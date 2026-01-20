Când vor putea românii să vadă următoarea Eclipsă totală de Soare. Eveniment fără precedent din 1999

România a fost marcată în 1999, printre multe evenimente sociale și politice și de o Eclipsă parțială de Soare. Evenimentul istoric pentru orice generație s-a petrecut în ziua de 11 august. Și a fost unic pentru toți cei care au trăit un moment astronomic remarcabil. Care a durat, în România, în media, 2 minute și 23 de secunde.

Următorul astfel de eveniment, e vorba despre o Eclipsă totală de Soare se va mai petrece la data de 3 septembrie 2081. Nu intră în discuție eclipsele parțiale, mult mai dese.

O eclipsă de Soare are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, ascunzând astfel total sau parțial Soarele, pentru pământeni. Astfelm diametrul aparent al Lunii este mai mare decât cel al Soarelui, blocând toată lumina directă a astrului. În aceste condiții ziua devine noapte.

Eclipsele de Soare apar doar în timpul lunii noi, atunci când Luna și Soarele sunt aliniate pe aceeași parte a Pământului (cu alte cuvinte, când Luna se află pe cerul zilei), conform NASA.

Deși o lună nouă are loc aproximativ o dată pe lună, eclipsele de soare nu au aceeși frecvență. Asta pentru că Luna nu orbitează în același plan în care se află Soarele și Pământul (cunoscut sub numele de plan ecliptic). În schimb, orbita Lunii în jurul Pământului este înclinată (sau înclinată) cu aproximativ cinci grade.

În timpul lunii noi, Luna trece de obicei sub sau deasupra Soarelui, iar umbra sa ratează Pământul. Există doar de două ori pe an, numitele „sezoane de eclipsă”, când luna nouă traversează planul Pământ-Soare (ecliptică) și oferă oportunități pentru eclipsele solare.

Este rezultatul unei coincidențe cosmice. Chiar dacă Soarele este de aproximativ 400 de ori mai mare decât Luna, este și de aproximativ 400 de ori mai departe. Acest lucru face ca Soarele și Luna să pară aproape exact de aceeași dimensiune pe cer.

În timpul unei eclipse totale de Soare, Luna se mișcă direct în fața Soarelui și abia acoperă discul solar. Acest lucru le permite observatorilor din centrul umbrei Lunii să vadă pentru scurt timp atmosfera exterioară a Soarelui, coroana, care este prea slabă pentru a o vedea atunci când discul solar strălucitor nu este acoperit.