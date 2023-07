Gesturi sexuale la Realitatea Plus. Discurs halucinant: Ion Cristoiu și alți jurnaliști – fripturiști cu trompeta ruginită, Dan Andronic, o are „rușinos de mică”

Grupul de presiune și șantaj care vrea să pună mâna pe brandul EVZ, condus de Maricel Păcuraru de la Realitatea Plus, a dat încă o mostră de așa-zis jurnalism. Aseară, în direct și la oră de vârf, Alexandra Păcuraru, fata lui Maricel Păcuraru, realizatoarea unei emisiuni „România Suverană”, a lansat un atac halucinant la adresa celor care au considerat linșajul mediatic de la Realitatea inacceptabil și au reacționat public.

Iată o mostră din discursul Alexandrei Păcuraru: “Nu sunt eu consumatoare de picanterii, nu mă interesează intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este mic… nu e dotat, chiar rușinos de jos. Și ca să se răzbune că nu poate să fie bărbat, că nu are cu ce, a combinat femeile altora. La unele a ținut, la altele nu. (…) Căci cu altceva, cu ce poți compensa bărbăția, zic. Iar cei ce astăzi sar in apărarea lui, nu sunt decât fripturiști deghizați în jurnaliști care, pentru un ban în plus, latră cât pot de tare din trompetele ruginite!”

Printre jurnaliștii care au reacționat public la linșajul mediatic de la Realitatea Plus s-au numărat: Ion Cristoiu, Adrian Sârbu, Victor Ciutacu, Marius Tucă, Simona Ionescu, Mirel Curea, Robert Turcescu, Ionuț Cristache, Alecu Racoviceanu, Florian Bichir, col. Tudor Păcuraru, gen. Alexandru Grumaz, Dan Laurențiu Ionescu. Plus site-uri importante care au preluat comunicatul redacțiilor Evenimentul Zilei și Capital.

Reacția savuroasă a lui Dan Andronic: Care este standardul de dotare la Realitatea Plus?

Dan Andronic a reacționat pe pagina sa de Facebook: „Alexandra Păcuraru, fata lui Tata de la Realitatea Plus, a livrat aseară încă un editorial video care poate câștiga unul din marile premii ale planetei. O mostră de inteligență jurnalistică cum rar am văzut. Fata lui Tata a vorbit. Și a spus ce știa mai bine, ce a învățat ea la școala de jurnalism Păcuraru & Gușă. Ceva scârbos, cu tentă sexuală. A aflat că am … mică. Rușinos de mică. De fapt, nici nu pare să existe… Poate că de aici vine faptul că nu vreau să cedez EVZ unui grup de presiune și șantaj.

Alexandra Păcuraru, jurnalistă, aseară, în direct, în prime-time, la Realitatea Plus: Nu sunt eu consumatoare de picanterii, nu mă intereseză intimitatea altora, dar nu pot să nu vă spun că Dan Andronic este mic… nu e dotat, chiar rușinos de jos.

Și ceilalți jurnaliști care și-au manifestat solidaritatea cu noi au probleme în opinia Clanului Păcuraru. Sunt fripturiștii, cu trompeta ruginită…

Trecând peste agramatismele și fracturile logice inerente (cum poți lătra într-o trompetă???), imediat apar întrebările: De unde știe? Nu a invocat nici o sursă. A cerut și opinia preopinentului? Nu. Păi, asta-i anchetă jurnalistică corectă?

Ați primit o observație fină, de analistă atentă, ușor incomodată că trebuie să facă o asemenea dezvăluire la un post de televiziune serios, cum e Realitatea Plus. Un post la care vin analiști de seamă. Dar care nu poate ceda principiilor care au adus-o în această postură, de dezvăluitoare a marilor probleme ale planetei.

Oare i-a întrebat și pe invitați cum stau cu dotarea sexuală înainte să-i accepte în studiou? Sau dacă faci parte din gașcă, treci examenul automat?

Chiar nu vă este jenă să vă duceți/uitați la o asemenea mizerie?

Un post de televiziune transformat într-o bâtă, numai bună să-i amenințe, șantajeze, înspăimânte pe toți cei care nu cedează dorințelor Clanului Păcuraru. Așa au procedat în cazul Romprest, așa au acționat în cazul B1 TV, așa fac acum, cu EVZ.

O ultimă nedumerire: Păcuraru, cam care este standardul jurnalistic pe care-l aplicați în minunata voastră televiziune, în centimetri sau metri, de la care un bărbat poate fi considerat dotat sexual într-un mod în care să nu se simtă rușinat, abuzat, făcut de rușine, în direct și la oră de vârf, chiar de patroana postului?

Dacă e femeie, ce măsurați? Nu de alta, dar poate vrea și CNA să aplice noul cod de la Realitatea Plus.”