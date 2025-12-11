Greva care poate paraliza spitalele din Marea Britanie. Medicii rezidenți refuză să mai lucreze

Medicii rezidenți din Marea Britanie (cunoscuți anterior drept junior doctors) sunt în mijlocul unui conflict cu guvernul de la Londra, ce a dus la planificarea unei greve naționale în sectorul sănătății.

Această grevă, programată inițial pentru perioada 17–22 decembrie 2025, survine într‑un context în care serviciile de sănătate publică se confruntă cu o creștere record a cazurilor de gripă și presiuni crescute asupra spitalelor, potrivit comunicărilor oficiale și relatărilor de presă.

Conflictul implică negocieri complexe între Departamentul de Sănătate și Asistență Socială (DHSC), Serviciul Național de Sănătate (NHS) și Asociația Medicală Britanică (BMA), reprezentantul medicilor rezidenți, cu solicitări privind salariile, condițiile de muncă și perspectivele de carieră pentru personalul medical aflat în formare.

Medicii rezidenți din Anglia solicită ajustări semnificative ale salariilor și condițiilor de lucru, afirmând necesitatea unui sistem de remunerare care să țină pasul cu inflația și cu nivelul de responsabilitate al postului.

În ultimii ani, reprezentanții BMA au argumentat că puterea reală de cumpărare a salariilor medicilor rezidenți s‑a erodat, ceea ce a transmis nevoia unui plan clar de recuperare a salariilor în termeni reali.

BMA a anunțat că va supune consultării membrilor o ofertă recentă făcută de guvern pentru a determina dacă aceasta ar putea fi suficientă pentru a anula greva planificată de cinci zile în preajma sărbătorilor de iarnă.

Oferta include măsuri menite să abordeze lipsa de locuri de formare medicală, dintre care unele ar fi fost accelerate pentru implementare.bma.org.uk

În decembrie 2025, guvernul britanic a propus un pachet de reforme care include „prioritizarea absolvenților britanici în obținerea locurilor de formare medicală și extinderea numărului de posturi de specializare”.

Această ofertă, destinată în principal ameliorării deficitului de medici instruiți, a fost transmisă BMA pentru consultarea membrilor în vederea anularii acțiunii de grevă programate pentru 17 decembrie.

Guvernul a menționat intenția de a introduce legislație de urgență pentru a sprijini aceste reforme în Parlamentul britanic în anul următor, în condițiile în care sistemul de sănătate se confruntă cu presiuni crescute din cauza sezonului de gripă.

BMA a publicat declarații oficiale referitoare la oferta guvernului, subliniind că aceasta nu include majorări salariale suplimentare și că nu oferă soluții complete la erodarea puterii salariale a medicilor din ultimii ani.

BMA a precizat că va organiza un sondaj online pentru a obține opinia membrilor cu privire la acceptarea sau respingerea ofertei, iar dacă o majoritate va susține că oferta este suficientă pentru a renunța la grevă, se va organiza un referendum formal pentru încheierea disputelor.

BMA a transmis:

„Această ofertă este rezultatul faptului că mii de medici rezidenți au demonstrat că sunt pregătiți să-și apere profesia și viitorul acesteia... Cu toate acestea, această ofertă nu crește numărul total de medici care lucrează în Anglia și nu face nimic pentru a restabili salariile medicilor, ceea ce rămâne în puterea Guvernului.”

Această declarație oficială reflectă poziția sindicatului privind impactul limitat al propunerii guvernamentale asupra salariilor și perspectivei de carieră a medicilor rezidenți.

Sistemul de sănătate britanic se confruntă cu o presiune epidemiologică semnificativă în această perioadă a anului, datorită unui val de cazuri de gripă. NHS a raportat un număr de spitalizări pentru gripă care a atins un nivel record pentru această perioadă din an și o creștere semnificativă în doar o săptămână.

Un comunicat al Financial Times a subliniat că numărul mediu zilnic de pacienți cu gripă spitalizați a fost de 2.660, în creștere cu 55% față de săptămâna precedentă și cel mai mare nivel înregistrat la această dată în calendar. În plus, spitalizările în terapia intensivă datorate gripei au crescut, iar unitățile de primire urgențe (A&E) au raportat un număr record de pacienți.

Tensiunea crescândă asupra NHS survine într‑un context în care lipsa personalului medical calificat poate influența capacitatea serviciilor de a răspunde eficient cererii.

Anunțarea planificatei greve de cinci zile în acest climat epidemiologic ridică întrebări privind capacitatea sistemului de a gestiona simultan presiunile sezoniere și acțiunile de protest ale medicilor.

Deși amploarea exactă a impactului gospodărit de grevă urmează să fie determinată, suprimarea serviciilor medicale de către personalul rezident poate conduce la reorganizarea programelor de consultații și tratamente planificate.

În trecut, grevele anterioare ale medicilor rezidenți și ale altor categorii de personal NHS au dus la anularea unui număr semnificativ de consultații și proceduri planificate în întreaga țară.

Statisticile preliminare dintr‑o analiză anterioară a NHS indică că, în urma unei greve de cinci zile, 93% din activitățile planificate (inclusiv operații, teste și proceduri) au continuat în alte moduri decât de obicei, menținând asistența pentru un număr estimat cu 10.000 de pacienți mai mare decât în cazul unei greve precedente.

Secretarul de stat pentru sănătate și îngrijire socială, Wes Streeting, a fost implicat personal în negocieri și a prezentat public argumentele guvernamentale privind oferta făcută medicilor.

Streeting a subliniat dificultatea de a avansa salarii suplimentare în acest an și a explicat limitările bugetare din perspectiva echilibrului financiar al guvernului.

Din discursurile oficiale transmise în Parlamentul britanic reiese faptul că guvernul mizează pe reforme structurale, inclusiv prioritizarea docțorilor absolvenți ai universităților din Regatul Unit pentru locuri de formare, în loc de creșteri salariale imediat percepute.

Discursurile parlamentarilor referitoare la disputa asupra grevei medicilor au evidențiat divergențe pe tema modului în care trebuie gestionat contractul medicilor rezidenți și condițiile generale din NHS.

În dezbaterile din Cameră, au fost exprimate atât argumente în favoarea reformelor propuse, cât și opinii care subliniază necesitatea colaborării între sindicate și guvern pentru prevenirea perturbărilor în servicii în timpul sezonului de gripă.

Conform anunțurilor oficiale publicate recent, medicii rezidenți care sunt membri ai British Medical Association (BMA) sunt programați să participe la o perioadă de grevă națională în intervalul 7:00 AM, miercuri 17 decembrie – 7:00 AM, luni 22 decembrie 2025.

Decizia finală privind desfășurarea sau anularea acestei greve este legată de rezultatele sondajului online care va fi încheiat pe 15 decembrie 2025, după ce membrii BMA vor examina oferta guvernamentală în detaliu și își vor exprima opinia asupra nivelului de compromis acceptabil.

Greva planificată a medicilor rezidenți din Marea Britanie reprezintă un moment critic în relațiile industriale din sectorul sănătății publice, ilustrând tensiunile dintre cererile profesionale pentru condiții de muncă și salarizare și resursele finite ale sistemului de sănătate publică.