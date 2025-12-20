Monden

Patru constelații devin vizibile în weekend

Patru constelații devin vizibile în weekendCerul nopții. Sursa foto: Pixabay
Deși Steaua din Betleem rămâne simbolul Crăciunului, cerul iernii ascunde și alte fenomene astronomice care aduc un aer festiv nopților geroase. Pasionații de astronomie au la dispoziție mai multe corpuri cerești cu tematică de Crăciun, care merită urmărite în această perioadă, informează Express.

Patru constelații cu tematică de Crăciun strălucesc pe cer în acest weekend

Alan Jones, de la telescoapele astronomice 365Astronomy, a dezvăluit care sunt cele mai captivante stele și constelații de Crăciun și a oferit sfaturi despre cum pot fi observate pe cerul nocturn.

El a subliniat că, deși stelele sunt un simbol frecvent în decorațiunile de Crăciun, rar ne gândim să le observăm în serile reci de decembrie. Totuși, urmând câteva sfaturi simple, cerul nopții se poate transforma într-o adevărată atracție sezonieră.

„Stelele sunt un motiv comun în decorațiunile de Crăciun, dar observarea stelelor nu este întotdeauna ceva la care te gândești într-o noapte rece de decembrie. Urmând îndrumările noastre, însă, vei descoperi că cerul nopții este plin de încântări sezoniere de care să te bucuri, doar nu uita fular și căciula de lână”, a avertizat expertul.

Grup de brazi de Crăciun pe cer

Un grup de stele din cerul nopții formează ceea ce astronomii numesc „Pomul de Crăciun”, cu o stea strălucitoare la bază și o nebuloasă în formă de con la vârf. Pentru a-l identifica, Alan recomandă să începeți cu steaua Betelgeuse, una dintre cele care marchează umărul constelației Orion.

„Croiul Pomului de Crăciun se află în constelația Monoceros, cunoscută drept Unicornul, puțin la est de zona centurii și a umărului lui Orion”, explică el.

Cel mai ușor de observat, acest roi stelar poate fi admirat cu un binoclu sau cu un telescop mic, iar intervalul optim de vizionare este între orele 22:00 și 3:00.

constelația Orion

constelația Orion. Sursa foto: Pixabay

Ieslea: Roiul stelar vizibil cu ochiul liber

Alan Jones a explicat că, situat în constelația Racului, cunoscută și sub numele de Crab, acest grup de stele poartă numele de Praesepe sau Ieslea. În literatura de specialitate mai apare și sub denumirea de Roiul Stupului de Albine.

Roiul stelar găzduiește aproximativ 1.000 de stele și se află la o distanță de circa 577 de ani-lumină de Pământ, fiind astfel unul dintre cele mai apropiate roiuri deschise de planeta noastră.

Deși poate fi observat fără instrumente, specialistul recomandă folosirea unui binoclu sau a unui telescop mic pentru a surprinde mai multe stele într-o singură privire, chiar și cu o mărire redusă.

Constelația Racului

Constelația Racului. Sursa foto: Pixabay

Rangifer (Renul)

Printre constelațiile mai puțin vizibile de pe cer, Rangifer, cunoscută și sub numele de Renul, a intrat în categoria constelațiilor dispărute și nu mai este recunoscută oficial. Totuși, zona în care se afla poate fi încă identificată de pasionații de astronomie.

Această constelație ocupa odinioară o porțiune întunecată a cerului nordic, între Camelopardalis, Cepheus, Cassiopeia și Steaua Nordului, Polaris. Datorită poziției sale în nord, Rangifer nu apune niciodată.

Specialistul în astronomie, explică modul în care poate fi localizată fosta constelație: „Pentru a identifica unde se afla Rangifer, începe cu forma de W a constelației Cassiopeia, situată sus în nord. Apoi mută privirea spre nord, către Polaris, și ușor spre est, către Camelopardalis. Pata întunecată dintre aceste două constelații marchează locul în care se afla odinioară Rangifer”.

constelația Cassiopeia

constelația Cassiopeia. Sursa foto: Pixabay

Cei Trei Regi: Stelele care definesc constelația Orion

Cei Trei Regi reprezintă una dintre cele mai cunoscute formațiuni stelare și fac parte din constelația Orion. Cele trei stele care alcătuiesc așa-numita „centură” au primit acest nume din partea astronomilor secolului al XIX-lea, printre care și Nicolas Camille Flammarion.

Alan recomandă observatorilor să caute pe cer, îndreptându-se cu fața spre sud, trei stele strălucitoare aliniate pe o linie scurtă, ușor înclinată de la stânga spre dreapta. Deasupra acestei centuri se află „umerii” lui Orion, doi sori intens luminoși, în timp ce sub linia stelelor se află „picioarele” constelației.

Privite prin telescop, stelele centurii dezvăluie detalii fascinante: ele sunt mari, albastre și extrem de luminoase, iar cea situată în partea dreaptă se poate observa chiar ca o stea dublă atunci când este mărită.

