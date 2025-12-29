Cinci zodii care vor străluci în această săptămână. Vor începe anul cu energie, creativitate și focus

În perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, cinci semne zodiacale sunt prezentate ca având horoscoape considerate „cele mai bune” pentru această săptămână, potrivit yourtango.com.

Influențele astrologice ale acestei perioade includ tranzite ale Lunii prin diferite semne, inspirație pentru stabilirea unor noi obiective și impactul Lunii pline din 3 ianuarie în Rac asupra evoluției personale.

Această săptămână marchează finalul unui ciclu anual și pregătirea pentru anul 2026, cu accent pe schimbări în obiceiuri, comunicare clară și eforturi susținute spre scopuri personale și profesionale.

Potrivit sursei menționate, începutul săptămânii este influențat de Luna în Taur, ceea ce ar putea aduce un optimism sporit privind viitorul.

În a doua jumătate a săptămânii, Luna în Gemeni poate stimula comunicarea, iar Luna plină în Rac pe 3 ianuarie este evidențiată ca reflectând rezultatele muncii depuse în ultimele luni.

Aceste tranzite sunt considerate de unii astrologi ca oferind energie creativă, claritate și focus, într-un moment de tranziție între ani.

Mai jos sunt prezentate cele cinci semne zodiacale identificate în horoscopul săptămânal ca având influențe astrologice favorabile.

Horoscopul săptămânii descrie închiderea unui ciclu anual pentru Taur, cu un accent pe prezența nevoilor personale și pe explorarea de idei noi.

Luna în semnul Taurului la începutul săptămânii este menționată ca aducând o energie „nourishing și excitantă”, facilitând o conștientizare mai clară a propriilor nevoi.

Totodată, se spune că influența Lunii Gemeni oferă oportunitatea de a dezvolta idei creative în mediul de acasă, iar energia Lunii pline în Rac indică momentul productiv pentru conexiuni sociale și proiecte.

Pentru Gemenii menționați în horoscop, tema săptămânii este descrisă ca fiind legată de reconectarea cu propriile scopuri.

Se recomandă concentrarea pe finalizarea responsabilităților existente și pe stabilirea unui plan clar pentru anul care urmează, întrucât Luna în Taur oferă o claritate necesară pentru un astfel de început de an.

De asemenea, Luna plină în Rac este asociată cu elaborarea unor planuri financiare practice. yourtango.com

Horoscopul atribuit semnului Rac subliniază rolul influenței Lunii pline în propria zodie în această săptămână.

Acest tranzit este asociat cu o accentuare a capacității intuitive și a preocupării legate de îngrijirea personală, precum și cu posibilitatea de a explora noi idei.

În plus, prezența lui Mercur în Capricorn este comentată ca facilitând comunicarea clară cu ceilalți.

Pentru Scorpion, horoscopul săptămânii notează o motivație sporită pentru învățare și dezvoltare personală, influențată de tranzitul Lunii pline în Rac.

Aceasta este descrisă ca aducând curajul necesar pentru a începe noi activități educaționale sau pentru a urma cursuri.

De asemenea, Se menționează că disciplina ar putea crește odată cu influența lui Mercur în Capricorn.

Horoscopul pentru Pești descrie influențele astrologice ale acestei săptămâni ca sprijin pentru creativitate și imaginație.

Sursele citate menționează că acest moment poate favoriza proiecte artistice, fie că este vorba de scris, pictură sau alte forme de exprimare.

Energia Lunii pline în Rac și a sezonului Capricorn sunt prezentate ca oferind răbdare și etică a muncii pentru a începe și finaliza proiecte.

Datele din horoscopul preluat sugerează că această perioadă de tranziție între ani aduce atenție asupra organizării, a responsabilităților și a planificării, în contextul sezonului Capricorn și a tranzitelor Lunii.

Deși astrologia ca disciplină este în mod tradițional considerată subiectivă și interpretativă, în acest horoscop sunt citate poziții ale corpurilor cerești și influențele lor asupra semnelor zodiacale, fără afirmații de natură predictivă definitivă.