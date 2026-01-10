Gigantul cosmic care se rotește fulgerător, surprins de astronomi aproape de Pământ

Astronomii au identificat un asteroid de dimensiuni impresionante, care se deplasează cu o viteză considerabilă prin spațiul apropiat Pământului. Obiectul ceresc, remarcabil atât prin mărime, cât și prin ritmul rapid al mișcării, a atras atenția oamenilor de știință de la Observator Vera C. Rubin, informează livescience.com.

După șapte nopți de observații cu ajutorul Observatorului Vera C. Rubin a ieșit la iveală un asteroid impresionant, care stabilește un nou record la această categorie. Analiza imaginilor timpurii a arătat că roca spațială, denumită 2025 MN45, se rotește mai rapid decât orice alt asteroid de dimensiuni similare cunoscut până acum.

Cu un diametru de aproximativ 710 metri, mai mare decât majoritatea zgârie-norilor, asteroidul efectuează o rotație completă în doar 113 secunde, făcându-l cel mai rapid asteroid cunoscut vreodată.

Descoperirea a fost prezentată miercuri, 7 ianuarie, în The Astrophysical Journal Letters, într-un studiu dedicat înțelegerii formării și evoluției asteroizilor.

Studiul a fost realizat cu ajutorul camerei LSST a Observatorului Rubin, cea mai mare cameră digitală din lume, care va scana în mod repetat cerul nopții din emisfera sudică pe o perioadă de 10 ani pentru a crea un film time-lapse fără precedent al universului.

Asteroizii sunt, în fond, roci uriașe plutind prin spațiu, relicve ce reprezintă începutul sistemului nostru solar, cu peste 4,5 miliarde de ani în urmă. Înainte ca planetele și lunile să-și croiască drum în univers, aceste corpuri cerești s-au format, păstrând amprenta evoluției timpurii a cosmosului.

Recent, astronomii au descoperit asteroidul 2025 MN45, folosind date preliminare furnizate de Observatorul Rubin. În doar șapte nopți de observații, telescopul a descoperit mii de asteroizi necunoscuți anterior, oferind o privire fără precedent asupra corpurilor care gravitează în jurul Soarelui. Studiul Rubin Legacy Survey of Space and Time (LSST), care va dura 10 ani, urmează să înceapă oficial în lunile următoare.

Ceea ce a atras atenția cercetătorilor a fost viteza de rotație a asteroidului. Mișcarea sa rapidă sugerează o structură extrem de rezistentă, capabilă să-i păstreze integritatea în condițiile dure din spațiu.

„Este clar că acest asteroid trebuie să fie alcătuit dintr-un material foarte solid, capabil să-l mențină intact. Roca trebuie să aibă o coeziune asemănătoare cu cea a unei stânci”, a explicat Sarah Greenstreet, astronom asistent la Laboratorul Național de Cercetare Astronomică.

Astronomii au descoperit că unii asteroizi cu rotație rapidă și-au dobândit această viteză după coliziuni cu alte corpuri spațiale, sau ca urmare a destrămării unui asteroid mult mai mare, au explicat cercetătorii. Un exemplu recent este 2025 MN45, un asteroid din centura principală, situată între Marte și Jupiter, care pare să se rotească atât de repede încât indică o structură internă foarte solidă.

Majoritatea asteroizilor din sistemul solar se află în această centură, însă obiectele cu rotație rapidă sunt mai des observate în apropierea Pământului, pentru că sunt mai vizibile cu telescoapele. În mod normal, asteroizii din centura principală, compuși din agregate de pietre și moloz, au nevoie de cel puțin 2,2 ore pentru a completa o rotație fără a se dezintegra. Orice obiect care se învârte mai repede „trebuie să fie extrem de rezistent”, notează echipa de cercetare.

2025 MN45 nu este singurul „asteroid care se învârte rapid” din centura principală. Primele date de la telescopul Rubin au identificat 16 asteroizi cu perioade de rotație între 13 minute și 2,2 ore, plus două obiecte care se învârt în mai puțin de două minute. Toți au dimensiuni mai mari de 90 de metri.

Aceste descoperiri se bazează pe datele preliminare ale Rubin și au fost prezentate recent la cea de-a 247-a reuniune a Societății Astronomice Americane din Phoenix. Setul de observații cuprinde aproximativ 1.900 de asteroizi noi, iar odată cu lansarea studiului de 10 ani al telescopului Rubin, astronomii se așteaptă să adauge mii de alte obiecte necunoscute până acum.