Localitatea Plauru din Tulcea, evacuată după ce o navă cu GPL ar fi fost lovită de dronă. Circulația a fost închisă

Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. ISU Tulcea a anunţat, luni, că s-a luat decizia ca localitatea Plauru să fie evacuată, dar nu a transmis momentan detalii.

Decizia a fost luată după ce o navă plină cu 4.000 de tone de GPL ar fi fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării.

Ulterior, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru localitatea Plauru din județul Tulcea, iar circulația în zonă a fost oprită. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), mesajul a fost emis "având în vedere situația de la granița României cu Ucraina, înregistrată în proximitatea localității Plauru", pe o rază de aproximativ cinci kilometri, pentru avertizarea și protecția populației.

"Pericol major de explozie în zona localității Plauru. Evitați zona și îndepărtați-vă din zonă! Respectați recomandările dispuse de autorități, inclusiv a celor care presupun evacuarea din zona expusă, restricții rutiere sau rute ocolitoare."

Conform ISU Delta Tulcea, evacuarea localnicilor este o măsură preventivă, luată în contextul specificului încărcăturii unei nave cuprinse de flăcări în zona localității Ismail, în urma unui atac cu drone desfășurat pe teritoriul Ucrainei. Autoritățile au precizat că teritoriul României nu a fost afectat de incendiu.

Pe lângă Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, a fost activat și Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru a gestiona situația și a coordona măsurile de siguranță.

ISU Tulcea a subliniat că cetățenii din zonă trebuie să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților, inclusiv evacuarea și evitarea deplasării în perimetrul indicat, pentru siguranța proprie. De asemenea, populația este rugată să urmărească în continuare comunicările oficiale.

Un nou atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România

Reamintim că un nou atac cu dorne a avit loc luni noaptea în apropierea frontierei cu România, anunţă MApN, care precizează că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. În dispeceratul ISU „DELTA” Tulcea au fost recepţionate 4 apeluri la numărul unic de urgenţă care au indicat anunţat faptul că se aud zgomote specifice unor bombardamente şi au solicitat mai multe informaţii.

”Atac cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Forţele Federaţiei Ruse au atacat, în noaptea de duminică, 16 noiembrie, spre luni, 17 noiembrie, zone din Ucraina aflate în proximitatea frontierei fluviale cu România. Sistemele de monitorizare şi supraveghere radar ale Ministerului Apărării Naţionale au detectat şi urmarit ţinte care au evoluat în spaţiul aerian ucrainean, în proximitatea judeţului Tulcea. MApN a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului (zona localitatii Ismail). La ora 02.30 a fost transmis un mesaj RO-Alert„, informează luni dimineaţă MApN.

Ministerul precizează că nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional.

”Forţele MApN vor executa, în cursul acestei zile, cercetări în zonele în care pot să apară riscuri ca urmare a situaţiei din noaptea trecută. De asemenea, structurile aliate sunt informate în timp real cu privire la situaţiile de la frontiera cu Ucraina”, menţionează sursa citată.