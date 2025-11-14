Bolojan, despre primarii care așteaptă bani de la Guvern: Vor fi constrânși să se descurce singuri

România trebuie să continue reducerea cheltuielilor pentru a diminua deficitul bugetar , a declarat premierul Ilie Bolojan, joi seară, la Euronews România. Șeful Executivului a adăugat că reforma administrației publice rămâne un domeniu esențial, atât la nivel central, cât și local, și că respectarea angajamentelor asumate până în 2030 depinde de gestionarea eficientă a resurselor publice. De asemenea, premierul a susținut că primarii vor fi nevoiți să se descurce singuri și să nu mai aștepte sprijin de la Guvern.

Potrivit premierului, România nu își mai permite să risipească banii publici.

„Pe componenta de administrație, e din nou un domeniu foarte important, pentru că, pentru a ne reduce cheltuielile cu dobânzile și a nu risipi banii publici, trebuie să scădem deficitul”, a afirmat Bolojan.

Premierul a explicat că ținta pentru anul viitor este reducerea graduală a deficitului, România angajându-se să ajungă la 3% până în 2030. În prezent, obiectivul este menținerea unui deficit de 6–6,5%, ceea ce impune continuarea măsurilor de reducere a cheltuielilor. Premierul a evidențiat că administrația publică, atât la nivel central, cât și local, joacă un rol esențial în acest proces.

„Dacă în administrația centrală s-a căzut de acord ca de la începutul anului viitor să se reducă fondul de salarii cu aproximativ 10%, în administrația locală discuțiile au vizat modul în care se va face această reducere – fie prin diminuarea personalului, fie prin scăderea cheltuielilor cu salariile, fără concedieri”, a explicat el.

Premierul a atras atenția că statul nu mai dispune de resurse pentru a transfera sume mari de bani către primării.

„Realitatea este următoarea: nu mai putem transfera de la bugetul de stat atâția bani, pentru că nu mai avem de unde. Este un lucru cât se poate de clar”, a arătat Bolojan.

El a criticat discrepanțele dintre administrații, menționând că unele localități cu același număr de locuitori au numeroși angajați cu salarii maxime și rezultate slabe, în timp ce altele, cu personal mai redus și salarii medii, reușesc să funcționeze eficient.

„Este anormal să ai două primării cu același număr de locuitori, una cu foarte mulți angajați și salarii la nivel maxim, care funcționează prost, și alta cu un număr mai mic de angajați și salarii medii, care se descurcă. Nu ar fi o problemă dacă acea comună și-ar plăti singură angajații, dar, atâta timp cât 70% dintre comune își plătesc salariile doar cu bani de la guvern, nu este normal să acceptăm acest lucru. Acei bani nu se mai văd în infrastructură”, a mai spsu premierul.

Premierul a subliniat că succesul reformelor depinde de stabilitate și de o susținere politică suficientă.

În privința reorganizării instituțiilor, Bolojan a explicat că schimbările nu afectează pe toată lumea, existând și persoane care profită de pe urma unui sistem ineficient.

„Problema este că, atunci când ești într-o funcție publică, trebuie să faci maximul posibil în fiecare zi. E important ca zilnic să schimbăm ceva”, a adăugat el.

Premierul a anunțat că Guvernul a decis ca toate contractele în curs ale autorităților locale, finanțate din fonduri europene, să fie susținute de la bugetul de stat.

„Este vorba de peste 4 miliarde de lei, pentru ca lucrările să poată fi finalizate. Asta înseamnă 1.300 de școli și aproape 2.000 de blocuri care vor fi reabilitate până în toamna anului viitor. Asta înseamnă că am făcut ceva concret. Cu cât problemele sunt mai complexe, cu atât e nevoie de mai multă stabilitate și de oameni care vor să facă treabă”, a mai spus el.

Bolojan a explicat că atât în administrația centrală, cât și în cea locală, s-a stabilit o perioadă de un an în care autoritățile vor putea implementa reduceri de personal mai flexibile. El a adăugat că, începând cu 1 ianuarie 2027, vor fi disponibile date exacte care vor permite introducerea unor măsuri semnificative, iar primarii vor fi obligați să gestioneze resursele proprii, fără a avea sprijin constant de la guvern.

„Primarii vor fi constrânși să se descurce singuri, să nu mai stea cu mâna întinsă la guvern. Dacă te obișnuiești prost, capeți niște deprinderi care nu sunt bune”, a conchis premierul.