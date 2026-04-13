Peste 11.000 de asteroizi descoperiți de Observatorul Vera Rubin, inclusiv 33 aflați în apropierea Pământului

Observatorul Vera Rubin din Chile a identificat peste 11.000 de asteroizi în doar câteva săptămâni, inclusiv 33 obiecte apropiate de Terra, fără risc de impact, relatează ANSA.

Observatorul Vera Rubin, unul dintre cele mai așteptate instrumente astronomice din lume, a livrat deja rezultate semnificative la scurt timp după intrarea în funcțiune. Amplasat în Chile și susținut de finanțare din partea Fundației Naționale pentru Știință din Statele Unite și a Departamentului american al Energiei, observatorul a publicat primul set complet de date.

În doar aproximativ o lună și jumătate de activitate, sistemele sale au permis identificarea a peste 11.000 de asteroizi. Descoperirile au fost realizate în cadrul unei etape inițiale de observații, iar datele sunt disponibile public într-un catalog interactiv.

Dintre corpurile nou detectate, 33 sunt clasificate drept obiecte apropiate de Pământ, cunoscute sub denumirea de NEO. Acestea sunt asteroizi ale căror orbite trec în apropierea planetei noastre.

Specialiștii au anunțat că niciunul dintre aceste obiecte nu reprezintă o amenințare. Cel mai mare dintre ele are un diametru estimat la aproximativ 500 de metri.

„Este doar vârful aisbergului și demonstrează că observatorul este pregătit. Ceea ce înainte necesita ani sau decenii pentru a fi descoperit – Rubin va scoate la lumină în doar câteva luni. Ne respectăm promisiunea, aceea de a reînnoi radical atlasul Sistemului Solar și de a deschide calea unor descoperiri pe care încă nu ni le putem imagina”, a declarat Mario Juric, cercetător la Universitatea din Washington și responsabil al proiectului Rubin pentru studiul Sistemului Solar.

Pe lângă asteroizii apropiați, observațiile au scos la iveală și 380 de obiecte trans-neptuniene, corpuri înghețate aflate dincolo de orbita lui Neptun.

Două dintre acestea, denumite 2025 LS2 și 2025 MX348, prezintă orbite extrem de alungite. În punctele cele mai îndepărtate, ele ajung la o distanță de aproximativ 1.000 de ori mai mare decât cea dintre Pământ și Soare. Aceste caracteristici le plasează printre cele mai îndepărtate aproximativ 30 de obiecte cunoscute în prezent.

Performanța observatorului este susținută atât de instrumentația optică, cât și de infrastructura software dezvoltată pentru procesarea datelor.

Matthew Holman, cercetător la Harvard & Smithsonian, a explicat dificultatea acestor observații. „Căutarea unui obiect trans-neptunian este ca și cum ai căuta un ac într-un car cu fân: printre milioane de surse luminoase intermitente de pe cer, instruirea unui computer să analizeze miliarde de combinații și să identifice acelea care corespund cel mai probabil unor lumi îndepărtate din Sistemul nostru Solar a necesitat abordări algoritmice inovatoare”, a spus el.