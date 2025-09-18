Asteroidul 2025 FA22 trece foarte aproape de Pământ

Un asteroid cu dimensiuni echivalente cu două terenuri de fotbal va trece foarte aproape de Pământ joi, 18 septembrie, anunță astronomii. Asteroidul denumit 2025 FA22, cu un diametru estimat de 158 metri, se apropie de Pământ, conform datelor furnizate de Jet Propulsion Laboratory (JPL). Roca spațială a fost clasificată ca „obiect potențial periculos”.

Deși distanța de trecere este estimată la aproximativ 842.000 de kilometri – adică de două ori distanța medie dintre Pământ și Lună – evenimentul este considerat complet sigur pentru planeta noastră. Totuși, este o ocazie rară ca un obiect de asemenea proporții să ajungă atât de aproape.

Astronomul Gianluca Masi, reprezentant al „The Virtual Telescope Project”, subliniază că, deși traiectoria obiectului nu prezintă niciun pericol pentru planeta noastră, evenimentul este remarcabil prin faptul că întâlniri la o asemenea distanță cu corpuri de asemenea dimensiuni se înregistrează în medie o dată la zece ani.

Agenția Spațială Europeană (ESA) a anunțat că asteroidul 2025 FA22 a fost identificat în luna martie a acestui an, grație telescopului Pan-STARRS 2. La momentul descoperirii, experții au estimat că obiectul spațial se afla pe o traiectorie ce ar putea conduce la un impact cu planeta noastră în anul 2089, ceea ce a determinat includerea sa imediată în topul listei de riscuri a ESA.

Ulterior, după efectuarea unor noi observații și recalcularea orbitei asteroidului, ESA a decis să elimine 2025 FA22 de pe această listă în luna mai, indicând astfel o reducere semnificativă a pericolului potențial.

Specialiștii de la Imperial College din Londra, prin intermediul Earth Impact Effects Program, au estimat că un impact al unui asteroid de dimensiunile lui 2025 FA22 ar putea genera un crater cu o lățime de aproximativ 4 kilometri.

Între 18 și 22 septembrie 2025, asteroidul 2025 FA22 va fi vizibil în condiții meteo favorabile, atingând o magnitudine de 13,2. Aceasta înseamnă că poate fi observat și cu ajutorul telescoapelor mici, accesibile pasionaților de astronomie amatori.

Pentru cei care nu dețin echipament propriu, Telescopul Virtual va găzdui o sesiune de observație online pe 18 septembrie, începând cu ora 03:00 UTC (17 septembrie, ora 22:00 EST).

Evenimentul va oferi transmisii live din telescoapele robotizate situate în Manciano, Toscana, Italia, facilitând astfel accesul publicului larg la această oportunitate astronomică rară, scrie forbes.com.