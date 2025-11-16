Ce efecte ar produce o eventuală demisie a lui Bolojan, potrivit lui Băsescu

Traian Băsescu spune că demisia premierului Ilie Bolojan ar declanșa o criză politică gravă, într-un moment în care România se confruntă cu datorii uriașe și riscuri economice accentuate. Fostul președinte explică diferențele dintre măsurile luate în criza din 2010 și cele actuale.

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat sâmbătă seara, la România TV, vulnerabilitățile economice ale României și posibila demisie a premierului Ilie Bolojan. Mesajul său a fost unul direct, presărat cu avertismente privind riscurile fiscale și necesitatea menținerii stabilității politice.

„Ce face Bolojan este un alt drum decât cel pe care l-am ales eu când a fost vorba despre măsuri pentru scoaterea țării din criză. Eu am abordat o altă soluție, adică reducerea salariilor, reduceri de cheltuieli, reducerea fondului de salarii cu 25%, care s-a adresat strict bugetarilor. Nu s-a atins niciun salariu din sectorul privat, mi s-a părut că acesta era lucrul pe care îl puteam controla”, a declarat Traian Băsescu.

Fostul președinte a explicat că, în timpul mandatului său, a evitat creșterea taxelor „în plină criză”, considerând că orice povară suplimentară asupra mediului de afaceri ar fi avut efecte devastatoare. Contrastul cu măsurile de fiscalitate adoptate de actualul guvern este subliniat ferm.

„Dacă măream impozitele pe companii într-o situație de criză, atunci am apreciat să controlez cheltuielile pe care le controlam. Nu văd saltul încă, saltul spre bine, probabil că va veni. Nici nu vreau să descurajez, că ne adâncim în criză, deși riscul pe care îl avem este să ne ducem într-o criză economică. Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a spus Traian Băsescu.

Întrebat dacă premierul Ilie Bolojan ar putea fi demis printr-o moțiune de cenzură, fostul președinte a respins categoric această variantă. Băsescu spune că, deși premierul este contestat, nimeni nu își dorește în realitate să-i ia locul într-o perioadă economică atât de fragilă.

„Doar dacă demisionează, altfel toți îl atacă, dar nimeni nu vrea să îi ia locul. Nu îl va da nimeni jos prin moțiune de cenzură pe Bolojan; dacă el decide să demisioneze, asta e altă socoteală, dar sper să nu o facă, pentru că ar fi și o criză politică care ar agrava condițiile în care ne împrumutăm”, a precizat Băsescu.

Fostul președinte susține că o demisie ar amplifica instabilitatea, ar afecta piețele financiare și ar crește costurile de împrumut ale României.

Traian Băsescu a evaluat situația actuală a datoriei publice, văzută ca o vulnerabilitate majoră. În intervenția televizată, el a trecut prin datele care arată ritmul rapid în care România se împrumută.

„Datoria noastră a fost, la începutul acestui an, de 215 miliarde de euro, și la sfârșitul anului vom mai crește cu 39 de miliarde, ajungând la 62% din PIB. Lucrurile… nu vreau să vă spun că de fapt 245 de miliarde nu sunt mare lucru. Marea problemă sunt dobânzile pe care le plătim anual. Este o datorie uriașă, dar problema mare este că anual trebuie să plătești și datoriile; dacă nu ai bani, împrumuți alți bani. Anul acesta plătim circa 10 miliarde euro dobânzi. Pe măsură ce crește datoria, cresc și dobânzile”, a explicat Traian Băsescu.

Mesajul său subliniază o realitate îngrijorătoare: o parte majoră din bugetul României se consumă doar pe plata dobânzilor, ceea ce lasă mai puțini bani pentru investiții, infrastructură sau reforme.

În intervenția de la România TV, fostul președinte a transmis că România se află pe o linie fină, între menținerea echilibrului macroeconomic și intrarea într-o zonă de turbulență profundă.

El a vorbit despre impactul creșterilor de taxe și despre efectele care se văd deja în economie. În opinia sa, premierul Ilie Bolojan trebuie să gestioneze cu prudență această etapă de tranziție fiscală și să țină cont de toate consecințele. Avertismentul este unul direct și fără nuanțe.

„Premierul trebuie să fie extrem de atent la efectele pe care le produce creșterea fiscalității în economie”, a spus Băsescu.