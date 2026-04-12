Horoscopul lui Dom’ Profesor, 13 aprilie 2026. A doua zi de Sfintele Paști

Pe 13 aprilie s-au născut: Thomas Jeffreson, Samuel Becket, Gari Gasparov, Sergiu Nicolaescu.

În calendarul fix creştin-ortodox sunt Sfinţii: Artemon, Cvintilian, Dada şi Elefterie Persul. În calendarul mobil este A doua zi de Sf. Paşti.

Nimic, dar nimic în „Kalendarul” de la daci.

Astăzi îl pomenim pe Sergiu. Sergiu Florin Nicolaescu. Mobilul m-a anunţat că trebuie să-i trimit o felicitare de ziua lui, aşa cum mi-a spus şi de Florii să-i trimit respectele mele de onomastică. De data asta, mobilul a fost insistent. De trei ori mi-a amintit că trebuie să-l felicit pe Sergiu. Ne leaga câteva taine şi câteva pasiuni. Ne-am văzut mai des, după loviluţie. Apoi eu am plecat în State, apoi în Iran.

Nu m-am grăbit să-l felicit la mobilul lui 0744577... haideţi, doar nu o să vă dau mobilul, poate îl foloseşte altcineva, deci nu m-am grăbit pentru că mă gândesc că în curând o să-l felicit personal. Oare în alt Univers, paralela spaţiu-timp, sunt telefoane mobile? Pentru că sunt sigur că oameni ca Sergiu Nicolaescu au dreptul şi favoarea unei a doua şanse, să-şi continue viaţa, într-un fel sau altul, într-un fel greu de înţeles, greu de demonstrat, dar real, ca şi Universul! Sau, Pluriversul?

Luni după Paști; Lunea Albă

După modelul sărbătorii Crăciunului, a doua și a treia zi de Sfintele Paști cuprinde ritualul familial al umblării cu pasca (petrecerea sărbătorii în cadrul familiei lărgite). Se continuă obiceiurile specifice începute în ziua de Paște (Plugarul, udarea rituală).

Tradiții: Cine moare în Lunea Albă se duce-n Rai nejudecat (Speranția, II, f. 87).

✦ În Lunea Albă, la o săptămână după Paști, se dezleagă de spălatul rufelor (Speranția, V, f. 15).

✦ Lunea, a doua zi de Paști, pe unele locuri se udă cu apă; aceasta e ziua tuturor sfinților (Pop Reteganul-2, f. 68).

Pentru bunul mers al vieții și al treburilor: Datul în scrânciob sau în învârtitoare, pentru a fi sănătoși (Marian, 1994, II, p. 220).

✦ De Lunea Albă se lucrează; este obiceiul ca să se spele rufele, pentru ca să fie alb și luminat tot anul (Speranția, V, f. 365 v).

Apărător de rele și durere: Lunea Albă se ține ca să nu se rătăcească calea în călătorii (Speranția, V, f. 343 v).

✦ Luni și marți după Paști de lucrează, e rău de boala-rea (epilepsie). O femeie a lucrat și n-a mai răbdat-o sfântulețul; a lovit-o și a ținut-o o jumătate de an (Speranția, I, f. 265 v).

Obiceiuri: Umblarea cu pasca (uneori și marți), la rudele cele mai apropiate, pentru a vesti Învierea Mântuitorului. Merg mai întâi fiii la părinți, nepoții la moși și finii la nași (Marian, 1994, II, pp. 210, 211). Se ia de obicei o pască, câteva ouă roșii, o portocală, o ocă de vin și merg la nașu, unde-i pun la masă cu cozonac și slănină, feliuțe chiparate și ouă roșii. După ce stau la masă-i întoarce și nașa finii o pască și două-trei ouă roșii și pleacă („Ion Creangă“, an VII, nr. 2, 1912, p. 55).

✦ Plugarul: A doua zi de Paști, cel ce a ieșit cu plugul întâi la arat e dus pe plug până la marginea râului și acolo e aruncat în râu, mai apoi trebuind să facă cinste, plătind ceva băutură. Tânărul, plugarul, trebuie să ascundă sub gunoiul din curte grapa și toți colții de la grapă, ascunși separat în gunoi, după care se ascunde și el în curte. Feciorii, când ies de la biserică, se duc la curtea plugarului. Scot cu furcile grapa, apoi îl caută pe tânăr. Căutarea poate dura două-trei ore. După ce îl găsesc, îl îmbracă cu o zeghe și-l leagă cruciș cu paie. Îl pun pe grapă în picioare, rezemat într-un furcoi de fier și opt feciori ridică grapa cu el pe umeri și-l duc la râu. Ajungând la râu, caută un loc unde este apa mai adâncă și cu un vas aruncă apă spre fecior și spre public. Feciorii încearcă să-l scoată, el se apără, până când feciorii năvălesc asupra lui și-l bagă în apă, apoi îl duc acasă. Pleacă apoi cu colindul la oamenii însurați din sat, care le dau colaci și blide cu ouă roșii. Se crede că anul va fi mănos dacă plugarul va fi bine înmuiat (Fochi, pp. 230-231).

✦ Udatul: Flăcăii le pândesc pe fete, le prind și, așa îmbrăcate și gătite cum sunt, le duc până la o fântână din apropiere și acolo toarnă vreo două-trei cofe de apă pe ele ori le cufundă de două-trei ori cu haine cu tot într-o apă și le udă. Fetele nu se supără din cauza acestui tratament, pentru că se crede că în cursul anului se vor mărita (Marian, 1994, II, pp. 208-209)

Se pare, dragi lupi, padawani şi hobbiţi că învăţătura nu se sfârşeşte niciodată, mereu este nevoie de câte un dom’ profesor! Aşa că tot pentru învăţătura domniilor voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi citiţi horoscopul pe zodii, poate vă dau o idee, poate găsiţi ceva similar cu problemele domniilor voastre. Aplicaţi, personalizaţi ceea ce spun eu la cazurile pe care le aveţi! Ținând minte, mereu, că mâine este o nouă șansă, speranța unei altei zi!

Propria zodie pare să-ţi fie favorabilă. Totuşi, concentrază-ţi atenţia asupra sănătăţii – protejează-ţi în special capul şi combate imediat durerile de cap. Nu lăsa răul, boala să se instaleze, reacţioneză imediat. Trebuie să dai dovadă de tact şi diplomaţie în relaţiile cu cei apropiaţi. Lasă lucrurile să se aşeze singure şi nu interveni în nici un fel. Ai nevoie de ceva mai multă stabilitate. Foloseşte ziua, a doua zi de Sf.Paşti ca să pui ordine în afacerile tale administrative. Dacă ai propria afacere trebuie să fi foarte atent la noile reglementări, la controale adică şi la noii furnizori sau noii clienţi. Sau, mai bine lasă totul şi distrează-te!

Ziua de 13 aprilie este o perioadă peste care ar trebui să sari. Oricum, totul sau aproape totul iese pe dos, întârzie sau se amână. Frustrarea asta te impiedică să fii fericit şi să te bucuri de micile momente care formează starea de reculegere şi de trăire spirituală în această perioadă premergătoare sărbătorilor pascale. Trebuie sa începi să înţelegi că dragostea, confortul şi fericirea sunt elementele fundamentale ale existenţei tale. Restul – contează mai puţin! Pentru un procent dintre Tauri: eficace şi dinamic, astăzi ai carisma personală la maxim. Profită! Pune pe curs critic acţiunile care te interesează. Sau la bal, sau la spital! Taurii şi Taurinele, conservatori şi tradiţionali cum sunt ei, probabil că vor alege să rămână acasă de această a doua zi de Sf. Paşti să primescă vizite şi să cocheteze pe net.

O zi în care trebuie să dai dovadă de conservatorism. Nu lăsa nici o schimbare să te tenteze – nu vinde, nu cumpăra, nu investiţi, nu împrumuta… Nu apăsa pe acceleratorul vieţii când nu trebuie. Îţi trebuie o trăire, ceva care să te motiveze, să-ţi crescă pulsul şi interesul. Trebuie să te ocupi mai mult de anturajul apropiat, de familie, ca situaţiile actuale să nu degenereze în probleme mai greu de rezolvat. Oricum tu nu poţi să stai într-un loc mult timp. O excursie undeva, cumva... este ceea ce îţi trebuie (sau ceva similar...) Gemenii sunt obligaţi de natura lor neastâmpărată să plece undeva, numai să schimbe monotonia cotidiană ! Dar probabil că o să rămâi acasă, este mai comod, iar tu eşti un tip comod. Ştiai?

Pe 13 aprilie, ai de suferit din cauza duşmanilor neştiuţi. Adică din partea celor care te invidiază din toată inima, de obicei, fără nici un motiv. In această perioadă este bine să te abţii de la o atitudine considerată pe orice meridian agresivă. Pentru un mic procent: pericol de incident sau chiar accident mai pe seară, sau pătimeşti din cauza unei indiscreţii. Oarecare prudenţă nu strică astăzi. Nu cochetezi cu dezastrul, dar cineva, ceva, cumva ar vrea să ai informaţii greşite. Totuşi, o bună parte din zodie are o perioadă bună pentru promovarea intereselor personale. Pentru unii Raci este un bun prilej să facă mici reparaţii acasă, sau măcar să redecoreze camera. Este a doua zi de Sf. Paşti şi lucrul acesta trebuie să se vadă!

Astăzi evită orice decizie luată în stare emotivă sau enervare. Nu începe acţiuni pe care nu le poţi finaliza singur. Mare atenţie la legăturile amoroase – să nu iei ţeapa – degeaba! Leii şi Leoaicele mai trebuie să zacă un timp în această a doua zi de Sf.Paşti – nu este o perioadă benefică pentru schimbări, mai ales din cele la care te gândeşti. O zi relativ favorabilă, marcată de monotonie. Toată foşgăiala asta cotidiană te irită cumplit şi te gândeşti că te distrage de la adevăratele tale scopuri şi idealuri. Astăzi eşti foarte selectiv şi monosilabic în exprimare. Cel mai adesea se poate scoate de la tine doar un mormăit. Uneori, rar, aprobator. Jungla pare liniştită aşa că şi tu poţi să dormitezi!

Astăzi, ziua, este favorabilă pentru călătorii scurte. Activităţile sociale şi artistice sunt benefice pentru frumoasele şi misterioasele native din Virgo (Fecioara) cum se mai numeşte zodia celor harnici, curaţi şi cu geniul detaliului. Soarele formează aspecte favorabile în special pentru feciorele şi flăcăii care se ocupă cu comerţul agricol şi alimentar. Stai acasă de sărbătorile Pascale şi mai poţi face un ban în plus, adică nu-i scoţi din buzunar! Fă-i soţiei, sau iubitei, cadou un buchet de flori, aşa, fără nici un motiv, decât ca să-i spui că este aleasa ta şi o iubeşti. Influenţe foarte favorabile în familie.

O configuraţie astrală deosebită face ca perioda în discuţie să fie benefică. Magnetismul personal al nativilor este în creştere – puteţi rezolva uşor problemele sentimentale. Nu exagera cu mesele abundente, supraveghează-ţi sănătatea nu uita că încă suntem în postul mare. Poţi, însă, configuraţiile sun favorabile, pleca într-o vacanţă, o călătorie mai lungă - chiar cu avionul. Bazează-te numai pe informaţiile turistice verificate – nu pe reclame. Dar şi oraşul în care locuieşti este fabulos în perioada sărbătorile primăverii în a doua zi de Sf.Paşti. Strict interzis să te ocupi după prânz de probleme de serviciu! Relaxează-te, distrează-te, leneveşte! Şi pregăteşte-te ritual, sufleteşte, pentru o nouă etapă!

Este o perioadă splendidă pentru realizarea speranţelor şi a dorinţelor. Trebuie, numai, să dai consistenţă eforturilor şi să eviţi inactivitatea. Ai câteva prilejuri bune de afirmare - ceva bun se întâmplă în viaţa ta. Pe 13 aprilie nu sunt recomandate călătoriile lungi. Ziua de azi trebuie sa-ti aminteasca de vorba populara „strângeţi hora, nu fiţi hoţi, că de nu, vă tai pe toţi”. Adică trebuie să faci apel la solidaritatea socială a prietenilor. Sau, altfel spus, le ceri nişte bani cu împrumut! Pentru tine, este o zi foarte bună sub cele trei aspecte explicite: bani, sănătate şi dragoste. Unele veşti te îngrijorează, dar pentru scurt timp. Un prieten pare în dificultate, dar situaţia nu este chiar aşa de gravă pe cât se teme el. In special este vorba de anumite situaţii care par mai grave dacât sunt de fapt.

Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Un Taur şi un Vărsător te ajută să treci de o cumpănă. Pierzi şi găseşti un obiect. Luni, 13 aprilie îţi aduce un dar neaşteptat, sau o veste bună. Aspectele planetare favorizează cumpărăturile, achiziţiile, micile schimbări acasă. După o perioadă în care s-au acumulat unele nerealizări, astăzi este o perioadă în care roata norocului se mai învârteşte şi în favoarea ta. Nu că nu ai fi un răsfăţat al Fortunei, dar în viată totul se plăteşte, dar niciodată nu şti când şi cu ce plăteşti. De aceea se spune că sunt perioade mai bune şi mai rele. Aşa le socotim noi. Din punctul de vedere al Cosmosului totul are rezultanta zero, totul este în echilibru. Perioada menţionată îţi permite regruparea forţelor şi redistribuirea lor. Nu trebuie să faci nici o mişcare bruscă sau dramatică, care ar fi nerecomandabile. Omul superior aşteaptă greşeala celuilalt şi se foloseşte de ea, spune înţeleptul chinez. Tot un înţelept chinez, probabil unul care a încasat multă bătaie şi ştie ce vorbeşte spune că retragerea la timp pregăteşte victoria următoare.

Visurile şi aspiraţiile se pot realiza în acesată perioadă mai ales dacă eşti mai comunicativ. La serviciu, sau unde îţi desfăşori activitatea, trebuie să dai dovadă de concentrare şi să nu pierzi timpul. Ai mult de lucru şi trebuie să termini la termen. O zi obositoare, mai ales prin aglomerarea activităţii, a vizitelor şi a întîlnirilor. Dar, o seară plăcută cu cei dragi cu planuri şi proiecte de viitor. Evită să ai ceva de împărţit cu cei născuţi sub semnele Berbec şi Gemeni. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Trabajo, no – fiesta, si, muncă, nu - vacanţă, da, adică! Aşa că mai bine rămâi acasă ca să faci în linişte proiecte pe unde o să fii de Înviere.

Planurile pe care le-ai făcut încep să se materializeze. Nu chiar cum le-ai visat, dar oricum, ceva-ceva începe să se mişte. Încerci sentimente complexe şi nu este vorba doar de iubire şi pasiune. Parcă te simţi mândru şi onorabil când vezi că poţi realiza împreună cu cei dragi, cu familia ta. Bravo ! Evită să te enervezi din lucruri de nimic, fii constructiv în tot ce faci. Astăzi nu lua hotărâri când eşti iritat – mai bine lasă lucrurile în suspensie. Ţine-o tot aşa. Drept recompensă stelele îţi oferă o surpriză plăcută în a doza zi de pauză rituală de Sf. Paşti.

Astăzi, Jupiter afectat te face să-i scoţi din minţi pe cei care au nenorocul să se afle în preajma ta. Mofturile şi capriciile pe care le faci, ca să nu mai vorbim de energia pe care o risipeşti în acest scop este demnă de o cauză mai bună. Evită pe cât posibil discuţiile cu colective de persoane, sau discuţiile în contradictoriu cu partenerii şi/sau asociaţii, mai ales despre proprietăţi sau posesiuni comune. După ce ai jucat toată dimineaţa celebrul rol de avocat al diavolului, la propriu ca şi la figurat, este normal ca anturajul să nu prea mai te ţină la inimă. Totuşi un procent relativ mare din zodia Peştilor au o zi bună, ba chiar plăcută. Aşa că în a doua zi de Sf. Paşti cel mai bine este să-ţi pierzi urma şi să-ţi urmezi gândurile. Undeva, foarte departe!