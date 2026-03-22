Toate componentele necesare pentru un ADN uman, găsite și pe un asteroid 

Un asteroid catalogat drept „potențial periculos” oferă indicii surprinzătoare despre originile vieții, după ce cercetătorii au descoperit în compoziția sa toate componentele esențiale care stau la baza ADN-ului. Descoperirea sugerează că aceste „cărămizi” fundamentale ale vieții ar putea fi mai răspândite în sistemul solar decât se credea anterior.

Analiza a fost realizată pe mostre prelevate de pe asteroidul Ryugu, un corp ceresc cu diametrul de aproximativ 900 de metri și o formă asemănătoare unui titirez. Studiul detaliat al acestor probe a scos la iveală prezența unui set complet de nucleobaze canonice, moleculele care alcătuiesc ADN-ul, suportul informației genetice pentru toate formele de viață de pe Terra, dar și ARN-ul, o structură înrudită, mai puțin cunoscută publicului larg.

Rezultatele cercetării, publicate pe 16 martie în revista Nature Astronomy, marchează un pas important în înțelegerea proceselor chimice care ar putea sta la baza apariției vieții. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că descoperirea nu reprezintă o dovadă a existenței vieții pe asteroid.

Potrivit autorului principal al studiului, biogeochimistul Toshiki Koga, identificarea acestor molecule indică mai degrabă capacitatea asteroizilor primitivi de a genera și conserva compuși esențiali pentru chimia prebiotică — etapa care precede apariția vieții propriu-zise.

„Acest lucru nu înseamnă că a existat viață pe Ryugu. În schimb, prezența lor indică faptul că asteroizii primitivi ar putea produce și conserva molecule importante pentru chimia legată de originea vieții”, a declarat Toshiki Koga.

Nu este pentru prima dată când oamenii de știință identifică prezența tuturor celor cinci nucleobaze pe un asteroid. În 2023, NASA a anunțat că aceeași combinație a fost găsită pe asteroidul Bennu, în urma probelor colectate de sonda spațială OSIRIS-REx.

De-a lungul timpului, cercetătorii au detectat aceste componente esențiale și în meteoriți. Privite în ansamblu, aceste rezultate întăresc ipoteza că nucleobazele ar putea fi larg răspândite în întregul sistem solar.

Modul în care a apărut viața pe Pământ rămâne una dintre cele mai mari enigme ale științei. Deși unele ipoteze susțin că primele forme de viață s-au format în medii extreme de pe planeta noastră, precum izvoarele hidrotermale din adâncurile oceanelor, o altă teorie capătă tot mai multă atenție: posibilitatea ca „cărămizile” vieții să fi venit din spațiu, transportate de comete sau asteroizi.

Astrobiologul César Menor Salván, de la Universitatea din Alcalá, atrage însă atenția că noile descoperiri nu indică faptul că viața însăși s-ar fi format în afara Pământului. În schimb, acestea oferă o imagine mai clară asupra tipurilor de compuși organici care se pot forma în condiții prebiotice oriunde în univers.

Un rol esențial în aceste cercetări îl are misiunea Hayabusa2 a JAXA. Lansată în 2014, sonda a ajuns pe asteroidul Ryugu în 2019, de unde a colectat mostre (foto), aduse pe Pământ în 2020. Aceste probe au devenit extrem de valoroase pentru cercetători.

Analizele inițiale au arătat că Ryugu conține numeroase molecule organice, inclusiv uracil și 15 aminoacizi, componente fundamentale ale proteinelor. Aceste substanțe nu reprezintă viață în sine, dar sunt esențiale pentru apariția ei. În mod interesant, unele microorganisme detectate ulterior în probe s-au dovedit a fi contaminări terestre, o problemă cu care s-au confruntat inclusiv misiunile NASA.

Cercetătorii au identificat toate cele cinci nucleobaze esențiale, adenină, guanină, citozină, timină și uracil, componentele de bază ale ADN-ului și ARN-ului. Studiul a comparat aceste descoperiri cu datele provenite de pe asteroidul Bennu și din meteoriții Murchison și Orgueil.

Rezultatele arată diferențe interesante în compoziția chimică: Ryugu prezintă un echilibru între purine și pirimidine, în timp ce alte mostre sunt dominate de unul dintre aceste tipuri. Mai mult, cercetătorii au descoperit o legătură puternică între aceste raporturi și nivelurile de amoniac, sugerând existența unui mecanism necunoscut până acum de formare a nucleobazelor în Sistemul Solar timpuriu.

Atât Ryugu, cât și Bennu fac parte din categoria asteroizilor carbonacei, cele mai comune roci spațiale din sistemul nostru solar. Observațiile realizate cu Telescopul Spațial James Webb indică faptul că ar putea proveni din același corp ceresc, fragmentat în urmă cu miliarde de ani.

Aceste fragmente cosmice sunt relicve din perioada formării Sistemului Solar, acum aproximativ 4,5 miliarde de ani. Descoperirea nucleobazelor în interiorul lor întărește ipoteza că astfel de asteroizi ar fi putut „livra” Pământului ingredientele chimice necesare apariției vieții.

Concluzia cercetătorilor este clară: prezența acestor molecule în întregul Sistem Solar sugerează că procesele chimice care stau la baza vieții „nu sunt unice planetei noastre, ci ar putea fi mult mai răspândite decât se credea până acum”.