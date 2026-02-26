Marea Britanie anunță un acord privind mineralele critice cu Kazahstanul

Secretarul de Externe al Regatului Unit, Yvette Cooper, urmează să oficializeze joi un acord major privind mineralele critice cu Kazahstanul, într-un moment în care țările occidentale își intensifică eforturile de diversificare a lanțurilor de aprovizionare pentru resurse strategice, reducând dependența de China, potrivit Politico.

Evenimentul va avea loc la Lancaster House din Londra, unde sunt așteptați miniștrii de externe ai celor cinci state din Asia Centrală — Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan — pentru discuții diplomatice și economice la nivel înalt.

Reuniunea diplomatică din capitala britanică marchează o etapă importantă în relațiile bilaterale și multilaterale dintre Regatul Unit și țările din Asia Centrală.

Vor fi semnate o serie de acorduri care vizează nu doar resursele minerale, ci și cooperarea în educație și proiecte de reducere a emisiilor de carbon.

În centrul atenției se află cooperarea pe domeniul *minerale critice, resurse considerate esențiale pentru tehnologiile moderne, sectoarele de energie curată, producție avansată și industria de apărare.

Potrivit informațiilor publicate, Cooper va face anunțul oficial împreună cu ministrul de externe al Kazahstanului, Yermek Kosherbayev, în prezența celorlalți diplomați invitați.

Documentele elaborate în cadrul summitului includ un memorandum de înțelegere pentru minerale critice, menit să susțină investițiile britanice în sectorul minerelor din Kazahstan.

Memorandumul a fost semnat de Olzhas Saparbekov, vice-ministrul pentru industrie din Kazahstan, și de Chris Bryant, ministrul britanic al comerțului.

Cifrele și resursele menționate în contextul acordului subliniază importanța economică a Kazahstanului. Într-un articol de opinie recent, Kosherbayev a remarcat că „cererea globală pentru materii prime critice crește rapid, alimentată de tehnologiile energetice curate, producția avansată și industriile de apărare”.

El a precizat că țara sa produce 22 din cele 36 de minerale listate în Strategia britanică pentru mineralele critice adoptată în noiembrie trecut. Printre aceste resurse se numără uranul, titanul, siliciul și reniul.

Kazahstanul este un actor global semnificativ pe piața acestor resurse: furnizează mai mult de 40% din producția mondială de uraniu și este un important producător de titan, precum și un exportator de top pentru cupru și zinc.

Summitul de la Londra se înscrie într-un efort mai amplu al țărilor occidentale de a reduce dependența de China pentru materiile prime esențiale.

În prima parte a lunii, ministra britanică de externe Seema Malhotra a participat la o întâlnire la Washington cu reprezentanți din 50 de țări pentru a discuta despre diversificarea lanțurilor de aprovizionare.

Strategia britanică prevede ca, până în 2035, să nu existe o dependență mai mare de 60% din aprovizionarea cu un mineral critic de la o singură țară.

Pe lângă acordul referitor la minerale critice, Cooper va anunța și alte înțelegeri menite să susțină dezvoltarea economică și educațională în Asia Centrală. Printre acestea se numără:

un acord nou de cooperare în educație cu Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan;

deschiderea unui al doilea campus al Coventry University în Almatî, Kazahstan;

un centru de inteligență artificială la Cardiff University în Astana;

un parteneriat pentru proiecte de captare a carbonului între compania britanică Valor Carbon și guvernul kârgâz;

un proiect de 25.000 de hectare de reîmpădurire, evaluat la 100 de milioane de lire sterline.

Reuniunea ministerială de la Lancaster House simbolizează o creștere a angajamentului Regatului Unit în relațiile cu Asia Centrală, punând accent pe diversificarea aprovizionării strategice și cooperarea economică extinsă. Prin acordurile semnate joi, Marea Britanie și partenerii săi își propun să consolideze securitatea resurselor, să stimuleze învățământul superior și să susțină inițiative prietenoase cu mediul.