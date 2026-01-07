Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89

Într-o ediție specială a emisiunii Evenimentul Istoric, Gelu Voican Voiculescu, una dintre figurile cheie ale evenimentelor din decembrie 1989, oferă o mărturie directă și controversată despre momentele care au schimbat soarta României. De la confirmarea prezenței trupelor speciale sovietice (Spetsnaz) pe teritoriul țării, până la detaliile neștiute din spatele formării FSN, acest dialog scoate la lumină fațete necunoscute ale istoriei recente.

În acest episod vei afla: 🕵️‍♂️ Agenții ruși în România: Voiculescu confirmă că a asistat personal la plecarea garniturilor de tren cu agenți sovietici în 1990. 💀 Misterul victimelor de după 22 decembrie: Cum explică numărul uriaș de morți (862) înregistrați după fuga lui Ceaușescu și cine se face vinovat de haosul creat.

🛑 Lovitură de stat sau Revoluție? Argumentele lui Voiculescu despre schimbarea de regim, „vidul de putere” și de ce neagă existența unui complot organizat. 🤝 Ion Iliescu și preluarea puterii: Cum a ajuns un grup de „necunoscuți” să conducă țara și care a fost rolul real al generalilor Stănculescu și Gușă.

📺 Momentele critice din TVR și CC: Atmosfera tensionată, improvizația și instinctul care au dictat deciziile în acele zile de foc. O discuție esențială pentru a înțelege nu doar ce s-a întâmplat, ci și de ce s-a întâmplat așa. Urmărește o mărturie istorică despre curaj, oportunism și destin.