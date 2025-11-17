Ce șanse îi dă Băsescu Ancăi Alexandrescu: E ridicolă, dar nu-și dă seama. A mâncat din mâna lui Năstase, Ponta, Dragnea, Oprescu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat că, în competiția pentru Primăria Capitalei există trei candidați cu șanse reale.

„Există o realitate, este un rând de alegeri în care bucureștenii au pe cine alege. Dacă vor alege prost, e problema lor. Au doi primari de sectoare care sunt rodați, au un fost ministru al Transporturilor, care și el e rodat în administrație, nu mai vorbim că au și foști ziariști”, a declarat Băsescu la Digi 24.

Fostul președinte a comentat și posibilitatea ca Anca Alexandrescu să fie considerată printre candidații cu șanse, însă a respins ideea: „Să vii să-mi spui și să păcălești o țară întreagă de câțiva ani că tu aduci schimbarea, când tu ai stat și ai mâncat din mâna lui Năstase, pe urmă din mâna lui Dragnea, pe urmă din mâna lui Ponta, pe urmă din mâna lui Oprescu. Deci ai mâncat… și acum vii să-mi spui că ești omul nou care vrea să ne schimbe pe noi, bolșevicii, ca Băsescu, ca mai știu eu… Eu m-am schimbat singur, sunt la pensie. Da, e ridicolă, doamna, dar nu-și dă seama”.

Băsescu a atras atenția asupra fenomenului suveranist, considerând că este o manipulare.

Mulți se vor dumiri despre escrocheria suveranistă. Toți suntem suveraniști, ne scrie în Constituție: România este stat suveran. Toți românii sunt suveraniști, toți respectăm și susținem suveranitatea acestui stat. Păcăleala care a funcționat este din incultură. Românii nu știu că în Constituția lor scrie că România este stat suveran, că i-ar lua râsul atunci când l-ar vedea pe Simion și pe alți suveraniști care nu mai pot de dragul suveranismului.

Traian Băsescu a comentat și atitudinea lui Călin Georgescu, care nu vrea să se implice în campania electorală pentru alegerile locale. Fostul președinte a explicat că, deși este adversar al lui Georgescu, nu îl consideră prost: „Ăștia l-au considerat prost, că îl folosesc ca să se cațere.

Folosesc numele lui pentru că el aduce voturi în așa-zisul curent suveranist și dă și substanță prin poveștile nerealiste pe care le spune despre cum trebuie gestionată țara. Ei l-au cultivat în speranța că vin voturile lui la ei, la nevoie. E, uite că nu vin voturile lui la ei. Suveranismul în București va fi consistent lovit. Scorurile pe care le-am văzut în sondaje – 38, 39, 40% – nu pot fi atinse de AUR și va începe o prăbușire a partidului, pentru că lumea își dă seama ce gogoși sunt sub toată demagogia AUR, a lui Simion, a doamnei Alexandrescu, a lui Georgescu”.

Băsescu a vorbit și despre disputa dintre Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă privind susținerea din partea lui Nicușor Dan: „Cred că nu se va enerva domnul Nicușor Dan, pentru că nu s-a enervat când a fost susținut de USR în campania prezidențială.

Cât timp ești popular, partidul care te-a susținut va uza de numele tău, de pozele tale, de toate cele, fără să te întrebe de reguli. Te trezeai că ești pe afiș chiar și cu unii infractori care candidau pe listele partidului. Asta e la lideri, dar asta nu înseamnă că e la nesfârșit acest abuz. După ce nu mai ești foarte popular, nu se mai folosește nimeni de poza ta”.