Abateri grave descoperite de Curtea de Conturi la primăriile din țară. Salarii, sporuri și cheltuieli fără bază legală

O amplă verificare efectuată de Curtea de Conturi la nivelul administrațiilor locale din România a scos la iveală nereguli majore în gestionarea banilor publici. Raportul pentru anul 2023 arată că, în numeroase primării, s-au acordat salarii, sporuri și prime fără bază legală, s-au efectuat cheltuieli nejustificate și s-au făcut plăți pentru lucrări și servicii care nu au fost prestate integral.

Potrivit documentului prezentat miercuri în ședința Birourilor Permanente Reunite ale Parlamentului, la majoritatea unităților administrativ-teritoriale auditate s-au constatat abateri financiare care au dus la creșterea nejustificată a cheltuielilor bugetare.

Curtea de Conturi a menționat lipsa documentelor justificative, întocmirea incompletă a acestora sau existența unor date incerte privind sumele datorate.

Auditorii au mai identificat:

cheltuieli de personal neprevăzute de legislația în vigoare;

stabilirea eronată a drepturilor salariale, a sporurilor și premiilor pentru funcționari publici sau persoane cu funcții de conducere;

decontarea neconformă a unor lucrări de reparații;

nerespectarea normelor privind consumul de carburanți și materialele de întreținere;

efectuarea de plăți fără contraprestație – pentru bunuri, servicii sau lucrări inexistente;

utilizarea fondurilor publice contrar dispozițiilor legale.

„Inspectorii constată, așadar, că fondurile publice s-au utilizat fără a ține cont de nevoia de a se face economii la bugetul de stat”, se arată în raportul instituției.

O parte consistentă a raportului vizează neregulile salariale din administrațiile locale. Curtea de Conturi a descoperit că în unele primării salariile și indemnizațiile au depășit nivelurile permise de lege, uneori fiind mai mari chiar decât cele ale vicepreședinților de consilii județene sau ale viceprimarilor.

În alte cazuri, primarii și-au majorat indemnizațiile folosind un salariu minim brut mai mare decât cel prevăzut prin lege, iar consilierii locali au beneficiat, la rândul lor, de majorări nelegale ale indemnizațiilor. S-au constatat și indemnizații de concediu acordate peste plafonul legal, alături de alte drepturi salariale fără temei juridic.

În total, aceste abateri au fost descoperite în urma analizării a 141 de unități administrativ-teritoriale și a entităților aflate în subordinea acestora.

La alte 94 de UAT-uri, auditorii au descoperit plăți nejustificate pentru servicii de telefonie mobilă, transport și cazare care au depășit plafoanele legale în cazul participării la cursuri de formare profesională.

S-au mai constatat plăți pentru servicii juridice, medicale și de comunicare achitate în afara cadrului legal, precum și acceptarea unor prețuri mai mari decât cele contractate inițial. În unele cazuri, primăriile au înregistrat cheltuieli pentru lucrări nerecepționate sau pentru bunuri inexistente.

Controlul Curții de Conturi a vizat și 38 de spitale din teritoriu, unde s-au descoperit nereguli grave privind angajările, pontajele și acordarea salariilor.

„O parte dintre acestea nu au respectat cadrul legal ce reglementează modul de recrutare a personalului din domeniul unităților sanitare spitalicești de subordonare locală, existând cazuri de recrutare și angajare fără concurs, cazuri de menținere pe posturi de conducere a unor salariați prin prelungirea perioadelor de interimat, de angajare cu contract de muncă part-time a unor salariați care dețineau un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, neexistând în unele unități sanitare proceduri scrise și formalizate privind recrutarea personalului.

Misiunile de audit au reliefat neconcordanțe între datele înscrise în foile colective de prezență (pontaje) întocmite și datele preluate în statele de salarii, condicile de prezență, nerespectarea normelor legale în vigoare cu privire la evidențierea orelor de începere și de sfârșit ale programului de lucru desfășurat de personalul medical, precum și neexistența unei evidențe clare a orelor prestate suplimentar ce urmează a fi recuperate ulterior prin timp liber corespunzător. Au fost constatate aspecte de nelegalitate în ceea ce privește modul de stabilire a salariului de bază, salariului de încadrare pe post, precum și modul de acordare a sporurilor de orice fel în concordanță cu reglementările legale în vigoare (spor de tură, gărzi, spor de toxicitate, stimulente financiare, etc.)”, se arată în raport.