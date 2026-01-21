International

Vicepreședintele JD Vance și soția sa Usha vor deveni părinți pentru a patra oară

Comentează știrea
Vicepreședintele JD Vance și soția sa Usha vor deveni părinți pentru a patra oarăSursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Vicepreşedintele SUA, JD Vance, şi soţia sa, Usha, au anunţat că aşteaptă al patrulea copil, un băiat, care va veni pe lume în luna iulie, potrivit unei declaraţii comune a cuplului făcută publică marţi, relatează Reuters.

Usha Vance a anunțat că sarcina decurge bine

Usha Vance, în vârstă de 40 de ani, a anunţat pe contul oficial de X al celei de-a doua doamne de la Casa Albă că se simte bine împreună cu copilul. Cuplul a precizat că aşteaptă al patrulea copil, un băiat, care va veni pe lume în iulie.

Soţii Vance au transmis că, în această perioadă emoţionantă şi agitată, sunt recunoscători medicilor militari care le îngrijesc familia şi membrilor personalului care le permit să servească ţara în timp ce se bucură de viaţa alături de copiii lor.

JD și Usha Vance au împreună trei copii

JD Vance, în vârstă de 41 de ani, originar din Ohio, și Usha, fiica unor imigranți indieni, s-au cunoscut în timpul studiilor la Facultatea de Drept din Yale și au absolvit împreună în 2013.

Fifor: România trebuie să fie previzibilă pentru aliați și imprevizibilă pentru adversari
Fifor: România trebuie să fie previzibilă pentru aliați și imprevizibilă pentru adversari
Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă
Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă
JD Vance

JD Vance / sursa foto: captură video

Cuplul are deja trei copii, Ewan, născut în 2017, Vivek, născut în 2020, și Mirabel, născută în 2021, iar acum așteaptă să întâmpine al patrulea copil în luna iulie.

Usha Vance, carieră de jurist înainte de a deveni a doua doamnă a SUA

Usha Vance, născută Chilukuri, s-a născut și a crescut în suburbiile din San Diego, California, în familia unor imigranți din Andhra Pradesh. Tatăl ei este inginer mecanic, iar mama biolog molecular. Înainte să devină a doua doamnă a SUA, Usha Vance a lucrat ca jurist și a fost consilier pentru magistrați conservatori, printre care președintele Curții Supreme, John Roberts.

JD Vance, soțul ei, este unul dintre cei mai vocali susținători, în administrația Trump, ai creșterii natalității în Statele Unite. În 2025, el a declarat că își dorește mai mulți copii în țară.

 

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:55 - Fifor: România trebuie să fie previzibilă pentru aliați și imprevizibilă pentru adversari
09:48 - Emma Răducanu, eliminată în turul al doilea la Australian Open: A fost o adversară dificilă
09:36 - Secretele Mădălinei Ghenea pentru o siluetă perfectă. Are reguli stricte
09:31 - Regimul din Iran apelează la luptători străini pentru represiune
09:26 - Accident grav pe A1. O persoană a murit, iar alte două sunt rănite
09:18 - Trump: Iranul va fi șters de pe fața pământului în cazul unui asasinat

HAI România!

România nu mai există
România nu mai există
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor nu umblă teleleu
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”
Nicușor, Davos și Arta de a sta „Teleleu”

Proiecte speciale