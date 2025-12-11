Social Breaking news

Prefectura din Sibiu, evacuată din cauza mirosului de gaz. Serviciile de permise și pașapoarte, suspendate

Prefectura din Sibiu, evacuată din cauza mirosului de gaz. Serviciile de permise și pașapoarte, suspendate
Prefectura Sibiu și clădirea Colegiului Național „O. Goga” au fost evacuate joi, după ce în zonă a fost sesizat un miros puternic de gaz. Activitatea serviciilor de permise și pașapoarte a fost suspendată temporar. Potrivit ISU Sibiu, mirosul ar proveni dintr-un canal din apropiere.

Alertă în Sibiu. Miros de gaz în centrul orașului

Potrivit Prefecturii, măsura a fost adoptată pentru siguranța cetățenilor și a personalului. Echipele de intervenție acționează în prezent pentru remedierea situației. „Instituția Prefectului - Județul Sibiu aduce la cunoștința publicului faptul că activitatea serviciile de permise și înmatriculări și serviciul pașapoarte sunt temporar suspendate, ca urmare a intervenției forțelor specializate în urma sesizării prin numărul de urgență 112 a unui miros înțepător la subsolul clădirii. Măsura a fost dispusă pentru siguranța cetățenilor și a personalului. Echipele specializate intervin în acest moment pentru remedierea situației”, au anunțat reprezentanții Prefecturii.

Traficul a fost afectat

Poliția a anunțat că traficul a fost oprit pe trei străzi din centrul istoric al Sibiului. Circulația este restricționată pe Andrei Șaguna, Mitropoliei și Ioan Lupaș pentru a permite intervenția autospecialelor.

„La această oră, traficul rutier este restricționat pe străzile Andrei Șaguna - Mitropoliei - Ioan Lupaș din municipiul Sibiu, pentru a asigura intervenția autospecialelor care acționează în cadrul unei unități de învățământ, unde a pornit alarma de gaz”, au spus polițiștii.

Instagram le va permite utilizatorilor să își configureze algoritmul
Clipe de panică în Chișinău. Bloc cu 15 etaje cuprins de flăcări, nouă echipaje la fața locului. Video

În urma cu o zi, în noaptea de marți spre miercuri, o explozie a avut loc într-un bloc din Aleșd, orașul natal al lui Ilie Bolojan, cel mai probabil din cauza unei butelii de gaz. Deflagrația s-a produs la etajul întâi și a rănit grav o femeie aflată în apartament, potrivit presei locale.

Echipajul CBRN din Oradea a verificat posibile riscuri suplimentare, precum scurgeri de gaze sau alte substanțe periculoase. Pompierii au început evacuarea locatarilor, au întrerupt alimentarea cu energie electrică și au ventilat casa scării pentru a preveni acumularea de gaz. Până în prezent, nu au fost raportate alte victime.

