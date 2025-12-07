Alertă pe Aeroportul Heathrow din Londra. Mai multe persoane au fost atacate

Un incident tensionat a avut loc în această dimineață în parcarea supraetajată a Terminalului 3 de la Aeroportul Heathrow, unde mai multe persoane au fost atacate cu o substanță iritantă, aparent un tip de spray paralizant. Autoritățile au intervenit rapid, iar o persoană a fost deja reținută. Poliția britanică, citată de BBC, insistă că nu există indicii că ar fi vorba despre un atac terorist.

Potrivit Poliției Metropolitane, apelul la 999 a venit la ora 08:11, semnalând că mai multe persoane au fost agresate în parcarea Terminalului 3. Un grup de bărbați ar fi pulverizat spray iritant asupra unor persoane, apoi a părăsit zona înainte de sosirea echipajelor.

Un bărbat a fost rapid localizat și arestat sub suspiciunea de agresiune, în timp ce ancheta continuă pentru identificarea celorlalți implicați. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar unele au fost transportate la spital, însă, potrivit autorităților, rănile nu sunt considerate grave sau care să le pună viața în pericol.

Atât poliția, cât și echipe ale London Fire Brigade au rămas la fața locului pentru verificări suplimentare și pentru a asigura perimetrul. Pompierii au confirmat că au fost solicitați la ora 08:14 pentru a sprijini celelalte servicii de urgență.

Aeroportul a transmis că Terminalul 3 este deschis, însă pasagerii sunt sfătuiți să își aloce timp suplimentar pentru deplasare și să verifice eventualele modificări de program cu operatorii lor aerieni. Pe partea feroviară, National Rail anunță că liniile către Heathrow au fost redeschise, dar se mențin întârzieri și posibile anulări, în special pe Elizabeth Line.

Commander Peter Stevens a clarificat că incidentul pare a fi rezultatul unei dispute între persoane care se cunoșteau anterior. El a subliniat că nu există indicii de terorism sau de un protest organizat, liniștind astfel călătorii îngrijorați.

„Ofițerii noștri au reacționat rapid și vom menține o prezență vizibilă în aeroport pe parcursul dimineții pentru a continua ancheta și a asigura siguranța publicului”, a declarat acesta, mulțumind persoanelor aflate în zonă pentru cooperare.