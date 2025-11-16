Bătălia pentru Primăria Capitalei, o „șaorma cu de toate”

Alegerile anticipate pentru funcția de primar general al Bucureștiului, determinate de alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, s-au transformat rapid într-o competiție între cei care pot demonstra eficiență administrativă și mahalagismul ridicat la nivel de instrument politic.

Bucureștenii vor primi după votul din 7 decembrie 2025, o șaorma “cu de toate”. Adică nu genul acela echilibrat și apetisant, celebru în toată lumea, ci varianta de la ora trei dimineața. Slinoasă, plină de ingrediente care, de fapt, nu se potrivesc deloc și îți garantează o arsură la stomac. Ai senzația că mânânci, dar de fapt te furajezi. Cum văd fiecare candidat în această combinație deloc gastronomică, veți citi la sfârșit.

Problemele cronice ale orașului, de la rețeaua termică în stare de degradare până la traficul paralizant, sunt deja o banalitate care nu mai interesează pe nimeni în mod real. Lupta politică se dă pentru victorii simbolice și doar atât. Necesitatea unui lider capabil să implementeze reforme structurale la nivelul Capitalei nu mobilizează nici un alegător. Ne-am obișnuit cu primari ai Capitalei care nu fac nimic notabil. Că nu vor, că nu pot, că nu știu...

Dar chiar și așa să vedem cum stăm.

Într-un sondaj CURS dat publicității ieri, primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, era prima poziție cu 27 la sută. Urmau, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte 22%. Anca Alexandrescu era creditată cu 15%, urmată, la distanță de 10 procente, de Virgil Alexandru Zidaru, zis Makaveli, influencerul care i-a făcut în 2024 campanie lui Călin Georgescu pe TikTok.

Candidatul Partidului Social Democrat (PSD) este considerat un administrator eficient. În calitate de primar al Sectorului 4, Daniel Băluță are o experiență în dezvoltarea rapidă a infrastructurii și utilizarea eficientă a fondurilor europene.

Deși acest lucru atrage alegătorii care caută progrese tangibile și rapide, administrația sa s-a confruntat cu o examinare persistentă în ceea ce privește transparența cheltuielilor, o vulnerabilitate adesea evidențiată de oponenții care pun la îndoială sustenabilitatea filosofiei sale de „dezvoltare cu orice preț”.

Provenind din funcția de primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu este considerat un executiv pragmatic. Este cunoscut pentru succesul său administrativ demonstrabil, caracterizat prin îmbunătățiri imediate și vizibile în ceea ce privește ordinea publică și salubritatea.

Cu toate acestea, alinierea sa politică cu Partidul Național Liberal (PNL) aflat la guvernare și lipsa sa de experiență în gestionarea utilităților la nivel de oraș, cum ar fi sistemul de încălzire, ridică îndoieli cu privire la capacitatea sa de a aborda eșecurile sistemice la nivel metropolitan ale Bucureștiului.

Cătălin Drulă (USR)

Reprezentând Uniunea Salvați România (USR), Drulă este eternul reformator sistemic. Experiența sa în calitate de ministru al Transporturilor i-a adus notorietate la nivel național. El se adresează direct electoratului anticorupție și pro-reformă.

Numai că lipsa sa de experiență executivă la nivel local și sectorial, precum și recentele eșecuri electorale ale partidului său, reprezintă greutăți semnificative.

Bazându-se pe succesul înregistrat la Realitatea Plus, o televiziune caracterizată prin șantaj mediatic, agresivitate și limbaj de mahala, Alexandrescu critică fără încetare establishmentul politic. Vizibilitatea sa mediatică ridicată o poziționează ca principalul canal pentru votul de protest.

O să mă abțin de la orice alt comentariu în privința acesteia, mai ales în ceea ce privește conduita ei morală și ambițiile de reper etic. Aș avea multe de spus, mult mai multe decât s-au spus, dar mi-am impus ca experiențele personale să rămână acolo.

Nu am cum să tratez acest subiect altfel. Pentru că așa cum am spus în repetate rânduri alianța dintre Maricel Păcuraru, patronul Ancăi Alexandrescu și George Simion, liderul AUR, reprezintă un exemplu de politică toxică, bazată pe bani negri, șantaj și amenințări.

Am fost și sunt una din țintele grupului de mafioți din jurul Realitatea Plus, deci știu exact ce spun. Dacă ați uitat, citiți aici mizeria mediatică în care s-au scăldat. Și se scaldă...

Le-aș spune doar atât: Borfașilor, dați banii înapoi!

Sunt puține lucruri de spus despre candidatura sa, așa că așteptăm să vedem cum votează bucureștenii.

Revenind la ideea de șaorma...

Dacă ar fi să găsesc câte o caracterizare pentru fiecare candidat din această șaorma, aș spune că Daniel Băluță este puțina carne de pui, combinată cu tocatura pielițelor și a zgărciurilor, Ciprian Ciucu poate juca rolul cartofilor prăjiți în mult ulei de palmier, Cătălin Drulă este combinația de murături mult prea acră, menită să acopere mirosul urât lăsat de sosul de usturoi iute și gros făcut special ca să îți păcălească portofelul, reprezentat de Anca Alexandrescu. În final, Makaveli este lipia care se rupe în mână, lăsând o dâră de mizerie pe trotuar.

Poftă bună la vot!