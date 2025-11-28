Horoscopul lui Dom’ Profesor, 29-30 noiembrie 2025. Anul Nou. Litiu

Pe 29 noiembrie s-au născut Jacques Chirac, Berry Gordy, Gaetano Donizetti, John Fleming, N.D.Cocea, Flavia Buref, Liviu Tudan, Mihai Mereuţă, Ramona Bădescu iar pe 30 noiembrie s-au născut Mark Twain, Winston Churchill, Jonathan Swift, Andrea Palladio, Billy Idol, Ridley Scott, Dem Rădulescu, Mitică Popescu, Andrei Bantaş, Paul Zarifopol.

Pe 29 noiembrie Mercur revine în mișcarea directă. Mai rămân trei planete în mișcare retrogradă: Jupiter, Uranus și Neptun. O mulțime de aspecte, de toate felurile.

Tradiţional, pe 29 noiembrie, în "Kalendar" este Ajunul Sf. Andrei. Este Noaptea Strigoilor şi a creaturilor malefice ale nopţii. Noaptea Vampirilor, a strigoilor şi a Licantropilor, a vârcolacilor. Punctată în Vest, mai ales de americani, cu o lună mai devreme. Câte bordeie, atâtea obiceiuri!

Dar trebuie să recunoaştem că oamenii albi, creştini, europeni sau care provin din Europa au cam aceleaşi obiceiuri vechi, dar de neconceput şi opuse celor din Orient ce să mai spunem de... China!

Este un festival de obiceiuri magice de protecţie. Se foloseşte cu precădere usturoiul şi macul, plante de putere, magice, dar şi sarea şi apa sfinţită. În special usturoiul, în funie, aşezat în forma crucii!

Este sărbatoarea lupilor, Sf. Petru şi Sf. Andrei, cei doi protectori ai lupilor, coboară pe pământ şi le dezleagă limba ca să poată vorbi. Românul care aude cum vorbesc lupii şi nu-şi face imediat semnul Crucii Sfinte, moare până în an. Lupii au darul prezicerii şi spun cum o să fie şi ce o să se întâmple. Dacă noptea este frumoasă şi lupii nu urlă, va fi un an bun.

Dar unde ne sunt lupii de altădată? Stârpiţi de leneşi şi pui de lele, de străini nenorociţi, cam la fel cu cei care astăzi omoară căţeii și urșii ! "Să li se usuce sângele în vine, să li se frângă oasele în somn şi să li se atârne limba!" Este o parte din blestemul celor patru umori, care se face numai în această noapte. "Adevărat este, cine ştie blestemul şi îl spune în noaptea de Sf. Andrei, acela nu mai are duşmani, că toţi mor!" (Speranţia)

Fetele mari fac o turtă şi aşteaptă vis prevestitor, altele pun sub pernă patruzeci şi unu de fire de grâu, ca să-şi viseze ursitul.

Prilej de sărbătoare, de cântece şi dansuri, de spus pilde şi cimilituri, de şezătoare la „păzitul usturoiului”.

În noaptea aceasta strigoii, vârcolacii, creaturile nopţii, din România, se fac cete şi se duc la hotare să se bată cu cei străini. Cine câştigă, aduce norocul în ţara lui!

Dacii, geto-dacii pentru că după cum arăta Alexandru Busuioceanu în al său "Zamolxis": "Geţii lui Herodot sunt totuna cu dacii, aceste două nume fiind folosite deopotrivă de autorii antici pentru a arăta poporul tracic de la Dunăre şi din Carpaţi", ei bine, noi, dacii, sărbătorim prima zi a din şirul de trei a Anului Nou. Putem să-l sărbătorim şi peste o lună, de ce nu? Două bătăi strică, nu două petreceri!

Vedeţi, dragi padawani şi hobbiţi, Dromichete, Burebista sau Deceneu nu aveau ceasuri Rollex ca să spună că a venit miezul nopţii şi să deschidă, la secundă, sticla de şampanie, neapărat Veuve Cliquot.

Mult mai pragmatici şi mai naturali, dacii petreceau trei zile. De la lăsatul nopţii în ziua de 29, 30 noiembrie şi 1 decembrie, până seara. Nu sunt deosebiri între zile. Strabon spune că petreceau şi probabil că ăsta este adevărul, că mult ne place să petrecem şi astăzi!

Dragi lupi, padawani şi hobbiţi, nu au intrat zilele în sac şi cu răbdare se trece marea, până una-alta eu vă spun un dacic: "Să fiţi sănătoşi!" asta era urarea, nu "La mulţi ani!". La toată lumea dar în special Andreilor și Andreelor.

Dacii erau nemuritori, nu contează câţi ani trăiau pe lumea aceasta, sau în Ţara lui Zamolxe, sau aiurea. Timpul nu conta... nu se grăbeau, nu se îmbulzeau, făceau lucrurile bine şi la timpul lor, aveau certitudinea eternităţii! Nu le era frică de moarte, deloc, ba chiar se bucurau, obicei bun şi demn, înlocuit, din nefericire, de vaietele tragicelor religii orientale.

Ziua de 30 noiembrie este foarte importantă, benefică.

Tradiţional, în "kalendar", Sfântul Andrei, Sântandrei, Moş Andrei, Andrei-de-iarnă, Indrea. Ziua Lupului. Lupul cel Şchiop, Gădineţul Şchiop, Ieşirea Filipilor de Toamnă.

„În calitate de început (după unele presupoziţii acum avem de-a face cu Anul Nou dacic, în felul acesta explicându-se această concentrare de sacralitate) este firesc să întîlnim credinţe care spun că acum începe iarna. Un număr mare de credinţe susţine interdicţiile de lucru în această zi, pedeapsa cea mai frecventă fiind boala rituală:” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 503.

Legenda iniţiatică îl leagă pe Apostolul Andrei de Lupul Şchiop. Acelaşi Lup Şchiop, nemuritor, care îl sfătuia pe Zamolxe, ucenicul lui Pitagora. O versiune a legendei populare spune că Sf. Andrei însuşi se putea transforma în Lupul Şchiop. Prin anii 60’ umbla zvonul că s-a descoperit în Dobrogea grota în care a trăit Sf. Andrei şi că este un altar cu sfânta Cruce şi Iisus Hristosul, dar la intrarea în grotă este un basorelief cu Sf. Andrei întovărăşit de Lupul Şchiop. Apoi s-a aşternut tăcerea. Totul a fost negat, oficial.

Cavalerul Tracic este, de asemenea, întovărăşit de multe ori de Lupul Şchiop. Confundat de mulţi cu un câine de vanatoare. Dar atitudinea Lupului cu lăbuţa ridicata este mereu aceiaşi, pe o perioadă de timp de mai mult de trei mii de ani.

Se zvoneşte, se şopteşte, se murmură, se ştie că Lupul Şchiop ar fi avatarul Sf. Andrei, protector al României. Şi că a apărut în vis, sau aivea unor personalităţi importante din România. Sau unor ţărani! Ultima dată a apărut Mareşalului Antonescu şi Primului Ministru, Nicolae Iorga, în împrejurimile Vălenilor de Munte. Am mai prins oameni care jurau pe Biblie că au văzut pe cei doi "vorbind" cu un lup şchiop. Toate relatările corespundeau, dar nu erau identice - cel mai bun semn al adevărului!

Mă duc să pregătesc cina de prima seară a Anului Nou dacic, mâncare dacică, aici, în Prahova submontană, lângă marele Castru Roman ce pare că se numea "Fulmen", fulgerul, şi nu depare de o himeră, de secreta Davă Rumi, şi de...

Şi o să râd împreună cu toţi căţeii mei, surogatele mele de lupi, care par să aibă o misterioasă înțelegere a lucrurilor.

Vedeţi, dragi padawani şi hobbiţi, am spus şi altă dată că popoarele zămislite în zone puternic seismice parcă se conectează la energia telurică, vibraţiile permanente telurice aduc ceva în plus, ei bine, astfel de popoare sunt profunde şi ca apele adânci, par liniştite dar sunt izvoare originale de culturi deosebite. Lumea noastră materială este un amestec de materie şi vibraţii. Corpusculul-undă a lui De Broglie din mecanica cuantică descrie destul de exact Creaţia Lui Dumnezeu.

Este aproape sigur, dar încă nu demonstrat ştiinţific, că energia telurică se transmite, se încorporează, poate chiar în genom, în atitudinile popoarelor care trăiesc în zone seismice. Uneori popoarele respective sunt chiar distruse de cutremure catastrofale. Să ne amintim de Atlantida, scufundată într-o singură noapte de un cutremur îngrozitor. Japonezii cei harnici şi curajoşi. Etruscii cei de măreaţă amintire, apoi romanii, cuceritorii lumii. Culturile Mexicului precolumbian, dar şi inca.

Nu întâmplător în România este o arie seismică dintre cele mai importante din Europa. Noi luăm doar parte negativă a lucrurilor, distrugerile provocate de lucrările proaste de construcţii care se prăbuşesc în urma unei mişcări seismice.

Dar dacă am fi fost lăsaţi în sosul nostru, am fi fost într-o insulă, ca japonezii, nu la întretăierea a trei imperii colosale, care nu ne lasă o secundă, nici astăzi, în pace, ei bine, dacă am fi fost relativ izolaţi, nu ajungeam ca japonezii? Avem multe calităţi, avem talente şi oameni iluştrii, istoria este plină de exemple, de ce nu ne lasă în pace? Ei, tocmai de aceea... dacă ne lăsau în pace măcar câţiva ani amărâţi am fi fost noi imperiu, nu ei! Că şi imperiile din jur au şi ei oameni deştepţi şi iniţiaţi, pe unii îi ştiu şi unul dintrei ei, mi-a spus, recent: „Ascultă, crezi că suntem proşti, cum să vă lăsăm în pace, sunteţi Lupi! Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba!” Sau cam aşa ceva...

În altă ordine de idei, sau în aceiași, vă informez:

Statul ceh intenționează să aloce până la 8,8 miliarde de coroane (aproximativ 360 de milioane de euro) pentru construcția unei noi fabrici de procesare a litiului în Pruneřov, în regiunea Chomutov (nord-vestul Boemiei). Subvenția acordată companiei Geomet, o companie aparținând grupului ČEZ, a fost aprobată joi de guvernul aflat la sfârșit de mandat.

Acest ajutor va fi utilizat exclusiv pentru investiții în fabrică, în special pentru achiziționarea tehnologiilor necesare. Acest lucru a fost anunțat de Ministerul Industriei și Comerțului către agenția de știri ČTK. Costul construcției amplasamentului este estimat să depășească 25 de miliarde de coroane (1 miliard de euro).

Potrivit Geomet, întregul proiect de extragere, a minei Cínovec, situată în Munții Metaliferi, lângă granița cu Germania, și apoi de procesare a litiului, ale cărui rezerve sunt considerate de importanță strategică de către statul ceh, va crea aproximativ 2.000 de locuri de muncă directe și alte 2.000 în lanțul de aprovizionare.

Litiu... Metalul alcalin strategic al viitorului pe care se bat cei mari și tari. Dar, viitorul este astăzi !

O să mai "vorbim" şi altă dată despre aceste lucruri tainice, acum mă aşteaptă căţeii, ba şi fantomiţele pisicii Gina și a cățelușei Miki, care se manifestă mai ales la anumite faze ale Lunii, aşa că vă rog să sărbătoriţi Andreii şi Andreele, să fiţi sănătoşi cu toţii, dar să închinaţi şi un pahar pentru Anul Nou Dacic, pentru că sângele apă nu se face!

Şi asta mereu, nu numai mâine, chiar dacă mâine este, în definitiv, cum spunea Scarlett O'Hara, o altă zi!

BERBEC Acest weekend este perioada potrivită să te ocupi de consolidarea relaţiilor sociale cu cei cu care o să petreci sărbătorile de iarnă. Trebuie să cădeţi de acord asupra programului comun.

Sâmbătă, chiar dacă oboseala îşi spune cuvântul, distrează-te – este singura soluţie de evitare a stresului cotidian, soluţie chiar încurajată de sistem. Oamenii care se distrează nu fac politică şi sunt mai uşor de păcălit. Perioada de timp a acestui weekend este numai bună pentru inceperea unui mic proces de planificare, de ordonare a vieţii şi operei tale. Dacă nu te-ai apucat deja să faci curăţenie. Asta daca ai terminat cu obsesiile tale, sau alte „praguri” pe care le ai de trecut in aceasta perioadă.

TAUR Atmosfera de sâmbătă dimineaţa pare tensionată dar o poţi îmbunătăţi, dacă te duci repede şi cumperi cafea şi pâine, pe care le-ai uitat ieri, sau cam aşa ceva. Nu pleca la drum lung!

Totuşi, sâmbătă ai un moment de inspiraţie în care crezi că ai găsit o solutie pentru rezolvarea unor probleme. Nu lasa lucrurile pe mâine, fă-le astăzi. Intai fă-ţi un plan, apoi acţionează cu chibzuinţă. Nu te amesteca cu cei care nu sunt ca tine. Mezalianţele şi amestecurile de religii şi rase au fost întotdeauna motive de conflicte, mai mari sau mai mici. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseşte în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva!

GEMENI În weekend ai mai mult noroc în domeniul sentimental. Configuratia stelelor arată o perioada numai bună pentru a-ţi face noi cunoştinţe, poate la petrecerea în cinstea Andreilor şi Andreelor.

Weekendul acesta trezeşte o bruscă dorinţă de excursii şi călătorii. Mercur face şi unele aspecte favorabile. Foloseşte perioada ca să-ţi lămureşti problemele de „relaţii publice” sau să începi alte „relaţii personale”. Se mai face lumină şi pe strada ta şi in acest weekend ai sentimentul că, în fine, norocul nu ţine numai de bolta cerească şi de stelele depărtate şi reci, ci îl mai face şi omul, prin hotărârile şi atitudinile sale.

RAC Vacanţă care începe azi nu e pentru schimbări. Nu uita să apreciezi ceea ce ai şi nu mai râvni la lucruri iluzorii. Există în tine o doză de parvenit de provincie, trebuie să te cizelezi!

Sâmbătă, cu Luna, patroana ta, în aspecte tari, ai totuşi mai multe oportunităţi şi posibilităţi, pe care cu înţelepciune şi chibzuinţă nu o să le risipeşti, cum faci de obicei. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate în familie sau printre prieteni. În ultima zi din weekend îţi este mai uşor să învingi dificultăţile vieţii cotidiene – doar este duminică. Poţi să întâlnesti o persoană deosebită sau să te distrezi, sau amândouă. Întâlnirile îţi încălzesc inima şi îţi oferă suficiente rezerve de bună dispoziţie şi optimism.

LEU Prietenii te pot aprecia şi poţi îmbunătăţi multe relaţii, altfel neutre! Vesel şi băncos, azi poţi să faci haz de multe la petrecerea de Andreea sau Andrei chiar şi de situaţia politică!

Sâmbătă, trudeşti din greu la o realizare, care poate fi şi o apriţie-şoc la o petrecere – in orice caz este vorba de un termen, de trecerea unui obstacol. În această perioadă este bine să te limitezi la zâmbete plate şi să eviţi o atitudine prea dinamică sau chiar agresivă. Evită, de asemenea, orice decizie luată în stare emotivă. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur, deoarece vei constata ca nu ai cui să-i ceri ajutorul.

FECIOARĂ Ai impresia că totul este împotriva ta. Tot felul de mici incidente te fac să crezi că norocul nu mai este de partea ta, dar ar fi bine să fii mai atent, norocul şi-l mai face şi omul!

Cu ceva planete binevoitoare şi Mercur, patronul zodiei tale, mai bine dispus, ei bine, toată această configuraţie face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor şi nativelor din Fecioară este în creştere – în special sâmbătă. Duminică este o zi liniştită şi relaxantă în mijlocul familiei. Acordă mai mult timp familiei, prietenilor vechi, relaţiilor verificate - te vei simţi foarte bine in compania lor!

BALANŢĂ Pe seară, sâmbătă, la petrecerea de Ajun de Sf. Andrei, ai ocazia să rezolvi o bârfă mai veche, care te privea direct. Nu te lua după zvonuri, verifică şi controlează. Totul are o explicaţie logică!

Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend şi de Sf. Andrei. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru cei care, dintr-un motiv sau altul nu pot pleca de acasă, perspectiva se îmbunătăţeşte într-un mod spectaculos, pentru că relaxarea este un bun sfetnic. Perioada este favorabilă, mai puţin în ceea ce priveşte noile relaţii sociale.

SCORPION În weekend te pot bântui nişte „fantome” ale trecutului. Nu ceda părerii de rău, deciziile luate au fost cele mai bune la momentul respectiv. Pe seară, mare grijă la frig, ceaţă şi polei!

Trebuie să eviţi discuţiile în contradictoriu cu persoanele de sex opus, sau cu cei care îţi poartă de grijă, fără să ai nevoie, din familie, sau dintre prieteni. Bănuielile tale nu se confirmă, sau se confirmă parţial. Până la urmă timpul te favorizează. Nu ai grijă, o să te descurci şi de data aceasta. Stelele fixe si vremea dar şi vremurile, puternice prin schimbări, îţi conferă energia de care ai atâta nevoie.

SĂGETĂTOR Sâmbătă nu cedea impulsurilor de moment. Duminică, cineva drag are nevoie să îl pui pe el pe primul plan şi să îi dai cel mai bun sfat în situaţia dată. Felicită pe Andree şi Andrei!

Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii. Poate distracţia are şi o parte educativă, poate noua cunoştiinţă îţi oferă informaţii noi. Ceea ce însă te enerveză enorm sunt bârfele şi intrigile. Majoritatea bârfelor şi intrigilor nu se fac din răutate ci din prostie şi mahalagism, aşa că nu te enerva în mod disproporţionat şi inutil. Distrează-te, dansează, bea (cu măsură) fii vesel...

CAPRICORN E momentul bilanţului, bucură-te de reuşite alături de cei dragi şi aminteşte-ţi de cei care te-au sprijinit. Mici ambiţii personale care nu-ţi dădeau pace par să ajungă la o finalitate.

Ziua de sâmbătă face să-ţi crească energia, ceea ce se traduce printr-un mare volum al activităţilor făcute cu entuziasm. Un anumit procent dintre Capricorni primeşte o informatie neasteptată, plăcută, însă, sau o întâlnire neanunţată cu o personă dragă. Încep să se profileze avantajele şi succesele eforturilor susţinute din ultima perioadă de timp. Duminică eşti la un spectacol sau la o aniversare sau fă ca acest lucru să se întâmple – te relaxezi şi faci provizii de bună dispoziţie.

VĂRSĂTOR În weekend ai şanse să creezi o situaţie complexă din care poţi ieşi cu dificultate. Ai grijă, la afirmaţiile de care nu eşti foarte sigur. Încearcă să fii diplomat şi prudent în discuţii.

Sâmbătă programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. Nu este nimic, însă, negativ. Trebuie să-ţi păstrezi calmul şi să dai dovadă de umor la unele informaţii mai ciudate pe care poţi să le primeşti. Duminică ai un program scurt: te trezeşti târziu şi te culci devreme, asta dacă nu te duci pe seară la vreun spectacol, club sau o petrecere instant de Sf. Andrei.

PEŞTI Mica vacanţă de Sf. Andrei şi Ziua Naţională îţi dă posibilitatea să faci o mulţime de planuri. Grăbeşte-te să le pui în aplicare, timpul trece fulgerător, cu viteza de 60 de minute pe oră!

În acest weekend nu te speti cu munca şi nu fă eforturi, mai ales fizice! Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine. Cam tot ce iţi propui iţi iese – asta pentru că dai dovada de mult realism si bun simţ. Este timpul unor decizii, mai mult sau mai putin importante şi dacă ai tărie de caracter, voinţă, o să dobândeşti mai multe avantaje.