Un mineral misterios, descoperit pe Marte. Ar putea rescrie istoria planetei

Un nou studiu realizat de cercetători internaționali arată că pe planeta Marte ar putea exista un tip de mineral care nu a mai fost identificat până acum. Analiza, publicată în revista științifică Nature Communications, descrie detectarea unui sulfat de fier neobișnuit, descoperire care ar putea oferi indicii importante despre trecutul geologic al planetei roșii.

Sulful este unul dintre elementele frecvente în compoziția solului marțian. Acesta se combină cu diferite metale și formează minerale sulfatate, care pot păstra informații despre condițiile de mediu existente în trecut. Spre deosebire de situația de pe Pământ, unde astfel de minerale se dizolvă rapid în apă, climatul extrem de arid de pe Marte permite conservarea lor pentru perioade foarte lungi, chiar de miliarde de ani.

O echipă de cercetători condusă de Janice Bishop, specialist la SETI Institute și la NASA Ames Research Center, a analizat datele provenite din observațiile orbitale ale planetei. Studiul a scos la iveală existența unei forme neobișnuite de hidroxisulfat feric, un tip de mineral care ar putea explica semnalele spectrale misterioase detectate de sondele spațiale de aproape două decenii.

Pentru a înțelege mai bine aceste materiale, cercetătorii au combinat observațiile din orbită cu experimente realizate în laborator. „Am investigat două situri care conțin sulfați în apropierea vastului sistem de canioane Valles Marineris”, a explicat Bishop, referindu-se la unul dintre cele mai spectaculoase reliefuri din sistemul solar.

Studiul s-a concentrat asupra a două regiuni din apropierea canionului Valles Marineris. Prima este zona Aram Chaos, unde cercetătorii cred că în trecut au existat fluxuri de apă care curgeau spre zone mai joase ale planetei. A doua se află pe platoul situat deasupra canionului Juventae Chasma, o prăpastie adâncă de aproximativ cinci kilometri.

Analiza geologică a arătat că în aceste regiuni există urme ale unui mediu mult mai umed decât cel actual. Canale vechi săpate de apă traversează peisajul, iar depozitele de sulfați par să se fi format atunci când lacuri sau bălți bogate în minerale s-au evaporat treptat. Pe măsură ce apa a dispărut, au rămas în urmă straturi de sulfați hidratați.

Cercetătoarea Catherine Weitz, coautoare a studiului și specialist la Planetary Science Institute, a explicat că analiza structurii acestor straturi a ajutat la reconstituirea istoriei geologice a regiunii. „Investigarea morfologiilor și stratigrafiilor acestor unități ne-a permis să determinăm vârsta și relațiile de formare dintre diferitele straturi”, a declarat ea.

Experimentele de laborator au arătat că modificările mineralelor ar putea fi legate de temperatură. De exemplu, încălzirea sulfaților polihidratați la aproximativ 50°C îi transformă în forme monohidrate, iar la temperaturi de peste 100°C poate apărea hidroxisulfatul feric. Această descoperire sugerează că procese geotermale sau activitatea vulcanică ar fi putut modifica depozitele minerale după formarea lor inițială.

Oamenii de știință cred că astfel de minerale oferă indicii esențiale despre trecutul planetei. Straturile descoperite în apropierea Valles Marineris indică faptul că, în urmă cu miliarde de ani, Marte ar fi avut o climă mult mai umedă și sisteme de apă active.