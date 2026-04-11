Imaginile de la telescopul James Webb arată cum se formează stelele

Telescopul Spațial James Webb continuă să uimească comunitatea științifică. Cele mai recente imagini obținute de instrument au scos la lumină stele aflate în stadii timpurii de formare, ascunse până acum în nori densi de praf cosmic, informează space.com.

Aceste descoperiri confirmă potențialul extraordinar al Telescopului James Webb de a pătrunde în zonele cele mai întunecate ale universului, aducând informații esențiale pentru înțelegerea originilor cosmice și a structurii galaxiilor îndepărtate.

Astronomii au folosit telescopul spațial James Webb pentru a studia regiunea de formare a stelelor numită W51, dezvăluind stele „ascunse” care erau invizibile pentru alte telescoape.

O investigație recentă a produs imagini spectaculoase care surprind, în detalii fără precedent, benzile de gaz și praf strălucind sub influența stelelor tinere. Cercetătorii responsabili pentru aceste observații au folosit un telescop spațial evaluat la 10 miliarde de dolari pentru a determina că stelele din regiunea W51 s-au format în ultimul milion de ani.

Deși acest interval le face să pară „bebeluși stelari” în termeni cosmici, este de reținut că Soarele nostru, o stea de vârstă medie, există de aproximativ 4,6 miliarde de ani.

Deși astronomii au mai capturat anterior imagini ale regiunii W51, observațiile realizate de Telescopul James Webb (JWST) dezvăluie stelele tinere într-un mod complet inedit.

Acest lucru se explică prin faptul că acești „bebe stelari”, aflați încă în proces de formare, sunt învăluiți în strat gros de gaz și praf care absoarbe și blochează lumina, împiedicând majoritatea telescoapelor să-i observe. Lumina infraroșie, însă, poate pătrunde prin aceste nori, iar exact acest tip de radiație folosește JWST pentru a studia cosmosul.

„Cu telescoapele optice și cele terestre sensibile la infraroșu, stelele tinere rămâneau ascunse în praf”, a explicat Adam Ginsburg, cercetător la Universitatea din Florida și membru al echipei, într-o declarație care acompaniază imaginile. „Acum, însă, putem să le vedem.”

Noile imagini obținute cu telescopul James Webb combină frumusețea vizuală cu o valoare științifică deosebită. Ele oferă cercetătorilor oportunitatea de a studia formarea stelelor masive, un proces mult mai puțin înțeles decât cel al stelelor mai mici. Aceste corpuri gigantice se dezvoltă în regiuni precum W51, iar JWST permite observarea lor chiar în stadiile timpurii, când sunt încă ascunse de praf și gaz.

„Datorită lui James Webb, putem surprinde stelele masive tinere în plin proces de formare”, a explicat Taehwa Yoo, membru al echipei de la Universitatea din Florida. „Analizând aceste imagini, putem descifra modul în care se conturează aceste corpuri stelare.”

Calitatea excepțională a fotografiilor a scos la iveală structuri nevăzute anterior în W51: unde de șoc emise de stelele tinere, bule gigantice de gaz și filamente întunecate de praf. „Nu sunt primele imagini realizate în această regiune, dar sunt cu siguranță cele mai detaliate. Ele ne oferă o perspectivă complet nouă”, a declarat Ginsburg. „Fiecare privire asupra acestor fotografii aduce descoperiri neașteptate.”