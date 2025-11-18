Anca Alexandrescu, acuzată de Ciprian Ciucu de organizarea de campanii agresive de ură

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a lansat atacuri repetate la adresa Ancăi Alexandrescu, candidată independentă susținută de AUR, pe care o consideră mai degrabă un produs al Partidului Social Democrat decât un candidat suveranist autentic.

Primarul Sectorului 6 a spus că Alexandrescu încearcă să-și lege imaginea de cea a lui Călin Georgescu pentru a atrage voturi, în timp ce nu ar avea realizări notabile în cariera sa.

„Nu vorbim despre o candidată care să aibă un portofoliu şi care să fi demonstrat ceva. În acest caz, vorbim în special despre un sistem care şi-a inventat propriul antisistem, pentru că doamna Alexandrescu asta reprezintă: sistemul Dragnea, sistemul Dăncilă, sistemul Ponta, sistemul Năstase. Da?”, a afirmat Ciucu luni seară.

Primarul a criticat, de asemenea, campaniile de atac ale susținătorilor Ancăi Alexandrescu, afirmând că mulți alegători îl contestă fără să îl cunoască.

„Sunt oameni care nu au auzit niciodată de mine, dar vin şi mă urăsc din prima şi mă întreb de ce, cu ce le-oi fi greşit. Mă urăsc oamenii degeaba, fără să fi auzit vreodată înainte de tine, prima oară când aud de tine aud în urma unei campanii agresive de ură purtate de astfel de candidaţi populişti şi iresponsabili”, a spus Ciucu.

Candidatul PNL a mai subliniat că principalul său contracandidat rămâne Daniel Băluță, reprezentant al PSD, și a contestat corectitudinea sondajelor care îl pun pe același plan cu Cătălin Drulă.

„Pe datele pe care le am în acest moment sunt desprins puţin, în faţă, sunt împreună cu Daniel Băluță, principalul meu competitor, undeva 25-26%, unii spun că eu aş fi în faţă, după care, din păcate, urmează doamna Alexandrescu, iar domnul Drulă este mai jos”, a explicat Ciucu.

Primarul Sectorului 6 a amintit și experiența sa din alegerile locale pentru Sectorul 6 din 2024, când a fost subestimat în sondaje și a câștigat cu 73% din voturi, ceea ce îl face sceptic în privința metodologiei multor cercetări recente.

În ceea ce privește sprijinul oferit de Ilie Bolojan, președintele PNL, Ciucu a spus că îl va folosi pentru a se conecta direct cu alegătorii și nu pentru a se ascunde după reputația altora.

„Evident că mă onorează sprijinul domnului Bolojan, dar vreau să am o relaţie cât se poate de directă cu alegătorii, să mă uit în ochii oamenilor şi să le spun: oameni buni, dacă aveţi încredere în mine, vă mulţumesc pentru încrederea dumneavoastră şi nu pentru că mă recomandă altcineva”, a precizat primarul.