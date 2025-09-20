NASA, în căutarea altor lumi: noi descoperiri din afara sistemului nostru solar

Agenția Națională Spațială Americană (NASA) a confirmat că numărul exoplanetelor identificate cu certitudine a atins pragul de 6.000, la aproape 30 de ani de la începutul căutărilor altor lumi dincolo de granițele sistemului nostru solar. Anunțul coincide cu apropierea aniversării descoperirii primei exoplanete din jurul unei stele similare cu Soarele: 51 Pegasi b.

Această planetă a fost identificată pe 6 octombrie 1995 de către astronomii Michel Mayor și Didier Queloz. 51 Pegasi b este o planetă de tip gazos, având o masă de aproximativ 64% din cea a lui Jupiter, și se află la o distanță de aproximativ 50 de ani-lumină de sistemul nostru solar. Această realizare marchează o etapă importantă în cercetarea spațială și subliniază ritmul accelerat al progresului în domeniul astronomiei exoplanetare.

„Numărul oficial de exoplanete (planete din afara sistemului nostru solar) urmărite de NASA a ajuns la 6.000. Totul este monitorizat de Institutul de Știință a Exoplanetelor (NExScI) al NASA, cu sediul la IPAC - Caltech din Pasadena, California”, a transmis NASA.

O echipă de cercetători coordonată de NASA a confirmat recent existența unei noi exoplanete, denumită KMT-2023-BLG-1896L b. Aceasta are o masă estimată la aproximativ 16,35 ori mai mare decât cea a Pământului, ceea ce o plasează în categoria planetelor similare cu Neptun.

Majoritatea exoplanetelor identificate până în prezent au fost descoperite cu ajutorul instrumentelor NASA. Satelitul TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) a detectat, de unul singur, 693 de exoplanete, în timp ce misiunea Kepler, retrasă din activitate, a contribuit cu peste 2.600 de astfel de corpuri cerești.

Din totalul de aproximativ 6.000 de exoplanete confirmate până acum, peste 2.000 prezintă caracteristici apropiate celor ale planetei Neptun din Sistemul Solar. Acestea sunt descrise de specialiști ca având atmosfere formate în principal din hidrogen și heliu, în timp ce nucleul este compus din rocă și elemente mai grele.

Potrivit datelor NASA, în prezent sunt identificate 1.984 de exoplanete cu dimensiuni similare planetelor gigantice gazoase, precum Jupiter, și 1.761 de așa-numite super-pământuri – corpuri cerești mai mari decât Terra, dar mai mici și mai ușoare decât Neptun sau Uranus.

Inventarul mai cuprinde aproximativ 700 de planete telurice, cu structură stâncoasă, dar și șapte exoplanete încadrate într-o categorie mai puțin clară, a căror natură rămâne deocamdată necunoscută. Până în acest moment, însă, niciuna dintre ele nu prezintă caracteristici comparabile cu cele ale planetei noastre.

„Fiecare nou tip de planetă pe care îl descoperim ne ajută să înțelegem mai bine condițiile în care se formează sistemele planetare și cât de frecvente ar putea fi planetele asemănătoare Pământului, precum și zonele unde ar trebui să le căutăm”, a explicat Dawn Gelino, coordonatoarea Programului de Explorare a Exoplanetelor, NASA