Evenimentul istoric petrecut în spațiu, aproape de Pământ, a dat naștere unor noi controverse

Obiectul interstelar 3I/ATLAS, doar al treilea dintre vizitatorii din afara sistemului solar, a ajuns la cea mai apropiată distanță de Pământ la 19 decembrie 2025, oferind astronomilor o șansă rară de studiu fără a pune în pericol planeta.

Un obiect spațial misterios, cunoscut sub numele de 3I/ATLAS, a ajuns la cea mai apropiată distanță de Pământ vineri, 19 decembrie 2025, însă această apropiere nu a reprezentat un pericol pentru planeta noastră.

Cometa a trecut la aproximativ 170 de milioane de mile (aproximativ 270 milioane de kilometri) de Terra, aproape de două ori distanța medie dintre Pământ și Soare. Distanta este atât de mare încât, pe scară cosmică, se poate spune că obiectul a trecut „pe lângă” planeta noastră, dar fără efecte directe.

Astronomii urmăresc fenomenul cu mare atenție, deoarece 3I/ATLAS este doar al treilea obiect confirmat ca provenind din afara sistemului nostru solar — un vizitator interstelar rar. Chiar dacă unele teorii neconvenționale au sugerat că ar putea fi mai mult decât o cometă, consensul științific este că 3I/ATLAS are origini naturale și comportament tipic pentru un corp ceresc de acest tip.

Astronomii au descoperit 3I/ATLAS pe 1 iulie 2025, folosind telescopul ATLAS din Chile, parte a unei rețele care monitorizează cerul pentru obiecte potențial periculoase, dar și pentru descoperiri științifice majore. NASA a confirmat ulterior că obiectul este interstelar, adică nu provine din sistemul nostru solar, ci din spațiul dintre stele.

Obiectele interstelare sunt extrem de rare. Înainte de 3I/ATLAS, doar două astfel de vizitatori au fost detectați: 1I/’Oumuamua, descoperit în 2017, și 2I/Borisov, identificat în 2019. 3I/ATLAS este al treilea astfel de corp confirmat și oferă cercetătorilor ocazia să studieze material dintr-un alt sistem stelar, o sursă de informații prețioasă despre modul în care se formează și evoluează materia în galaxia noastră.

Cometa 3I/ATLAS călătorește cu o viteză extrem de mare — peste 137.000 de mile pe oră (aproximativ 221.000 km/h) — și urmează o traiectorie denumită hiperbolică, ceea ce înseamnă că nu este legată gravitațional de Soare și doar traversează sistemul nostru solar. Acest tip de traiectorie este un indicator principal al originii sale în afara sistemului nostru, deoarece obiectele native orbită Soarele pe traiectorii eliptice.

Pe 30 octombrie 2025, 3I/ATLAS a trecut la cea mai mică distanță față de Soare, într-un punct numit perihelion, la aproximativ 210 milioane de kilometri, chiar mai departe decât orbita lui Marte. Deși nu a trecut la fel de aproape de Pământ, trecerea din decembrie a oferit ocazia optimă pentru observarea din telescop, deoarece cometa era încă relativ luminoasă și activă.

Pe lângă faptul că este unul dintre puținele obiecte interstelare observate de oameni, 3I/ATLAS a prezentat caracteristici interesante atunci când s-a apropiat de Soare. O analiză recentă a arătat că cometa a dezvoltat o coadă rară orientată spre Soare, numită antitail, și jeturi de gaze care par să „se balanseze” pe măsură ce obiectul se rotea, un fenomen mai puțin comun și care oferă indicii despre structura și comportamentul materialului său.

Observarea acestor jeturi și a structurii prafului și gazelor eliberate în timpul încălzirii solare ajută oamenii de știință să înțeleagă mai bine compoziția și evoluția corpurilor interstelare, care pot să difere de cele din sistemul nostru. Aceste date contribuie la un portret mai detaliat al regiunilor din care provin astfel de vizitatori galactici.

Atmosfera din jurul 3I/ATLAS a fost alimentată și de unele teorii neconvenționale. De exemplu, unii cercetători au sugerat în mod speculativ — fără dovezi concrete — că obiectul ar putea fi ceva mai mult decât o cometă naturală. Într-o declarație citată de Sky News, un astrofizician a spus că nu poate exclude ideea unor origini artificiale, cum ar fi o navă extraterestră sau o tehnologie avansată, deși majoritatea oamenilor de știință resping aceste ipoteze și le consideră fără bază.

Reprezentanți ai NASA și astronomi din comunitatea internațională au fost clari: observațiile până acum nu arată nimic neobișnuit dincolo de ceea ce ne-au arătat alte comete, iar comportamentul și forma 3I/ATLAS se încadrează în tiparele de activitate cometară cunoscute.

După ce a trecut de punctul cel mai apropiat de Pământ, 3I/ATLAS se îndreaptă din nou către spațiul interstelar, ieșind din sistemul nostru solar pentru totdeauna. Înainte de a dispărea din vizibilitate, cometa a oferit astronomilor o oportunitate unică de a analiza material importat dintr-un alt sistem stelar.

Pe măsură ce 3I/ATLAS își continuă drumul, observațiile colectate până acum vor fi analizate în profunzime pentru a extrage informații despre formarea și evoluția corpurilor cerești interstelare. Fiecare detaliu înregistrat — de la compoziția gazelor și prafului până la dinamica jeturilor și rotația obiectului — adaugă un capitol nou în înțelegerea cosmică despre materiile dincolo de granițele sistemului nostru solar.