Actualitate

Un nor cosmic din Calea Lactee conține compuși cu miros de rom. Ce au descoperit astronomii

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

În centrul Căii Lactee, la sute de ani-lumină de gaura neagră Sagittarius A*, cercetătorii au identificat un nor molecular uriaș care conține compuși chimici neobișnuiți, asociați cu arome și mirosuri familiare, dar și cu substanțe toxice. Descoperirea oferă indicii importante despre chimia spațiului și despre procesele care ar putea sta la baza apariției vieții, potrivit Telex.hu.

În apropierea centrului galaxiei se află norul Sagittarius B2, una dintre cele mai active regiuni de formare a stelelor din Calea Lactee. Deși conține aproximativ 10% din gazul din această zonă, aici se formează circa jumătate dintre stelele din regiune.

Observațiile realizate de NASA, inclusiv imagini în infraroșu apropiat și mediu, au oferit detalii fără precedent despre structura acestui nor, evidențiind caracteristici diferite în funcție de tipul de observație. În paralel, astronomii au analizat compoziția chimică a norului și au descoperit prezența unor molecule complexe.

Cercetările au arătat că norul conține cantități semnificative de butironitril și formiat de etil, două substanțe chimice asociate cu arome familiare.

Formiatul de etil este compusul care oferă zmeurei aroma specifică și este asociat și cu mirosul de rom. În plus, în nor au fost identificate mai multe tipuri de alcool, inclusiv metanol, propanol și etanol. Prezența acestor substanțe a dus la ideea că acest nor ar putea avea caracteristici similare unui „cocktail” cosmic, însă realitatea este mult mai complexă.

Planeta și Calea Lactee

Planeta și Calea Lactee. Sursa foto: Pixabay

De ce norul cosmic din Calea Lactee nu poate fi considerat un „cocktail”

Deși descrierea poate părea spectaculoasă, specialiștii avertizează că aceste comparații trebuie privite cu prudență. Norul conține nu doar etanol, ci și compuși toxici, precum metanolul și propanolul, utilizați pe Pământ ca solvenți sau dezinfectanți. În plus, butironitrilul este o substanță care conține cianură, ceea ce face mediul extrem de toxic.

Astronomul Arnaud Belloche, de la Institutul Max Planck pentru Radioastronomie, a explicat că simpla prezență a acestor compuși nu înseamnă că ar exista condiții similare celor de pe Pământ. El a arătat că, deși formiatul de etil este responsabil pentru aroma zmeurei, ar fi nevoie de mult mai multe molecule pentru a recrea un astfel de miros într-un mediu real.

De asemenea, densitatea moleculară din spațiu, chiar și într-o regiune relativ densă precum Sagittarius B2, este extrem de scăzută comparativ cu cea de pe Pământ, ceea ce face imposibilă perceperea oricărui miros.

Importanța descoperirii pentru știință

Chiar dacă ideea unui nor cu „aromă” de zmeură și rom a atras atenția publicului, descoperirea are o valoare științifică mult mai profundă.

Cercetătorii căutau în această regiune aminoacizi, elementele de bază ale vieții, însă nu au reușit să îi identifice. Totuși, prezența compușilor organici complecși oferă indicii că astfel de molecule ar putea apărea în condiții similare.

În alte studii, aminoacizi au fost deja identificați în probe colectate din spațiu, iar pe asteroidul Bennu au fost descoperite toate cele cinci nucleobaze, componente esențiale ale ADN-ului.

Descoperirile din Sagittarius B2 sugerează că procesele chimice complexe pot avea loc în regiunile de formare a stelelor, chiar și în condițiile dure ale spațiului. Aceste rezultate întăresc ipoteza că elementele necesare apariției vieții ar putea fi mai răspândite în Univers decât se credea până acum, chiar dacă mediul în care apar este foarte diferit de cel de pe Pământ.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale