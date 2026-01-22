„Ochiul lui Dumnezeu”, văzut de aproape cu telescopul James Webb. Cum arată cea mai spectaculoasă imagine din Univers

Telescopul spațial James Webb a surprins Nebuloasa Helix, cunoscută drept „Ochiul lui Dumnezeu”, într-o imagine fără precedent. Fotografia scoate la lumină structuri complexe și oferă indicii despre evoluția stelelor și viitorul Soarelui, potrivit Space.

Nebuloasa Helix este un nor vast de gaz și praf expulzat de o stea aflată la finalul vieții. Nucleul stelei s-a prăbușit într-o pitică albă, iar materialul rămas formează ceea ce astronomii numesc o nebuloasă planetară, termen istoric care nu are legătură cu planetele.

Situată la circa 650 de ani-lumină în constelația Aquarius, Helix le permite cercetătorilor să studieze modul în care se poate transforma Soarele peste aproximativ cinci miliarde de ani.

Imaginea realizată de Webb se distinge prin observațiile în infraroșu, efectuate cu ajutorul Near-Infrared Camera. Aceasta surprinde gazele fierbinți care se ciocnesc cu straturile mai reci de praf și gaz, evidențiind contraste între regiuni cu temperaturi diferite.

Deși pitica albă centrală nu este vizibilă direct, radiația sa iluminează și încălzește gazul din jur, favorizând formarea de molecule complexe mai departe de centru. Aceste structuri ar putea reprezenta material pentru viitoare sisteme planetare, sugerând că Nebuloasa Helix nu doar anticipează soarta Soarelui, ci reflectă și procese care au contribuit la formarea sistemului solar.

Această imagine marchează un pas important în explorarea universului, oferindu-le cercetătorilor detalii pe care nici Telescopul Hubble nu le-a putut surprinde până acum.

James Webb este un telescop spațial lansat în 2021, destinat studiului universului în infraroșu. Spre deosebire de Hubble, care observă în lumina vizibilă și ultraviolet, Webb poate vedea prin nori de praf cosmic și detecta obiecte extrem de îndepărtate, inclusiv galaxii din primele momente după Big Bang.

Telescopul are un oglindă uriașă de 6,5 metri și instrumente foarte sensibile care permit analizarea stelelor, nebuloaselor și exoplanetelor cu detalii fără precedent. Practic, Webb ne arată universul așa cum nimeni nu l-a mai văzut până acum.