Social

Spectacol pe cer la început de an. Ce este Luna Lupului când va fi vizibilă în România

Comentează știrea
Spectacol pe cer la început de an. Ce este Luna Lupului când va fi vizibilă în RomâniaLuna. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Prima Lună plină a anului 2026 aduce un spectacol astronomic impresionant. Pe 3 ianuarie, românii vor putea observa o superlună, moment în care satelitul Pământului apare mai mare și mai strălucitor decât în mod obișnuit. Conform datelor timeanddate.com, Luna apare pe cer în România între 16:30 și 17:00, în funcție de localitate, iar vizibilitatea va fi excelentă după lăsarea serii, potrivit Mediafax.

Luna Lupului – tradiții și semnificații

Cunoscută sub numele de „Luna Lupului”, această Lună plină își trage numele de la urletul lupilor în nopțile reci de iarnă.

Specialiștii spun că Luna nu își modifică dimensiunea reală, ci se apropie de Pământ, ajungând la perigeu, la circa 362.000 km. Această apropiere o face să pară cu aproximativ 6% mai mare și cu până la 13% mai strălucitoare decât o Lună plină obișnuită.

Superluna

Superluna. Sursa foto: Pixabay

Fenomen rar

Cea mai mică Lună plină din 2026, numită microlună, va avea loc la sfârșitul lunii mai, când distanța față de Pământ va depăși 406.000 km.

Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
Telefonul fix, de la indispensabil la relicvă. Câți români mai sună „acasă”
Telefonul fix, de la indispensabil la relicvă. Câți români mai sună „acasă”

În tradițiile nord-americane, Luna plină din ianuarie marca mijlocul iernii, fiind numită și Luna Rece, Luna Înghețului sau Luna Gâștei Canadiene. În unele regiuni europene, mai ales în spațiul anglo-saxon, aceasta este cunoscută drept „Luna de după Yule”.

Un cer animat de planete

În noaptea spectacolului, Luna va fi însoțită de Jupiter și de steaua Pollux din constelația Gemenilor, formând un triunghi ușor de recunoscut pe cer. Jupiter se află aproape de opoziție, făcând planeta extrem de vizibilă, chiar și din orașe.

În folclorul românesc, Luna plină de iarnă era asociată cu gerul, lupii și schimbările de vreme. Se credea că urletul lupilor anunța frigul, iar haloul luminos din jurul Lunii prevestea ninsori sau viscol. importante.

Superluna de la începutul lui ianuarie este a patra consecutivă și ultima până în noiembrie. Următoarea Lună plină, Luna Zăpezii, va fi pe 1 februarie.

În aceeași noapte, cerul va fi animat și de ploaia de meteori Quadrantide, una dintre cele mai active din an. Acești „meteori căzători” provin din constelația Boarul și pot fi observați din emisfera nordică. Deși lumina Lunii va diminua vizibilitatea lor, răbdătorii vor putea vedea atât Luna plină, cât și câteva dâre luminoase pe cer.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:20 - Marina Almășan și-a făcut iubit. Este un afacerist cunoscut
10:13 - O româncă, victima unei înșelătorii de amploare, în urma căreia rămas fără 34.000 de euro
10:00 - Românii din Marea Britanie vor vedea doar un anumit tip de conținut la TV. Regula se aplică de pe 5 ianuarie
09:52 - Două salate pe care le poți savura după mesele încărcate din perioada sărbătorilor. Sunt ieftine și ușor de pregătit
09:44 - Inteligența artificială de pe Google Search pune în pericol viețile oamenilor, demonstrează The Guardian
09:30 - Telefonul fix, de la indispensabil la relicvă. Câți români mai sună „acasă”

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale