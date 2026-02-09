Social

Elon Musk ar vrea întâi o colonie pe Lună, pentru că pe Marte durează prea mult

Elon Musk ar vrea întâi o colonie pe Lună, pentru că pe Marte durează prea multSuperluna Recoltei. Sursa foto: Pixabay
După ani în care a promovat intens colonizarea planetei Marte, Elon Musk pare să-și fi recalibrat ambițiile. Fondatorul SpaceX admite că stabilirea unei așezări umane pe Planeta Roșie este un obiectiv care necesită mult mai mult timp decât se estima inițial, informează Express.

Elon Musk își schimbă strategia: Luna devine noua prioritate a SpaceX

În acest context, compania sa aerospațială își îndreaptă atenția către Lună, considerată un pas mai realist și mai rapid pentru extinderea prezenței umane în spațiu. Dezvoltarea unui oraș lunar ar putea deveni, astfel, noul mare proiect al SpaceX, în detrimentul visului marțian care l-a consacrat pe Musk în imaginarul public.

Elon Musk avansase anterior ideea unei misiuni fără echipaj uman către Marte până la finalul acestui an, însă acest termen pare tot mai greu de atins. În plus, planul său de a pune bazele unui oraș pe Planeta Roșie în următorii șapte ani a fost întâmpinat cu scepticism de numeroși specialiști din domeniul aerospațial, care îl consideră nerealist din punct de vedere tehnic și logistic.

Într-o schimbare de direcție ce pare să confirme aceste rezerve, Musk a anunțat că SpaceX își va concentra eforturile, în următorul deceniu, asupra dezvoltării unui „oraș auto-sustenabil” pe Lună, proiect care ar urma să devină noua prioritate strategică a companiei sale.

SpaceX și-a informat investitorii despre intenția de a acorda prioritate Lunii

Într-o serie de mesaje publicate pe platforma X, Elon Musk a explicat că, deși explorarea planetei Marte rămâne pe agenda SpaceX, atenția companiei s-a mutat spre un obiectiv mai apropiat. Potrivit acestuia, „prioritatea principală este protejarea viitorului civilizației”, iar Luna oferă un avantaj major prin accesibilitatea sa mult mai rapidă.

Pământ - Marte

Pământ - Marte. Sursa foto NASA

Musk a reiterat convingerea sa potrivit căreia omenirea trebuie să își extindă prezența dincolo de Pământ, ca măsură de siguranță în fața unor posibile catastrofe globale, precum impactul unui asteroid sau alte evenimente devastatoare.

Noua direcție este susținută și de informații apărute în Wall Street Journal, care arată că SpaceX și-a informat investitorii despre intenția de a acorda prioritate Lunii, cu obiectivul unei aselenizări fără echipaj uman în martie 2027. Spre deosebire de o misiune către Marte, care ar necesita aproximativ șase luni de călătorie, drumul până la Lună durează doar câteva zile.

În același timp, Statele Unite se află într-o competiție intensă cu China pentru a readuce astronauți pe Lună în cursul acestui deceniu, o realizare care nu a mai fost atinsă din 1972, odată cu misiunea Apollo 17. În acest context, SpaceX consideră că înființarea unei baze permanente în apropierea Lunii reprezintă un prim pas mai pragmatic și mai strategic.

Viața pe Lună ar fi foarte dificilă

Cu doar câteva zile înainte, Elon Musk a anunțat că SpaceX a absorbit xAI, compania sa specializată în inteligență artificială. Susținătorii acestei mutări afirmă că integrarea tehnologiilor AI în operațiunile SpaceX ar putea grăbi dezvoltarea unor centre de date amplasate în spațiu, pe care Musk le descrie drept mai eficiente energetic decât infrastructura terestră, tot mai solicitată pe fondul exploziei cererii pentru servicii bazate pe inteligență artificială.

Conceptul unui oraș „auto-dezvoltabil” presupune, într-o primă etapă, trimiterea de transporturi de marfă, urmate de echipamente capabile să construiască ulterior alte utilaje, module de locuire și sisteme de producere a energiei, folosind pe cât posibil resurse disponibile la fața locului.

Realitatea de pe Lună rămâne însă extrem de dificilă. Praful abraziv afectează rapid mecanismele, nopțile se întind pe durata a două săptămâni, variațiile de temperatură sunt severe, iar nivelul radiațiilor este ridicat.

În aceste condiții, orice așezare ar necesita habitate complet etanșe, robotică rezistentă, surse de energie nucleară sau solară cu capacități ample de stocare, precum și lanțuri de aprovizionare precise și sigure.

Dacă SpaceX va reuși să asigure transporturi de marfă fiabile și să construiască infrastructura necesară, compania ar putea juca un rol decisiv în următoarea etapă a explorării spațiale, influențând nu doar ritmul progresului, ci și regulile după care acesta se va desfășura.

