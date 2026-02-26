SUA și Iranul reiau negocierile nucleare la Geneva. Programul nuclear iranian, tema principală

Statele Unite și Iranul participă joi la o nouă rundă de discuții la Geneva, în cadrul eforturilor diplomatice menite să reducă tensiunile legate de programul nuclear iranian, potrivit Reuters.

Întâlnirea are loc într-un context regional sensibil, marcat de consolidarea prezenței militare americane în Orientul Mijlociu și de temerile privind o posibilă escaladare a conflictului.

Reluarea dialogului vine după ani de blocaje și schimburi de acuzații între Teheran și Washington. Oficialii americani, alături de alte state occidentale și Israel, susțin că programul nuclear iranian ar putea avea o componentă militară.

Iranul respinge aceste acuzații, afirmând că activitățile sale nucleare sunt destinate exclusiv scopurilor pașnice.

Discuțiile se desfășoară indirect și sunt mediate de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi. Potrivit unui oficial american, delegația Statelor Unite îi include pe emisarul special Steve Witkoff și pe Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump.

Iranul este reprezentat de ministrul de externe Abbas Araqchi.

Această rundă urmează unei serii de consultări organizate săptămâna trecută în același oraș. De asemenea, directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, este așteptat la Geneva pentru discuții separate cu ambele părți, continuând un format similar celui utilizat anterior.

În discursul său adresat Congresului, președintele Donald Trump a făcut referire la opțiunile administrației sale în raport cu Iranul.

Liderul american a declarat că preferă soluționarea diferendelor prin diplomație, dar a reiterat opoziția fermă față de posibilitatea ca Iranul să obțină arme nucleare.

Vicepreședintele JD Vance a consolidat această poziție într-un interviu acordat Fox News.

„Iranul nu poate avea o armă nucleară. Acesta ar fi obiectivul militar final, dacă aceasta ar fi ruta pe care (Trump) ar alege-o”, a afirmat Vance.

Anterior, pe 19 februarie, Donald Trump avertizase că Iranul trebuie să ajungă la un acord în termen de 10–15 zile, menționând că în caz contrar s-ar putea produce „lucruri foarte rele”.

Statele Unite au desfășurat în ultimele luni efective militare semnificative în Orientul Mijlociu, într-o mișcare descrisă de Reuters drept cea mai amplă consolidare militară americană în regiune de la invazia Irakului din 2003.

Această evoluție a alimentat temeri privind extinderea tensiunilor la nivel regional.

În iunie anul trecut, SUA au participat alături de Israel la atacuri asupra unor situri nucleare iraniene. Teheranul a avertizat că va reacționa dur în eventualitatea unor noi lovituri.

Ministrul de externe Abbas Araqchi a declarat recent că Iranul urmărește obținerea unui acord „echitabil și rapid”, subliniind însă că țara sa nu va renunța la dreptul de a dezvolta tehnologie nucleară în scopuri civile.

„Un acord este posibil, dar numai dacă diplomația primește prioritate”, a transmis Araqchi într-un mesaj publicat pe platforma X.

Reuters a relatat că Teheranul ar fi dispus să ofere concesii suplimentare în schimbul ridicării sancțiunilor economice și al recunoașterii dreptului său de a îmbogăți uraniu.

Totuși, surse diplomatice indică faptul că persistă divergențe semnificative privind calendarul și amploarea eventualei relaxări a sancțiunilor.

Pe fondul negocierilor, prețurile petrolului au înregistrat ușoare creșteri, investitorii evaluând posibilitatea evitării unui conflict militar care ar putea afecta livrările globale. Creșterile au fost însă limitate de datele privind majorarea stocurilor de țiței din SUA.

Arabia Saudită analizează ajustări ale producției și exporturilor de petrol, ca parte a unui plan de contingență în eventualitatea unor perturbări regionale.

În plan intern, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei se confruntă cu provocări economice și sociale, într-un climat marcat de sancțiuni intensificate și proteste recente. Situația economică rămâne un factor important în dinamica negocierilor.