Cerul își dezvăluie magia în această noapte. Fenomene spectaculoase după lăsarea întunericului

Cerul promite un adevărat spectacol în această seară, oferind pasionaților de astronomie și curioșilor deopotrivă un motiv în plus să privească spre stele. După lăsarea întunericului, privirile ar trebui îndreptate către nord, acolo unde pot apărea fenomene luminoase rare, vizibile chiar și cu ochiul liber, informează space.com.

Cerul nopții oferă un nou prilej de spectacol pe 29 ianuarie, când constelația Cassiopeia poate fi observată strălucind deasupra orizontului nordic. Cei pasionați de astronomie, dar și simplii curioși, sunt invitați să își îndrepte privirea spre cer după lăsarea întunericului pentru a descoperi unele dintre cele mai fascinante repere ale bolții cerești.

Deși un telescop sau un binoclu poate scoate la iveală detalii mai subtile, ochiul liber este suficient pentru a recunoaște stelele, constelațiile, Luna, sateliții care traversează cerul sau chiar ploile de meteoriți. Pentru început, este recomandat să priviți spre nord și să urmăriți cerul circumpolar, vizibil pe tot parcursul nopții.

Una dintre primele formațiuni care atrag atenția este Cassiopeia, ușor de recunoscut datorită formei sale de „M” sau „W”, alcătuită din cinci stele strălucitoare. În mitologie, această constelație o reprezintă pe regina etiopiană Cassiopeia, așezată pe tronul său, dominând cerul nordic.

Vizibilă pe tot parcursul anului în regiunile nordice, Cassiopeia se află pe banda Căii Lactee în nopțile de iarnă. Constelația adăpostește obiecte cosmice celebre, precum Cassiopeia A, rămășițele unei explozii de supernovă din secolul al XVII-lea, și clusterul stelar NGC 457, cunoscut și sub numele de „Clusterul Bufniței”.

Venus și Mercur s-au apropiat extrem de mult una de cealaltă pe cer, la o separare de aproximativ 40 de minute de arc. Din nefericire, conjuncția s-a produs în plină lumină solară, ceea ce a făcut imposibilă observarea fenomenului de pe Pământ.

În această seară, Luna își continuă deplasarea spre est, traversând constelația Taur. După lăsarea nopții, ea poate fi observată în sud-est, aproape de „coarnele” Taurului. Luna gheboasă în creștere, iluminată în proporție de aproximativ 80%, formează o figură triunghiulară pe cer alături de Aldebaran, steaua portocalie dominantă a constelației, și de celebrul roi stelar numit Pleiade.

Deși întâlnirea dintre Lună și Pleiade este considerată una dintre cele mai frumoase alinieri ale lunii ianuarie, observarea ei nu este lipsită de dificultăți. La circa o oră după apus, Luna, luminată în proporție de aproximativ 70%, se află deasupra orizontului sud-estic, iar Pleiadele pot fi zărite chiar în dreapta sa. Totuși, strălucirea intensă a Lunii estompează multe dintre stelele mai slabe, lăsând la vedere doar pe cele mai stălucitoare.

Cu ajutorul unui binoclu pot fi observate aproximativ 100 de stele, iar cercetările recente indică existența unei familii extinse de aproape 3.000 de stele care își au originea în acest roi, răspândite în această seară pe cer.

De asemenea, Constelația Orion rămâne unul dintre cele mai spectaculoase exemple ale diversității cromatice a stelelor. După apus, spre sud pot fi recunoscute ușor cele trei stele aliniate ale Centurii Orion, înconjurate de un patrulater format din patru stele strălucitoare.

Betelgeuse, aflată în colțul stâng superior, impresionează prin nuanța sa roșiatică, semn al temperaturii mai scăzute, în timp ce Rigel, în colțul opus, strălucește într-un alb-albăstrui rece. Culoarea stelelor reflectă direct temperatura suprafeței acestora, de la roșu, cel mai rece, până la albastru, cel mai fierbinte.

Tot astăzi se încheie „dansul” Lunii cu Saturn. Privind spre vest-sud-vest, poate fi observată o semilună în creștere, luminată în proporție de 26%, care pare să fi trecut dincolo de punctul luminos ce marchează poziția planetei Saturn. În timpul zilei, Luna a trecut la mică distanță de gigantul gazos, însă momentul a fost imposibil de observat.

Această ultimă apropiere reprezintă o bună ocazie pentru a reține poziția lui Saturn, care în săptămânile următoare va coborî tot mai mult pe cerul serii, apropiindu-se de strălucirea Soarelui. Până la începutul lunii martie, planeta inelată va dispărea complet din peisajul nocturn.

După apus, în sud-est, se remarcă Sirius, cea mai strălucitoare stea de pe cerul nopții, situată în constelația Canis Major, sub Orion. Aflată la doar 8,6 ani-lumină de Sistemul Solar, Sirius apare adesea jos la orizont, iar lumina sa este distorsionată de atmosfera terestră, dând impresia că își schimbă culoarea, clipind în roșu, albastru și alb.

Urmărind direcția indicată de Centura lui Orion spre orizont, privirea ajunge direct la această stea. Deși pare singulară, Sirius este de fapt un sistem dublu, format dintr-o stea albastră masivă și o stea pitică albă.

De asemenea, tot în această seară, Luna se află la primul pătrar și domină cerul sudic după lăsarea întunericului. Linia de separație dintre partea luminată și cea umbrită este vizibilă de la un pol la altul. De-a lungul acestei limite, lumina Soarelui cade oblic, evidențiind relieful lunar prin umbre lungi proiectate de cratere și munți.

Totodată, Luna pare să se apropie din nou de Saturn la începutul acestei seri. Privind spre vest-sud-vest, se poate observa o semilună subțire, luminată în proporție de aproximativ 17%, aflată la circa șase grade sub planetă. Deși strălucirea mai puternică a Lunii face mai greu de distins lumina Pământului reflectată pe discul lunar, silueta sa palidă rămâne vizibilă pentru ochii atenți.