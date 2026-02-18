JD Vance afirmă că administrația Trump dispune de „multe instrumente” pentru a împiedica Iranul să obțină arma nucleară

Vicepreședintele american J.D. Vance a afirmat că administrația condusă de președintele Donald Trump deține „multe instrumente” pentru a se asigura că Iranul nu va dobândi o armă nucleară, într-un interviu recent acordat Fox News.

Comentariile sale apar într-un context de tensiuni în creștere între Washington și Teheran, în paralel cu negocieri diplomatice și prezența militară americană în regiunea Golfului Persic.

Vicepreședintele american a subliniat, în cadrul interviului, faptul că una dintre prioritățile principale ale administrației este prevenirea obținerii de arme nucleare de către Iran.

El a precizat că președintele Trump „are multe opțiuni și multe instrumente” la dispoziție pentru a împiedica această posibilitate:

„Și ceea ce a spus președintele este că nu vrem ca Iranul să obțină o armă nucleară. … Președintele are multe opțiuni și multe instrumente pentru a face în așa fel încât acest lucru să nu se întâmple.”

Vance a adăugat că administrația speră ca diplomația să conducă la o soluție durabilă, însă rămâne pregătită să utilizeze toate resursele — inclusiv cele militare — dacă negocierile nu vor produce un acord satisfăcător.

Comentariile lui Vance survin pe fondul unor runde de negocieri între reprezentanți ai Statelor Unite și Iran, menite să stabilească modalități de a limita sau a supraveghea programul nuclear iranian.

Potrivit unor surse de presă, aceste discuții au avut loc la Geneva și sunt considerate un pas înainte în negocierile cu Teheranul, deși unele probleme rămân neclare sau neacceptate de partea iraniană.

Totodată, prezența unor forțe navale americane în Golful Persic și dislocarea unor grupuri de portavioane sunt interpretate de analiști ca parte a unei strategii de descurajare, menite să întărească poziția Washingtonului în negocieri.

Nu există la momentul actual declarații oficiale ale guvernului iranian incluse în această relatare privind partea sa de poziție referitoare la afirmațiile lui Vance, dar în trecut Teheranul a respins acuzațiile privind intenția de a obține arme nucleare, susținând că programul său este pașnic și respectă normele internaționale.

În plus, Iranul a subliniat prin declarații publice că va continua să își apere suveranitatea și interesele regionale, în pofida presiunilor externe. (surse externe neincluse direct în declarațiile Vance)

Pe lângă instrumentele diplomatice și militare, administrația Trump consideră că menținerea presiunii prin sancțiuni economice și alte măsuri de politică externă reprezintă componente ale strategiei mai largi de a limita programul nuclear iranian.

De asemenea, oficiali americani au subliniat în alte ocazii că sprijinul pentru măsuri multilaterale de nonproliferare rămâne esențial în contextul internațional.

În ansamblu, poziția exprimată de Vance reflectă o abordare mixtă, în care diplomația, presiunea economică și potențialul utilizării forței militare sunt toate prezentate ca instrumente pentru a preveni proliferarea nucleară iraniană.