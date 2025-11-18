Corpul de Control al MAI anchetează contractul de chirie al Prefecturii București. 25.000 lei pe hârtie, peste 140.000 lei în facturi

Situație tensionată la Prefectura București, unde Corpul de Control al Ministerului Afacerilor Interne a fost trimis să analizeze contractul de închiriere semnat cu RA-APPS. Deși actul prevedea o chirie de 25.000 de lei lunar, la care se adaugă utilități, facturile sosite au ajuns constant la valori de peste 140.000 de lei — crescând apoi la 160.000 de lei, iar în vară a apărut și un act adițional de 220.000 de lei. Fostul prefect a refuzat semnarea acestuia.

„A fost trimis Corpul de Control al MAI la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie. Mă bucur ca s-a întâmplat, sper să ne susţină în demersurile noastre de a rezolva problema spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Prefectura”, a anunțat prefectul Andrei Nistor.

Acesta spune că verificările sunt binevenite, având în vedere diferența uriașă între chiria stabilită oficial și sumele facturate lună de lună.

Prefectul reamintește că sediul instituției fusese stabilit prin lege, încă din 1994, în clădirea actuală a Primăriei Municipiului București, cu titlu gratuit.

„Când au început lucrările de consolidare la PMB, Prefectura a fost mutată la Piaţa Presei Libere. Când PMB a revenit în sediul actual, surpriză, noua compartimentare nu mai permitea şi relocarea Prefecturii.”

În 2022, fostul prefect Toni Greblă a decis închirierea unui nou spațiu — clădirea RA-APPS din strada Batiștei 13, fosta Ambasada SUA.

Deși actul a fost încheiat pentru 25.000 de lei pe lună, plus utilități, realitatea din facturi a fost cu totul alta.

„Prima factură primită de la RA-APPS – 140.000 de lei! Greşeală? Mai multe luni facturate? Nu! Toate facturile următoare, lunare, au avut valori similare.”

Ulterior, suma a urcat la 160.000 lei, iar în vara acestui an RA-APPS a transmis un act adițional cu 220.000 lei chirie lunară.

„Îi mulţumesc că nu a semnat ultimul act adiţional, cel cu 220.000 de lei pe lună”, precizează Nistor despre fostul prefect.

Nistor atrage atenția că legea obligă Primăria Municipiului București să asigure un spațiu de minimum 3.500 mp pentru Prefectură — obligație reconfirmată și de Curtea de Conturi. Între timp, instituția plătește chirii de peste cinci ori mai mari decât valoarea contractuală, fără să își poată moderniza serviciile:

„Pot doar să mă bucur de acest control, în urma căruia sper să găsim tot sprijinul pentru a rezolva această problemă şi pentru a nu mai muta banii dintr-un buzunar în altul. Asta, în timp ce noi nu putem digitaliza Prefectura pentru că nu avem buget. Ştiţi cât costă? Jumătate de lună de chirie.”