Un asteroid de dimensiunea a trei terenuri de fotbal va trece aproape de Pământ. O oportunitate rară pentru cercetători

Un asteroid masiv, denumit Apophis, va trece în apropierea Pământului pe 13 aprilie 2029, oferind oamenilor de știință o ocazie excepțională de a studia îndeaproape un obiect cosmic de mari dimensiuni, fără niciun risc de impact, potrivit NASA.

Ce este asteroidul Apophis și cât de aproape va ajunge

Asteroidul (99942) Apophis, numit după zeul egiptean al haosului, a fost descoperit în 2004 de astronomii Roy Tucker, David Tholen și Fabrizio Bernardi la Observatorul Kitt Peak din Arizona.

Cu un diametru mediu de aproximativ 340 de metri — echivalentul a trei terenuri de fotbal — acesta este considerat un asteroid de dimensiuni semnificative în categoria obiectelor apropiate de Pământ (Near-Earth Objects).

Potrivit agenției spațiale americane NASA, Apophis va trece la aproximativ 32.000 de kilometri de suprafața Pământului, o distanță mai mică decât cea la care orbitează unii sateliți geostaționari (aproximativ 36.000 km deasupra ecuatorului).

Apophis, periculos pentru Pământ

Deși este clasificat drept „asteroid potențial periculos”, NASA subliniază că nu există niciun risc de impact cu Pământul în 2029 sau în următorii cel puțin 100 de ani.

„Nu există niciun pericol pentru Pământ, pentru oameni sau pentru sateliți”, au transmis oficialii agenției.

Această concluzie vine după ani de observații și calcule orbitale precise.

De ce este acest eveniment atât de important pentru știință

Evenimentele în care un asteroid de asemenea dimensiuni trece atât de aproape de Pământ sunt extrem de rare. NASA estimează că astfel de apropieri au loc, în medie, o dată la câteva mii de ani.

Această trecere va fi prima de acest tip observată cu tehnologia modernă, ceea ce oferă cercetătorilor oportunitatea de a colecta date detaliate despre structura și comportamentul unui asteroid de mari dimensiuni.

Gravitația Pământului ar putea avea un efect direct asupra lui Apophis. Specialiștii anticipează că forțele gravitaționale ar putea „întinde” și „comprima” asteroidul, provocând eventuale alunecări de material pe suprafața sa.

Aceste observații ar putea oferi indicii valoroase despre compoziția internă a asteroidului și despre modul în care reacționează astfel de corpuri cerești la influențe externe.

Din ce este format asteroidul Apophis

Oamenii de știință consideră că Apophis este alcătuit din materiale primitive rămase din formarea sistemului solar, care nu au fost integrate în planete sau luni.

Astfel, studierea sa ar putea contribui la înțelegerea proceselor care au avut loc acum aproximativ 4,5 miliarde de ani.

Forma exactă a asteroidului nu este cunoscută, însă observațiile sugerează că ar putea avea o structură neregulată, posibil asemănătoare unei arahide.

Evenimentul ar putea fi observat de pe Pământ

Potrivit NASA, asteroidul ar putea fi vizibil cu ochiul liber din anumite regiuni ale emisferei estice, dacă condițiile meteorologice vor permite acest lucru.

Luminozitatea sa în timpul apropierii va fi suficientă pentru a fi observat fără echipamente speciale, ceea ce îl transformă într-un eveniment astronomic rar accesibil publicului larg.

Trecerea asteroidului Apophis în apropierea Pământului în 2029 reprezintă un eveniment rar, fără precedent în epoca tehnologiei moderne. Deși inițial a stârnit îngrijorări, observațiile recente confirmă că nu există niciun pericol de impact.

În schimb, acest moment va oferi comunității științifice o oportunitate valoroasă de a studia îndeaproape un obiect cosmic de mari dimensiuni, contribuind la o mai bună înțelegere a originii și evoluției sistemului solar.

