Război între Pakistan și Afganistan. Kabulul și alte provincii afgane, bombardate în timpul nopții

Un conflict major a izbucnit între Pakistan și Afganistan, ministrul pakistanez al Apărării, Khawaja Asif, declarând că între cele două națiuni a început un „război deschis”. Această escaladare fulminantă vine după ce capitala afgană, Kabul, a fost zguduită de explozii puternice.

Potrivit corespondentului Al Jazeera la Kabul, Nasser Shadid, mai multe explozii au fost raportate în capitala afgană începând cu ora locală 1:50 dimineața (21:20 GMT). Fostul președinte afgan, Hamid Karzai, a declarat pe platforma X că avioanele pakistaneze au bombardat orașele Kabul, Kandahar și Paktia.

Karzai a subliniat că afganii își vor apăra patria cu unitate și vor răspunde agresiunii cu curaj, cerând în același timp Pakistanului să își schimbe politica și să aleagă calea relațiilor civilizate.

De cealaltă parte, prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a afirmat că forțele armate pakistaneze, aflate sub comanda feldmareșalului Asim Munir, sunt pe deplin pregătite să apere securitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a țării. Sharif a avertizat că orice act de agresiune va primi un răspuns adecvat și că nu va exista clemență în apărarea patriei.

Ministerul Informațiilor din Islamabad a acuzat forțele talibane din Afganistan că au deschis focul neprovocat asupra mai multor locații de-a lungul graniței comune din regiunea Khyber Pakhtunkhwa. În replică, forțele de securitate pakistaneze au ripostat în sectoarele Chitral, Khyber, Mohmand, Kurram și Bajaur, raportând distrugerea mai multor posturi inamice și pierderi grele de partea afgană.

Luptele terestre se desfășoară de-a lungul unei vaste regiuni de frontieră, predominant muntoase, ambele părți susținând că au provocat pierderi majore inamicului. Ministrul pakistanez al Apărării a justificat acțiunile militare acuzând autoritățile talibane că găzduiesc teroriști, exportă terorism, servesc drept proxy pentru India și privează afganii, în special femeile, de drepturile fundamentale ale omului.

Secretarul General al ONU, Antonio Guterres, a cerut dezescaladarea conflictului și a subliniat necesitatea urgentă de a proteja civilii în contextul confruntărilor. Prin intermediul purtătorului său de cuvânt, Stephane Dujarric, Guterres a cerut ambelor națiuni să respecte cu strictețe obligațiile care le revin conform dreptului internațional umanitar.

India a condamnat ferm atacurile aeriene ale Pakistanului asupra teritoriului afgan și și-a exprimat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Afganistanului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Indiei, Randhir Jaiswal, a acuzat Pakistanul că încearcă să își externalizeze eșecurile interne și a menționat că loviturile au provocat victime civile, inclusiv femei și copii, în timpul lunii sfinte a Ramadanului.

Potrivit sursei citate, aceste tensiuni sunt puternic alimentate de nemulțumirea Islamabadului față de legăturile tot mai strânse dintre India și Afganistanul condus de talibani, un parteneriat pe care Pakistanul îl consideră responsabil pentru problemele sale interne de securitate.