Vicepreședintele JD Vance și soția sa Usha vor deveni părinți pentru a patra oară

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi soţia sa, Usha, au anunţat că aşteaptă al patrulea copil, un băiat, care va veni pe lume în luna iulie, potrivit unei declaraţii comune a cuplului făcută publică marţi, relatează Reuters.

Usha Vance, în vârstă de 40 de ani, a anunţat pe contul oficial de X al celei de-a doua doamne de la Casa Albă că se simte bine împreună cu copilul. Cuplul a precizat că aşteaptă al patrulea copil, un băiat, care va veni pe lume în iulie.

Soţii Vance au transmis că, în această perioadă emoţionantă şi agitată, sunt recunoscători medicilor militari care le îngrijesc familia şi membrilor personalului care le permit să servească ţara în timp ce se bucură de viaţa alături de copiii lor.

JD Vance, în vârstă de 41 de ani, originar din Ohio, și Usha, fiica unor imigranți indieni, s-au cunoscut în timpul studiilor la Facultatea de Drept din Yale și au absolvit împreună în 2013.

Cuplul are deja trei copii, Ewan, născut în 2017, Vivek, născut în 2020, și Mirabel, născută în 2021, iar acum așteaptă să întâmpine al patrulea copil în luna iulie.

Usha Vance, născută Chilukuri, s-a născut și a crescut în suburbiile din San Diego, California, în familia unor imigranți din Andhra Pradesh. Tatăl ei este inginer mecanic, iar mama biolog molecular. Înainte să devină a doua doamnă a SUA, Usha Vance a lucrat ca jurist și a fost consilier pentru magistrați conservatori, printre care președintele Curții Supreme, John Roberts.

JD Vance, soțul ei, este unul dintre cei mai vocali susținători, în administrația Trump, ai creșterii natalității în Statele Unite. În 2025, el a declarat că își dorește mai mulți copii în țară.