Astronomii detectează semnale slabe de la stele: sute de noi planete ar putea fi descoperite

Astronomii au descoperit că stelele cu activitate magnetică redusă ar putea fi mai predispuse să găzduiască sisteme exoplanetare, oferind astfel indicii valoroase pentru căutarea planetelor din afara Sistemului Solar, informează livescience.com.

Echipa de cercetători a aplicat recent o metodă inovatoare care le-a permis să identifice șase exoplanete încă necunoscute până acum. Totuși, oamenii de știință avertizează că, din cauza proximității lor față de stelele gazdă, majoritatea acestor lumi sunt cel mai probabil neprielnice vieții.

Dintre cele peste 6.000 de exoplanete descoperite până în prezent, multe orbitează extrem de aproape de stelele lor. Această apropiere expune suprafețele planetelor la radiații intense și generează cozi de resturi asemănătoare cometelor, care pot persista milioane de ani în jurul stelei.

Un exemplu notabil este exoplaneta K2-22b, studiată în 2025 cu ajutorul Telescopului Spațial James Webb, a cărei coadă de resturi a fost observată în detaliu. Această densitate de resturi ar putea reprezenta un avantaj pentru astronomi deoarece materialul gazos din cozi absoarbe lumina stelei la anumite frecvențe vizibile și poate semnala prezența unor exoplanete aflate aproape de stea.

„Această absorbție poate face ca steaua să pară mai puțin activă magnetic decât este în realitate”, explică Matthew Standing, cercetător la Centrul European de Astronomie Spațială din Madrid al Agenției Spațiale Europene și autor principal al studiului, pentru Live Science.

Echipa internațională condusă de Matthew Standing a pornit într-un experiment pentru a testa prezența planetelor în jurul unor stele cu activitate magnetică redusă. Cercetătorii au selectat inițial 24 de stele din Proiectul Planetelor cu Materie Dispersată (DMPP), printre care se aflau și câteva analizate anterior în 2020.

Pentru a studia aceste stele, oamenii de știință au colectat spectre de lumină vizibilă, adică variațiile de intensitate ale radiației vizibile, folosind telescoapele Observatorului Spațial European din Chile. Fiecare stea a fost monitorizată de cel puțin 10 ori, pe parcursul a până la două săptămâni.

Oscilațiile cauzate de gravitația planetelor asupra stelelor ar fi vizibile în aceste spectre, oferind astfel indicii despre prezența exoplanetelor, prin metoda cunoscută sub numele de viteza radială. Următorul pas a implicat analiza computerizată a curbelor de lumină pentru a identifica modificările care ar putea indica prezența a până la patru planete în fiecare sistem stelar.

În același timp, cercetătorii au putut evalua sensibilitatea studiului și frecvența planetelor apropiate de stelele cu activitate magnetică scăzută. Rezultatele, publicate pe 28 februarie în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, au arătat că 14 dintre stelele studiate găzduiesc în total 24 de exoplanete, dintre care șapte sunt descoperiri noi, repartizate în cinci dintre aceste sisteme stelare.

Echipa de astronomi a calculat că rata apariției acestor planete este de opt până la zece ori mai mare decât rezultatele obținute în studiile anterioare bazate pe viteza radială, consolidând ipoteza că stelele aparent inactive ar putea găzdui planete apropiate, intens expuse radiațiilor stelare.

Analiza cercetătorilor a fost extrem de detaliată: aproape 95% dintre exoplanetele cu mase de peste zece ori cea a Pământului, care orbitează stelele în cinci zile sau mai puțin, au fost identificate cu succes.

Folosind aceste date, echipa a extins predicțiile la regiunea cosmică din jurul nostru, creând o listă de aproximativ 16.000 de stele aflate la circa 1.600 de ani-lumină de Sistemul Solar. Pentru context, un an-lumină reprezintă distanța parcursă de lumină într-un an – aproximativ 9,46 trilioane de kilometri.

Din această colecție, 241 de stele au prezentat semne similare de activitate magnetică scăzută. Pe baza proporției observate în studiu, cercetătorii estimează că aceste stele ar putea adăposti în jur de 300 de exoplanete, planete care așteaptă să fie descoperite și studiate.