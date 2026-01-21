Furtună solară extremă de nivel S4 afectează spațiul din vecinătatea Pământului

O furtună solară puternică, clasificată la nivelul S4, a fost detectată în spațiul cosmic din apropierea Pământului. Fenomenul este asociat cu emisii mari de radiații solare, generate de o activitate crescută la suprafața Soarelui. Specialiștii avertizează că astfel de furtuni pot avea efecte semnificative asupra sistemelor de comunicații prin satelit, navigației aeriene și infrastructurii spațiale, informează pravda.ru.

Mai exact, furtuna de radiații solare extrem de rară și de o intensitate deosebită a fost semnalată în spațiul din apropierea Pământului, marcând un eveniment fără precedent în ultimele două cicluri solare. Informația a fost confirmată de Laboratorul de Astronomie Solară din cadrul Institutului de Cercetări Spațiale al Academiei Ruse de Științe.

Specialiștii au anunțat că fluxul de protoni proveniți de la Soare a depășit pragul de 10.000 de unități, un nivel care nu a mai fost atins de peste două decenii. Ulterior, măsurătorile au indicat o creștere accelerată a intensității, iar până la ora 22:25 (ora Moscovei), valorile au ajuns la aproximativ 37.000 de unități.

Potrivit cercetătorilor, acest nivel se apropie de recordurile istorice consemnate în secolul trecut, când maximul absolut a fost estimat la circa 40.000 de unități. Mai mult, intensitatea actuală depășește nivelurile înregistrate în timpul celebrei erupții solare X17.2 din anul 2003, fiind considerată cea mai puternică furtună de radiații solare observată în secolul XXI.

Un ciclu solar are o durată medie de aproximativ 11 ani, astfel că două cicluri acoperă peste două decenii de activitate solară. Conform clasificării realizate de Administrația Națională Oceanică și Atmosferică din Statele Unite (NOAA), furtunile de radiații sunt împărțite în cinci categorii, de la S1, cu impact redus, până la S5, considerată extremă.

Experții subliniază că evenimentele de nivel S5 nu au fost niciodată documentate în mod oficial și rămân, deocamdată, doar un scenariu teoretic. Furtunile de nivel S4, precum cea actuală, sunt însă suficient de puternice pentru a afecta comunicațiile radio, sateliții și navigația aeriană, motiv pentru care sunt atent monitorizate de comunitatea științifică internațională.

Oamenii de știință transmit că furtuna de radiații aflată în desfășurare nu prezintă pericol pentru viața de pe Pământ. Câmpul magnetic al planetei și atmosfera superioară blochează majoritatea particulelor solare energetice, prevenind efecte directe asupra biosferei. Dacă aceste particule ar ajunge la suprafață, consecințele ar fi catastrofale, dar scenariul rămâne doar ipotetic.

În schimb, principalele riscuri se concentrează asupra spațiului și aviației. Astronauții, zborurile la mare altitudine în regiunile polare și sateliții sunt expuși la creșterea radiațiilor, la erori electronice și de orientare, dar și la scăderea eficienței panourilor solare.

NOAA avertizează și asupra posibilelor întreruperi ale comunicațiilor radio și erori de navigație la latitudini mari, care ar putea dura câteva zile. Paralel cu furtuna de radiații, Pământul se confruntă și cu o furtună magnetică puternică, ajunsă la nivelul G4, conform Laboratorului de Astronomie Solară al IKI RAN.

Cercetătorii se întreabă dacă va fi atins nivelul extrem G5, care în ultimele două decenii a fost înregistrat o singură dată, în mai 2024. În prezent, parametrii vântului solar se apropie de valori record.