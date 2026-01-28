Fenomen astronomic rar. O ploaie de meteori ar putea avea loc pe Venus

Un eveniment astronomic neobișnuit ar putea avea loc la începutul lunii iulie, când planeta Venus ar urma să traverseze un nor de praf cosmic format în urma fragmentării unui asteroid. Potrivit unui studiu publicat pe 17 ianuarie în revista științifică Icarus, citat de Space.com, acest fenomen ar putea genera o ploaie de meteori în atmosfera planetei, deși observarea directă de pe Pământ va fi extrem de dificilă.

Cercetătorii estimează că interceptarea norului de praf ar putea avea loc pe 5 iulie. Chiar dacă fenomenul este spectaculos din punct de vedere științific, poziția și condițiile fac ca detectarea lui de la sol să fie limitată, întrucât evenimentul s-ar produce în straturile superioare ale atmosferei lui Venus.

Originea acestui posibil episod de ploaie de meteori este legată de doi asteroizi care au atras atenția oamenilor de știință prin asemănările lor orbitale. În anul 2021 a fost descoperit un asteroid din apropierea Pământului, aflat pe o orbită ce îl apropie la aproximativ 2 milioane de kilometri de Venus. Ulterior, în aprilie 2025, un al doilea asteroid a fost identificat pe o orbită aproape identică.

Cei doi asteroizi, denumiți 2021 PH27 și 2025 GN1, aparțin aceleiași clase spectrale, tipul X. Orbitele lor se află complet în interiorul orbitei Pământului, astfel că nu intersectează niciodată traiectoria planetei noastre și nu prezintă risc de impact. Asteroizii de acest tip fac parte din grupul Atira, considerat relativ rar în Sistemul Solar.

Un alt element remarcabil este viteza cu care cei doi asteroizi se deplasează în jurul Soarelui. Ei au cele mai rapide orbite măsurate vreodată pentru corpuri de acest tip, reușind să finalizeze un tur complet în jurul stelei noastre în doar 115 zile.

Descoperirea a doi asteroizi cu caracteristici atât de apropiate a fost considerată prea puțin probabilă pentru a fi o simplă coincidență de către o echipă de cercetători coordonată de Albino Carbognani de la Institutul Naţional Italian de Astrofizică. Astfel, oamenii de știință au început să reconstruiască evoluția orbitelor acestora pe o perioadă de aproximativ 100.000 de ani, pentru a identifica originea comună a rocilor spațiale.

Inițial, ipoteza a fost că ambii asteroizi provin dintr-un singur corp care s-a fragmentat. Totuși, simulările au arătat că aceștia nu s-au apropiat niciodată suficient de Pământ, Venus sau Soare pentru ca forțele mareice gravitaționale să provoace ruperea lor, ceea ce părea să contrazică această teorie.

Analizele ulterioare au indicat însă că, în urmă cu zeci de mii de ani, orbitele celor doi asteroizi au suferit modificări semnificative. La un moment dat, traiectoria lor s-a apropiat la aproximativ 15 milioane de kilometri de Soare, de circa patru ori mai aproape decât orbita lui Mercur. Cercetătorii consideră că această apropiere extremă a fost factorul declanșator al fragmentării asteroidului inițial.

Asteroidul s-ar fi rotit rapid în timp ce se încălzea intens la apropierea de periheliu, absorbind căldură pe o parte și emițând radiație termică pe cealaltă. Această emisie a acționat ca un impuls slab, accelerând rotația corpului ceresc printr-un mecanism cunoscut drept efectul YORP, fenomen care poartă numele mai multor cercetători implicați în descoperirea sa.

Echipa condusă de Carbognani sugerează că, împreună cu fracturile existente la suprafața asteroidului, efectul YORP a dus la creșterea rotației până la punctul în care corpul s-a rupt în două fragmente. Simulările indică faptul că acest proces ar fi avut loc în urmă cu aproximativ 17.000–21.000 de ani, ultima perioadă în care asteroidul inițial s-a apropiat atât de mult de Soare.

Această cronologie ar explica de ce norul de praf rezultat nu a fost încă dispersat complet de radiația solară.

„Având în vedere că orbitele trec foarte aproape de Venus, este firesc să ne întrebăm dacă fragmente foarte mici, de ordinul unui milimetru, generate de fragmentarea corpului original, ar putea fi încă pe orbită în jurul Soarelui”, a spus Carbognani într-un comunicat. „Simulările noastre confirmă că acest lucru este într-adevăr posibil".

Potrivit calculelor realizate de echipa de cercetare, Venus ar urma să intersecteze din nou acest flux de praf cosmic în luna iulie a acestui an. Dacă predicțiile se confirmă, planeta ar putea experimenta o ploaie de meteori în atmosfera sa superioară, un eveniment rar, dar extrem de valoros pentru înțelegerea dinamicii asteroizilor și a interacțiunii lor cu planetele din Sistemul Solar.