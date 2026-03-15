NASA nu are un plan de salvare pentru astronauții trimiși pe Lună. Zboruri de testare în loc de aselenizare cu echipaj uman

Agenția spațială americană NASA traversează o perioadă de reevaluare a obiectivelor sale privind întoarcerea oamenilor pe Lună, aducând modificări majore și strategice programului Artemis. La sfârșitul lunii, administratorul NASA, Jared Isaacman, a anunțat oficial în cadrul unei conferințe de presă retrogradarea celei de-a treia misiuni Artemis.

Aceasta nu va mai include o aselenizare cu echipaj uman, ci va deveni un zbor de testare a navelor spațiale dezvoltate de partenerii SpaceX și Blue Origin în cursul anului viitor. Această decizie are ca scop fragmentarea programului în obiective realizabile, pentru a spori fiabilitatea și standardizarea de-a lungul mai multor misiuni, evitând astfel un salt brusc și periculos de la un zbor cu echipaj în jurul Lunii la o aselenizare propriu-zisă.

Cu toate acestea, planurile ambițioase ale agenției se lovesc în continuare de provocări tehnice și de siguranță uriașe, aspecte evidențiate de un nou raport realizat de Biroul Inspectorului General (OIG) din cadrul NASA. Documentul, care a fost finalizat înainte de anunțarea recentelor modificări din programul Artemis, avertizează că misiunile viitoare vor fi în continuare supuse riscurilor extreme asociate cu explorarea spațială la mare distanță.

Cea mai îngrijorătoare constatare a experților OIG este aceea că, în ciuda pașilor făcuți pentru prevenirea evenimentelor catastrofale, NASA nu dispune în prezent de nicio capacitate pentru a salva un echipaj blocat pe suprafața lunară în cazul în care astronauții s-ar confrunta cu o urgență care le-ar pune viața în pericol.

Această lipsă a unui plan de salvare fiabil nu este o noutate absolută în istoria explorării spațiale americane, existând un precedent istoric clar din perioada misiunilor Apollo.

Un document din 18 iulie 1969 arată că scriitorul William Safire a redactat un discurs pentru președintele Richard Nixon, pregătit special pentru a fi citit la televizor în eventualitatea unui dezastru pe Lună.

Discursul, care menționa că astronauții Neil Armstrong și Edwin Aldrin ar fi rămas să se odihnească în pace pe suprafața lunară știind că nu există nicio speranță pentru recuperarea lor, demonstrează că nici în acea epocă agenția spațială nu avea o soluție de rezervă pentru salvarea echipajului în caz de eșec.

Dincolo de lipsa unei proceduri de extracție, raportul OIG a identificat și alte lacune în metodologia agenției de reducere a riscurilor, exprimând semne de întrebare cu privire la designul sistemelor de control manual ale navelor dezvoltate de SpaceX și Blue Origin. Posibilitatea ca membrii echipajului să preia controlul manual în caz de urgență este considerată un element cheie pentru certificarea de siguranță și o parte esențială a strategiei de supraviețuire.

În ciuda acestor rapoarte, NASA își menține abordarea ambițioasă și plănuiește să lanseze nu una, ci două misiuni de aselenizare în anul 2028, folosind unul sau ambele landere, în funcție de stadiul lor de finalizare.

Într-o scrisoare anexată raportului, Lori Glaze, administrator asociat interimar pentru dezvoltarea sistemelor de explorare la NASA, a recunoscut că partenerii agenției au înregistrat întârzieri, dar a subliniat că se colaborează strâns cu experții pentru a minimiza impactul acestora asupra calendarului.

Logistica necesară pentru a susține aceste misiuni rămâne un subiect controversat și o provocare inginerească fără precedent, mai ales în cazul SpaceX. Raportul explică faptul că ducerea uriașei nave Starship, care măsoară 52 de metri, pe Lună va necesita cantități masive de combustibil, implicând utilizarea unor nave-cisternă care să livreze propulsor pe orbita joasă a Pământului, unde va fi stocat într-un depozit înainte de a fi transferat către lander.

Va fi nevoie de un minim de zece lansări de nave-cisternă pentru a umple acest depozit, cu cel puțin 200 de zile înaintea misiunii lunare propriu-zise, o cerință uriașă având în vedere că SpaceX încă nu a reușit să lanseze cu succes Starship în spațiu și să o aterizeze, cu atât mai puțin să efectueze manevre de realimentare pe orbită.

În paralel, compania Blue Origin are în plan o strategie similară, care implică lansarea propriului depozit de propulsor înainte ca landerul său să înceapă călătoria spre satelitul natural al Pământului. Înainte de a pune în pericol viețile astronauților, NASA intenționează să supună ambele landere unor teste extinse pe orbita lunară.

Faza de aselenizare în sine prezintă riscuri enorme adiționale, în principal din cauza dimensiunilor impresionante ale vehiculelor care trebuie să se așeze pe suprafața neregulată a Lunii. Nava Starship, având înălțimea unei clădiri comerciale de 14 etaje, are o toleranță de înclinare de doar opt grade la locul de aselenizare pentru a nu se răsturna.

Deși este mai scurt, măsurând aproximativ 16 metri, landerul Blue Moon se confruntă cu riscuri similare privind depășirea toleranței la înclinare, ceea ce ar putea afecta execuția funcțiilor critice ale echipajului.

Spre comparație, cel mai înalt modul lunar trimis de NASA în timpul programului Apollo avea o înălțime de doar 7 metri, reprezentând mai puțin de jumătate din înălțimea landerului Blue Moon și doar o fracțiune din uriașa navă Starship.

Riscul de răsturnare a fost demonstrat recent, în februarie 2024, când un lander mult mai mic, de aproximativ 4,2 metri, construit de compania Intuitive Machines, s-a prăbușit pe o parte în timpul aselenizării.