau declarații oficiale din partea unor organizații internaționale sau state terțe care să confirme sau să infirme în mod independent dacă un avion F-16 al Pakistanului a fost doborât efectiv în acest context.

Situația rămâne neconfirmată oficial din surse independente, iar declarațiile Afganistanului și videoclipul asociat sunt contestate de instrumente de verificare și lipsesc sursele obiective. Incidentul reflectă, totuși, tensiunile militare actuale între Pakistan și forțele din Afganistan și pune în evidență sensibilitatea strategică a aeronavelor de luptă moderne precum F-16 în conflictele regionale.