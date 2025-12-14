Două aspecte importante despre Univers ar putea fi eronate, iar manualele de astronomie rescrise

Timp de decenii, Uranus și Neptun au fost prezentate drept exemplele clasice ale așa-numiților „giganți de gheață”, planete masive aflate la marginea Sistemului Solar, despre care se credea că au un interior dominat de apă înghețată, amoniac și metan. Această clasificare, folosită constant în manuale și studii de specialitate, este însă pusă sub semnul întrebării de un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Zurich și publicat în revista Astronomy & Astrophysics.

Potrivit concluziilor prezentate și citate de SciTechDaily, structura internă a celor două planete ar putea fi mult mai diferită față de modelele clasice, existând indicii solide că Uranus și Neptun conțin o cantitate semnificativ mai mare de material stâncos decât s-a presupus până acum.

Clasificarea planetelor în lumi stâncoase, giganți gazoși și giganți de gheață a fost construită pe baza unor modele teoretice dezvoltate în a doua jumătate a secolului XX. În acest cadru, Uranus și Neptun au fost plasate într-o categorie separată de Jupiter și Saturn, considerate giganți gazoși, deoarece se presupunea că interiorul lor este dominat de apă și alte forme de gheață aflate la presiuni extreme.

Noul studiu sugerează însă că această împărțire este prea rigidă și nu reflectă în mod fidel realitatea. Cercetătorii arată că modelele tradiționale pornesc de la ipoteze prestabilite privind compoziția materialelor din interiorul planetelor, ceea ce poate conduce la concluzii limitative.

În schimb, datele recente indică faptul că structurile interne bogate în rocă nu doar că sunt posibile, ci se potrivesc surprinzător de bine cu observațiile disponibile în prezent.

Pentru a-și susține ipoteza, autorii studiului fac referire la cazul planetei pitice Pluto. Mult timp considerată un corp înghețat, Pluto s-a dovedit, în urma observațiilor detaliate realizate de misiunea New Horizons, a fi în mare parte stâncoasă, cu un strat relativ subțire de gheață la suprafață.

Această descoperire a schimbat percepția asupra obiectelor din regiunile exterioare ale Sistemului Solar și a demonstrat că distribuția materialelor nu urmează întotdeauna tiparele clasice. În acest context, Uranus și Neptun ar putea reprezenta cazuri similare, unde proporția de rocă este mult mai mare decât cea anticipată inițial.

Pentru a testa scenarii alternative privind structura internă a planetelor, echipa de la Universitatea din Zurich a adoptat o abordare diferită față de cea tradițională. În loc să plece de la o compoziție presupusă a interiorului, cercetătorii au dezvoltat o metodă hibridă de modelare, care combină principii fizice fundamentale cu date empirice.

Această metodă generează profile de densitate aleatorii pentru interiorul planetelor, profile care sunt apoi constrânse de măsurătorile gravitaționale reale disponibile pentru Uranus și Neptun. Practic, modelele sunt „testate” împotriva datelor observate, iar doar acele structuri interne care se potrivesc cu realitatea măsurată sunt păstrate pentru analiză.

Prin rularea a mii de simulări, cercetătorii au identificat mai multe configurații posibile care explică datele existente, inclusiv scenarii în care planetele conțin un nucleu stâncos mult mai mare decât cel prevăzut de modelele clasice.

Autorul principal al cercetării, Luca Morf, subliniază că această abordare are avantajul de a reduce prejudecățile teoretice, fără a sacrifica realismul fizic al modelelor.

Potrivit lui Morf, metoda permite explorarea unei game mult mai largi de structuri interne posibile și arată că ipoteza unui interior predominant stâncos pentru Uranus și Neptun nu poate fi exclusă pe baza datelor actuale.

Această deschidere metodologică este considerată esențială într-un domeniu în care observațiile directe sunt extrem de limitate, iar majoritatea informațiilor provin din măsurători indirecte, realizate de sonde spațiale în urmă cu zeci de ani.

Un alt aspect important abordat de studiu este legat de câmpurile magnetice neobișnuite ale lui Uranus și Neptun. Spre deosebire de Pământ, unde câmpul magnetic este relativ stabil și bine organizat, cele două planete au câmpuri magnetice puternic înclinate și asimetrice.

Modelele analizate sugerează existența unor straturi de așa-numită „apă ionică” în interiorul planetelor, un tip de materie aflat într-o stare exotică, capabilă să conducă electricitatea și să genereze câmpuri magnetice complexe. Aceste straturi ar putea fi localizate la adâncimi diferite față de nucleu, ceea ce ar explica structura neobișnuită a câmpurilor magnetice observate.

Totuși, cercetătorii recunosc că există încă incertitudini semnificative, generate de lipsa unei înțelegeri complete a comportamentului materialelor la presiuni și temperaturi extreme, condiții care nu pot fi reproduse cu ușurință în laboratoarele de pe Pământ.

Concluzia majoră a studiului este că datele disponibile în prezent nu sunt suficiente pentru a stabili cu certitudine compoziția internă a celor două planete. Ultimele observații directe provin în mare parte de la sonda Voyager 2, care a survolat Uranus în 1986 și Neptun în 1989.

Cercetătorii subliniază că misiuni spațiale dedicate, dotate cu instrumente moderne capabile să măsoare câmpurile gravitaționale și magnetice cu o precizie mult mai mare, sunt esențiale pentru a clarifica dacă Uranus și Neptun sunt într-adevăr planete bogate în gheață, în rocă sau reprezintă o combinație complexă între cele două extreme.