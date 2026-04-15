Bărbat prins sub un mal de pământ surpat în Galați, în timpul unor lucrări la canalizare

Un bărbat a fost prins sub un mal de pământ surpat în localitatea Ghidigeni, județul Galați, în timp ce lucra la rețeaua de canalizare. La fața locului, intervin pompierii ISU și un elicopter SMURD.

Un incident grav a avut loc miercuri dimineață în comuna Ghidigeni, județul Galați, unde un bărbat a fost surprins de surparea unui mal de pământ. Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Galați, victima desfășura lucrări la rețeaua de canalizare în momentul producerii accidentului.

Primele date transmise de la locul intervenției indică faptul că bărbatul se află în stare de inconștiență.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat resurse importante. La locul incidentului au fost trimise o autospecială de stingere cu accesorii pentru descarcerare, un container multirisc, un echipaj de prim ajutor, un echipaj SMURD, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. De asemenea, în sprijin a fost solicitat și un elicopter SMURD.

Echipajele operative intervin pentru extragerea victimei de sub pământ și pentru acordarea primului ajutor calificat.

Autoritățile continuă intervenția în teren, iar misiunea este în desfășurare.

Deocamdată nu au fost comunicate informații suplimentare despre starea victimei sau despre cauzele exacte care au dus la surparea malului de pământ.

Anul trecut, în decembrie, un bărbat de 45 de ani care lucra la reţeaua de canalizare stradală din satul Perişoru, judeţul Brăila, a fost prins sub un mal de pământ care s-a surpat. Din păcate, victima nu a supraviețuit.

La momentul respectiv, s-a intervenit cu o autospecială de descarcerare și un container de căutare-salvare. După aproximativ două ore, bărbatul a fost scos la suprafață. Medicii nu au mai putut, însă, să-l salveze.