NASA a descoperit o piramidă pe Marte de aceeași dimensiune ca cea din Giza

Ipoteza potrivit căreia pe Marte ar exista formațiuni asemănătoare piramidelor circulă de ani buni în rândul cercetătorilor, iar cele mai noi imagini sugerează că una dintre acestea ar putea fi chiar mai mare decât cea din Giza, informează Express.

O serie de imagini recente publicate de NASA readuc în atenție o ipoteză veche: existența unor structuri piramidale pe Marte. Potrivit expertilor, una dintre formațiuni ar avea dimensiuni comparabile cu cele ale piramidelor din Giza, alimentând speculațiile privind o posibilă civilizație antică pe Planeta Roșie.

Subiectul a revenit în prim-plan după ce noile imagini au devenit virale în această săptămână. De altfel, ideea prezenței unor astfel de structuri pe Marte datează încă din anii 1970, când cercetătorii Mack Gipson și Victor Ablordeppey au identificat pe suprafața planetei formațiuni descrise drept „piramidale, triunghiulare și poligonale”.

Ulterior, în 2001, o altă posibilă structură de acest tip a fost semnalată de cercetătorul Keith Laney, în timpul analizării imaginilor scanate ale planetei.

Obiectul misterios de pe Marte atrage atenția și stârnește speculații, fiind considerat de unii drept o structură care ar putea avea origine artificială, potrivit relatărilor publicației MailOnline. „Dacă un astfel de obiect ar fi descoperit pe Pământ, cu siguranță ar fi investigat prin săpături”, a declarat cercetătorul Laney

De asemenea, cineastul Brian Dodds a readus recent în discuție imaginile, susținând că formațiunea ar avea dimensiuni comparabile cu cele ale Marii Piramide din Egipt. Deși admite că nu există dovezi clare care să ateste existența unei vieți antice pe Marte, Dodds consideră că descoperirea ridică întrebări legate de posibilitatea ca o altă specie să fi trăit cândva pe planetă.

Structura, supranumită „piramida”, se află în Candor Chasma, unul dintre cele mai extinse canioane din regiunea Valles Marineris, un sistem muntos care se întinde pe aproape un sfert din circumferința planetei Marte.

Specialiștii cred că Valles Marineris s-a format inițial prin procese de rift, fiind ulterior modelat de eroziune și de prăbușirea pereților. Imaginile care surprind această formațiune piramidală ar fi fost captate de sonde spațiale ale NASA în patru rânduri, între anii 2001 și 2016.

Cercetătorii susțin că au identificat o simetrie trilaterală de fiecare dată, în ciuda diferențelor de iluminare, calitatea imaginilor și condițiilor sezoniere. George Haas, cercetător, a confirmat aceste observații referitoare la presupusa piramidă. El a declarat pentru MailOnline: „Nu trebuie să fii geolog ca să faci diferența între o rocă și o structură geometrică sculptată.”

Documentele CIA, publicate recent, au alimentat ipotezele potrivit cărora ar putea fi vorba despre o construcție de origine extraterestră. Materialele, lansate în 2025, arată că agenția a făcut experimente menite să colecteze informații despre Marte.

Fostul agent CIA Joe McMoneagle susține că aceste teste au dus la identificarea unor piramide dispersate pe suprafața planetei. Printre ele, ar fi existat și una care conținea „camere ale monștrilor”, mult mai mari decât orice structuri similare găsite în Egipt.

Cu toate acestea, adevărata natură a acestor structuri va rămâne necunoscută fără o misiune efectivă pe Marte. Până atunci, cele mai recente descoperiri nu au reușit să reducă speculațiile despre existența vieții pe Planeta Roșie.