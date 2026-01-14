Agent al Serviciului Secret din echipa lui JD Vance, suspendat după apariția unei breșe de securitate

Un angajat al Serviciului Secret al Statelor Unite (U.S. Secret Service – USSS) care se ocupa de detașamentul de protecție al vicepreședintelui JD Vance a fost pus în concediu administrativ după ce un videoclip în care ar fi divulgat informații sensibile de securitate a fost făcut public, au confirmat autoritățile, potrivit Fox News. Evenimentul a atras atenția asupra procedurilor interne de securitate și a condus la măsuri de recalificare a personalului.

Serviciul Secret a anunțat că angajatul implicat a fost suspendat din funcție, i s-a retras accesul la facilitățile și sistemele agenției și i s-a ridicat autorizarea de securitate în timp ce are loc o anchetă internă.

Potrivit declarațiilor oficiale, măsurile au fost luate în urma difuzării unui videoclip sub acoperire care arată schimbul de informații între agent și o persoană despre care se credea că este o interesată romantic, dar ulterior s-a dovedit a fi un jurnalist independent.

Potrivit administrației, investigația urmărește să stabilească dacă divulgarea respectivă contravine standardelor stricte de protecție și confidențialitate impuse de USSS pentru protecția persoanelor oficiale.

Videoclipul în cauză, publicat de un jurnalist independent, sugerează că agentul a discutat cu acea persoană despre formarea detașamentului de protecție, programul de schimburi, planurile de deplasare și proceduri de securitate folosite pentru protejarea vicepreședintelui. În unele secvențe, agentul ar fi trimis și imagini obținute în timpul călătoriilor oficiale cu aeronava Air Force Two.

Conform informațiilor prezentate în videoclip, agentul a recunoscut că semnase documente care interzic divulgarea unor astfel de informații, dar totuși le-ar fi împărtășit persoanei respective în timpul conversației.

U.S. Secret Service a emis un comunicat în care subliniază că nu tolerează niciun comportament care ar putea să pună în pericol siguranța, confidențialitatea sau încrederea persoanelor protejate.

Într-un mesaj publicat ca răspuns, agenția a menționat că angajatul acuzat se află în concediu administrativ, iar autorizarea saa fost suspendată, accesul la sistemele interne fiind revocat.

De asemenea, USSS a ordonat tuturor angajaților să urmeze din nou cursurile obligatorii de instruire anti-spionaj, astfel încât personalul să fie conștient de amenințările reprezentate de posibile exploatări prin dezvăluirea de informații sensibile despre operațiunile de protecție.

Serviciul Secret al Statelor Unite este responsabil cu protecția președintelui, vicepreședintelui și a altor oficiali desemnați, implementând reguli stricte privind confidențialitatea operațiunilor și securitatea planificării acestora.

Nerespectarea acestor reguli poate atrage sancțiuni disciplinare sau chiar implicații legale, în funcție de rezultatele investigației.

Până în prezent, nu au fost anunțate un termen pentru finalizarea anchetei interne și nici dacă vor fi formulate capete de acuzare penală împotriva agentului vizat.

De asemenea, autoritățile nu au furnizat detalii publice privind impactul acestei situații asupra operațiunilor de securitate în desfășurare.