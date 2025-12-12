Un bărbat care lucra la reţeaua de canalizare a murit după ce a fost prins sub un mal de pământ

Un bărbat de 45 de ani care lucra la reţeaua de canalizare stradală din Perişoru, judeţul Brăila, a fost prins joi sub un mal de pământ care s-a surpat. Victima nu a supravieţuit incidentului, potrivit ISU Brăila.

Potrivit ISU Brăila, pompierii au fost chemați să intervină în Perişoru și au ajuns la fața locului cu o autospecială de descarcerare și un container de căutare-salvare. Ei au reușit să îl scoată pe bărbatul de 45 de ani de sub pământ după aproximativ două ore.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj al SAJ Brăila, iar personalul medical a constatat moartea acestuia.

Echipajele IPJ și ITM Brăila vor continua investigațiile pentru a stabili cauza producerii incidentului.

Reamintim că la începutul lunii decembrie, pompierii Detaşamentului Focşani au intervenit de urgenţă în comuna Goleşti, unde un bărbat de 54 de ani care lucra la rețeaua de canalizare a fost prins sub un mal de pământ.

La faţa locului au ajuns o autospecială de stingere cu apă şi spumă, modulul SMURD, autospeciala multirisc şi un buldoexcavator. Echipajele l-au scos pe bărbatul de 54 de ani, care era în stare de inconştienţă, potrivit ISU Vrancea. Bărbatul a fost preluat de echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Vrancea, care a început manevrele de resuscitare. Medicii nu au reuşit să îl salveze şi au constatat moartea acestuia.

„Persoana, un bărbat în vârstă de 54 de ani, a fost extrasă de către echipajele de intervenție inconștientă, iar imediat au început manevrele de resuscitare. Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, nu s-a mai putut face nimic”, anunța IPJ Vrancea.

Potrivit primelor informaţii, accidentul a avut loc în timpul lucrărilor la reţeaua de canalizare, când un mal de pământ s-a prăbuşit peste bărbat. Autorităţile vor stabili în continuare împrejurările exacte ale incidentului.