Contestația la candidatura Ancăi Alexandrescu pentru Primăria Capitalei, analizată la Tribunalul București. Motivele invocate

Candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei este contestată la Tribunalul București. Contestația a fost depusă de Aurelian Stoichiță, fost membru PSD, care susține că Anca Alexandrescu nu a respectat termenul de depunere și că, deși figurează ca independentă, beneficiază de susținerea AUR. Tribunalul urmează să analizeze cererea pentru a stabili validarea sau invalidarea candidaturii, procedura urmând a se desfășura în câteva ore.

„Practic s-a încălcat legea. Mai întâi protocolul, apoi candidatura. Pe de altă parte, ar trebui să fie membru al unuia dintre cele două partide din alianță”, a declarat Stoichiță la România TV. Contestația poate fi atacată ulterior la Curtea de Apel București în contencios administrativ.

Anca Alexandrescu și-a depus candidatura vineri, fiind susținută de o alianță formată din AUR, PNȚCD, Forța Alternativă pentru România (FAR) și alte formațiuni. Ea a declarat că a decis să candideze după șase ani de activitate în televiziune, timp în care a intrat în contact cu problemele bucureștenilor și ale românilor, atât la nivel local, cât și central. Aceasta nu este susținută și de Călin Georgescu.

„Am experiență atât în administrația locală, cât și în cea centrală și cunosc în adâncul lui statul român. Știu foarte bine unde trebuie să îndreptăm lucrurile și unde putem să tăiem, pentru că se scurg bani în proiecte care nu sunt utile cetățenilor bucureșteni”, a spus Alexandrescu.

Președintele AUR, George Simion, a mai declarat că alianța partidului său cu celelalte formațiuni urmărește susținerea „celui mai puternic candidat din partea mișcării poporului român”, în opoziție față de candidații pro-guvernamentali.

Potrivit unui sondaj CURS realizat între 3 și 14 noiembrie, Daniel Băluță (PSD) conduce în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, cu 27%. El este urmat de Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR), amândoi cu câte 22%. Anca Alexandrescu se situează la 15%, iar alți candidați noi sau independenți înregistrează scoruri între 2% și 5%, inclusiv George Burcea, cu 2%.

În ceea ce privește gradul de respingere, Alexandrescu este menționată de 28% dintre respondenți, Virgil Zidar (Makaveli) de 20%, iar Cătălin Drulă de 17%. Candidații partidelor tradiționale înregistrează niveluri mai scăzute de respingere.

Sondajul relevă o competiție strânsă pentru Consiliul General al Capitalei. PSD se situează la 22%, urmat de USR cu 21%, PNL cu 19% și AUR cu 18%. Restul formațiunilor obțin între 2% și 5% din opțiunile declarate.

În privința participării la vot, 57% dintre respondenți afirmă că vor vota sigur, alți 9% se declară foarte probabil participanți, iar doar 3% spun că nu vor merge la urne.